Italia: Un nou cutremur cu magnitudinea de 4 grade s-a produs lângă Napoli

🔴 #Terremoto ai #CampiFlegrei: dalle 22:08 registrato sciame sismico in area flegrea. La nostra #SalaSituazioneItalia è in contatto con strutture di #protezionecivile sul territorio. Da prime verifiche NON risultano danni segnalati. [Aggiornamento #2ottobre ore 22:50] https://t.co/rhkZcxPwPH