Primul om de știință care a publicat secvența genomică a virusului SARS-CoV-2 în China protestează față de „evacuarea” laboratorului

Zhang Yongzhen organizează un protest, în timp ce guvernul încearcă să evite controlul asupra modului în care a fost gestionat focarul de infecție.

Primul om de știință chinez care a publicat o secvență genomică a virusului care provoacă Covid-19, sfidând ordinele guvernului, a organizat un protest de tip sit-in după ce a declarat că a fost închis în afara laboratorului său, scrie theguardian.com.

Zhang Yongzhen, un virusolog, a declarat luni, într-o postare online, că el și echipa sa au primit o notificare de evacuare bruscă din laboratorul lor, iar paznicii i-au interzis să intre în laborator în weekend. Postarea, publicată pe Weibo, a fost ulterior ștearsă, a relatat Associated Press (AP).

Zhang a stat în fața laboratorului încă de duminică. Fotografiile postate online arată un bărbat care se presupune a fi Zhang dormind pe jos.

Zhang și-a publicat descoperirile științifice despre Covid-19 fără aprobarea guvernului în ianuarie 2020. De atunci, el și echipa sa au fost supuși unei serii de eșecuri, retrogradări și destituiri, dintre care evacuarea pare să fie cea mai recentă.

Centrul Clinic de Sănătate Publică din Shanghai a precizat într-o declarație că laboratorul lui Zhang a fost închis din "motive de siguranță" și din cauza unor lucrări de renovare. Acesta a precizat că echipei lui Zhang i s-a oferit un spațiu de laborator alternativ.

Cu toate acestea, Zhang a declarat că oferta nu a fost făcută decât după ce echipa sa a fost evacuată și că noul laborator nu îndeplinea standardele de siguranță cerute de echipă.

"Nu voi pleca, nu voi renunța, urmăresc știința și adevărul!", a spus el în postarea de pe Weibo, care a fost ștearsă între timp. "Cei de la Centrul de Sănătate Publică refuză să ne lase pe mine și pe studenții mei să intrăm în interiorul biroului laboratorului pentru a ne adăposti".

Profesorul Li, care conduce un cont de schimb de informații și de monitorizare a activismului pe X, a declarat că studenții au protestat împotriva închiderii și s-au ciocnit cu gărzile de securitate.

Zhang, contactat telefonic marți, a spus că este "incomod" pentru el să vorbească, dar un coleg a confirmat luni pentru AP că protestul a avut loc.

Mișcarea arată modul în care guvernul chinez continuă să exercite presiuni și să controleze oamenii de știință, încercând să evite controlul asupra modului în care a gestionat epidemia de coronavirus.

După ce au secvențiat virusul la 5 ianuarie 2020, Zhang și echipa sa au trimis inițial o notificare autorităților chineze, avertizând autoritățile chineze cu privire la potențialul de răspândire a acestuia. A doua zi, laboratorul său a fost închis temporar de către cel mai înalt oficial de sănătate din China.

Oamenii de știință străini au cerut ca lui Zhang și altor oameni de știință chinezi să li se permită să publice secvențierea. Săptămâna următoare, Zhang și-a publicat secvența - fără autorizație - permițând autorităților sanitare mondiale să înceapă testarea pentru Covid-19, descoperind că aceasta se răspândea în afara Chinei. De asemenea, a dat startul dezvoltării de teste, vaccinuri și alte măsuri împotriva pandemiei.

Pe plan internațional, Zhang a fost lăudat, primind premii în semn de recunoaștere a muncii sale, însă pe plan intern a fost supus unor presiuni. I s-a interzis să colaboreze cu unii foști parteneri de cercetare și a fost demis din postul său de la Centrul chinez pentru controlul și prevenirea bolilor.

În timpul pandemiei, guvernul a arestat, de asemenea, cetățeni jurnaliști care au încercat să relateze despre impactul epidemiei asupra oamenilor și spitalelor.

În 2021, Zhang a declarat pentru New York Times că nu regretă acțiunile sale. "Am avut încredere în mine însumi. Am atât de multă experiență, echipa mea a făcut atât de multe descoperiri de-a lungul anilor, încât am fost capabili să emitem judecăți corecte", a spus el.

Echipa lui Zhang a părut să primească mult sprijin public pe Weibo, unde hashtag-urile aferente au fost vizualizate de zeci de milioane de chinezi. "Cum se poate dezvolta țara dacă îi tratăm astfel pe cercetătorii științifici?", a spus unul dintre ei.

Unele linkuri ale articolelor păreau să fi fost eliminate de când au fost postate, dar discuții ample despre disputa lui Zhang cu autoritatea sanitară din Shanghai au rămas online marți după-amiază.