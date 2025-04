Dispariție misterioasă a generalului numărul doi din armata lui Xi Jinping. Cum se poate explica absența sa de la un eveniment important

He Weidong, numărul doi din structura de conducere a armatei chineze, a lipsit de la ultimul eveniment de PR al Chinei, plantarea de copaci în Beijing, o tradiție veche de decenii, alimentând diverse speculații cu privire la soarta sa, în condițiile în care n-a mai apărut public de trei săptămâni, relatează CNN.

Televiziunea publică a difuzat miercuri imagini de la evenimentul de plantare de copaci, o tradiție anuală de primăvară la care participă conducerea militară a Chinei. Cei prezenți au fost filmați pe rând, în ordinea rangului - dar printre ei nu se afla generalul He Weidong. Numele lui nu este menționat nici în relatarea agenției oficiale de presă.

Absența generalului He, vicepreședinte al puternicei Comisii militare centrale (CMC) este una notabilă. În calitate de al doilea general ca rang al armatei lui XI, He are o relație apropiată cu liderul chinez, datând de la începutul carierei lor în provincia de coastă Fujian.

Zvonurile cu privire la o posibilă anchetă împotriva lui He au apărut în rândul comunității disidente chineze după reuniunile politice anuale ale Chinei, luna trecută. He, în vârstă de 67 de ani n-a mai fost văzut de la ceremonia de închidere a legislaturii, la 11 martie. He este membru al Politburo, un grup restrâns de 24 de oficiali ai Partidului Comunist.

„Nu există informații cu privire la această chestiune și nu suntem la curent cu situația”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, Wu Qian, He la o conferință de presă din 27 martie.

În sine, dispariția sa din public nu este neobișnuită. Dar cu siguranță are o însemnătate.

„Absența unui vicepreședinte al CMC este importantă din punct de vedere simbolic”, a explicat James Char, un expert în PLA la Școala de Studii Internaționale S. Rajaratnam din Singapore.

La aceste evenimente de propagandă, precum în cazul Congreselor Partidului Comunist și întâlnirilor politice anuale „este important ca toate figurile importante pe care restul lumii le cunoaște să apară împreună, deoarece contribuie la demonstrarea puterii și - mai important - a unității partidului”, a spus el.

Indicii pentru ceea ce se întâmplă în culise

Dată fiind natura opacă a vieții politice chineze, observatorii au căutat indicii oricât de obscure în tradițiile și protocolul Partidului Comunist pentru a deduce ce se petrece în culise.

Cunoscută sub numele de „citirea frunzelor de ceai”, practica este cu atât mai relevantă în era lui Xi, care a concentrat puterea în mâinile sale și ia decizii într-un mod obscur pentru lumea din afară.

Ritualul anual al plantării copacilor a fost inițiat de ultimul lider suprem, Deng Xiaoping, la sfârșitul lui 1981, în urma inundațiilor devastatoare pe care acesta le-a pus pe seama defrișărilor galopante.

El și-a prezentat campania drept o inițiativă patriotică și altruistă de „ecologizare a patriei, clădire a socialismului și beneficii pentru generațiile viitoare”.

Evenimentul de miercuri a marcat „al 43-lea an consecutiv în care conducerea CMC a participat în mod colectiv la activitatea voluntară de plantare de copaci în capitală”, a scris agenția de presă de stat Xinhua.

De când a venit Xi la putere, în 2011, cei doi vicepreședinți ai CMC au însoțit ofițerii militari la eveniment în fiecare primăvară.

Este prima plantare de copaci la care He absentează. Generalul Zhang Youxia, prim- vicepreședintele CMC, a fost prezent.

Singurul militar care a mai absentat a fost amiralul Miao Hua, suspendat în noiembrie pentru „încălcări grave ale disciplinei” - un eufemism pentru corupție și lipsă de loialitate.

„Cred că absența lui He este destul de revelatoare, dar, din nou, nimeni nu poate fi absolut sigur”, a notat Char, explicând că o altă explicație vehiculată pentru neprezentarea lui sunt exercițiile militare din jurul Taiwanului, la a căror pregătire e posibil să fi luat parte în ultimele două săptămâni.

Marți, forțele combinate ale Comandamentului Teatrului de Est al Armatei Populare de Eliberare (APE) au desfășurat exerciții în jurul Taiwanului timp de două zile consecutive, testând capacitățile de a bloca insula autoguvernată, simulând atacuri asupra porturilor și a altor infrastructuri critice și lansând atacuri cu foc real.

Se știe că He a fost comandantul Teatrului de Est între 2019 și 2022 - perioadă în care a organizat exerciții militare masive. În 2022, a lansat rachete în jurul Taiwanului în august 2022, ca represalii împotriva vizitei la Taipei a președintelui Camerei Reprezentanților a SUA de atunci, Nancy Pelosi.

O absență prelungită poate însemna mai multe lucruri. De pildă, pot dispărea pentru a fi interogați în timpul unor anchete anticorupție.

Este cazul ministrul apărării Dong Jun, despre care Financial Times, citând oficiali americani, a relatat că ar fi anchetat pentru corupție.

Dong a reapărut o săptămână mai târziu.

Epurări în rândul armatei

După venirea la putere, Xi a făcut o restructurare amplă a armatei - înlăturând generalii puternici din facțiunile rivale și înlocuindu-i cu aliați și protejați loiali.

Dar lupta sa împotriva corupției și a neloialității nu s-a terminat.

Din vara anului 2023, mai mult de o duzină de personalități de rang înalt din sistemul de apărare al Chinei au fost înlăturate în cadrul unei epurări ample care s-a concentrat pe forța nucleară și pe achizițiile de echipamente, inclusiv doi miniștri ai apărării promovați de Xi în CMC.

„Epurările recurente ale celor mai înalți lideri ai APE indică faptul că Xi Jinping nu are încredere în corpul său de ofițeri. Eliminarea constantă a unui număr atât de mare de ofițeri superiori, precum și amploarea corupției până la vârf au, fără îndoială, un efect asupra moralului APE și, probabil, și asupra capacităților sale militare”, a explicat Drew Thompson, analist la RSIS.

Dar e posibil ca epurările să facă acum parte dintr-o normalitate care nu afectează activitatea armatei.

„Nu înseamnă neapărat că, din cauza epurărilor, APE a început să renunțe la pregătire. Aceste epurări ar putea avea potențialul efect de a reaminti armatei să își facă treaba mai bine - în orice caz, dacă dorești să scapi de epurări, atunci o modalitate de a face acest lucru este să asculți ceea ce spune partidul, și anume să fii pregătiți pentru conflict”, a explicat Collin Koh, un alt cercetător la RSIS.

Un confident al lui Xi Jinping

La fel ca Miao, se crede că He a creat legături personale strânse cu Xi în timpul anilor lor petrecuți la Fujian, unde viitorul lider chinez a urcat în ierarhie ca oficial local în anii 1990 și începutul anilor 2000.

Atât He, cât și Miao și-au petrecut cea mai mare parte a carierei lor timpurii servind în cadrul fostului al 31-lea Grup de Armată din Fujian, care a devenit o bază de putere majoră pentru Xi. De la preluarea puterii de către Xi, la sfârșitul anului 2012, un număr de ofițeri militari proveniți din Grupul 31 Armată au fost promovați rapid.

Printre ei, s-a aflat și generalul He. În 2013, a fost promovat comandant al districtului militar Jiangsu; la mai puțin de un an, a devenit comandant al garnizoanei Shanghai. În 2016, a fost promovat la comanda forțelor terestre ale Comandamentului Teatrului de Vest, care supraveghează granița Chinei cu India.

A fost avansat la gradul de general în 2017, când a fost numit în fruntea Comandamentului Teatrului de Est, responsabil pentru conducerea unei invazii militare sau blocade a Taiwanului.

Dar semnul suprem al încrederii din partea lui Xi a venit la cel de-al 20-lea Congres al Partidului din 2022, când He a obținut vicepreședinția CMC - o ascensiune neobișnuit de rapidă pentru un oficial care nu a făcut parte din Comitetul Central al Partidului Comunist.

Dacă se confirmă că este investigat, He ar fi primul vicepreședinte în funcție al puternicului organism militar care ar fi eliminat de Xi și al treilea membru al actualului CMC care ar cădea în dizgrație.

Ultima dată când un vicepreședinte în funcție al CMC a fost eliminat a fost în urmă cu mai bine de trei decenii, când secretarul general al partidului de atunci, Zhao Ziyang, a fost înlăturat pentru că a simpatizat cu studenții protestatari ai mișcării pro-democrație Tiananmen (1989).