Ce au discutat în secrete Elon Musk și Vladimir Putin, în ultimii doi ani. Favorul cerut de dictatorul rus

Începând cu anul 2022, președintele rus Vladimir Putin și omul de afaceri Elon Musk, au păstrat legătura în secret.

Conform unui raport publicat în The Wall Street Journal, Elon Musk și Vladimir Putin au continuat să comunice și în acest an. Aceste discuții au început în anul 2022 și au fost menținute chiar și în momentul în care Musk a început să critice sprijinul militar pe care Statele Unite îl oferă Ucrainei. În plus, Musk s-a implicat activ în campania electorală a lui Donald Trump, candidatul republican și fost președinte.

Vladimir Putin i-a cerut lui Elon Musk să nu activeze serviciul său de internet prin satelit Starlink deasupra Taiwanului, ca un favor pentru președintele chinez Xi Jinping.

De asemenea, influența lui Elon Musk se extinde dincolo de politică. Acesta are o platformă de socializare, numită X, care a fost cunoscută anterior ca Twitter, și o companie de tehnologie, SpaceX.

Serviciul de internet prin satelit Starlink, oferit de Elon Musk, ilustrează un aspect important al influenței sale. După ce Rusia a început invazia Ucrainei în februarie 2022, Musk a decis să ofere Ucrainei acces gratuit la acest serviciu. Aceasta a fost o mișcare semnificativă, deoarece Starlink a devenit un element esențial pentru comunicarea militară a Ucrainei, permițându-le să rămână conectate chiar și atunci când rețelele de telefonie mobilă erau distruse.

Totuși, relațiile dintre Elon Musk și autoritățile ucrainene s-au deteriorat pe parcursul războiului. Musk a decis să nu mai finanțeze terminalele Starlink pentru Ucraina și a restricționat utilizarea acestui serviciu de către armata ucraineană, limitând astfel capacitatea lor de a controla dronele.

În octombrie 2022, Elon Musk a început să posteze pe Twitter o serie de opinii care reflectau pozițiile Kremlinului cu privire la războiul din Ucraina. Aceste postări au fost prezentate ca un plan de pace, dar au stârnit o reacție puternică și negativă din partea oficialilor ucraineni, inclusiv din partea președintelui Volodimir Zelenski.

La începutul anului 2024, serviciile de informații militare ucrainene au raportat că armata rusă folosește serviciul de satelit Starlink al lui Elon Musk pe frontul din Ucraina. Purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a declarat că singura comunicare dintre Kremlin și Musk a fost un apel telefonic în care cei doi au discutat despre "spațiu și tehnologiile actuale și viitoare".

Cunoștințele despre contactele lui Elon Musk cu Kremlinul par să fie un secret bine păstrat în administrația americană, conform unui raport al The Wall Street Journal. Mai mulți oficiali de la Casa Albă au declarat că nu erau la curent cu aceste interacțiuni.

Musk nu a reacționat încă la aceste informații și nu a răspuns la solicitările de comentarii din partea publicației. Această situație ridică întrebări, având în vedere că Musk este implicat activ în politica americană și în campania electorală a fostului președinte Donald Trump.

Cu toate acestea, Kremlinul neagă faptul că președintele rus, Vladimir Putin ar fi comunicat cu miliardarul, Elon Musk, din anul 2022 și până în prezent.

Potrivit EFE, Kremlinul a respins vineri afirmațiile privind existența unor contacte regulate între președintele rus Vladimir Putin și miliardarul american Elon Musk, proprietarul Starlink, începând cu sfârșitul anului 2022. Dmitri Peskov a declarat: "Nu, nu este adevărat. Este vorba de o informaţie absolut falsă publicată în The Wall Street Journal".

Ziarul american a raportat anterior că Elon Musk, un magnat al tehnologiei și susținător al candidatului republican Donald Trump, a avut discuții cu liderul rus Vladimir Putin pe teme personale, afaceri și tensiuni geopolitice.

Publicația susține că președintele Putin i-ar fi cerut lui Elon Musk să nu activeze serviciul de internet prin satelit Starlink în Taiwan, ca un gest de bunăvoință pentru președintele chinez Xi Jinping. Dmitri Peskov a declarat că președintele Putin a avut o singură discuție cu Elon Musk și că acest contact a avut loc "înainte de 2022".

El a mai adăugat:"Conversaţia a fost mai mult de natură informativă. Au vorbit despre tehnologii vizionare, soluţii tehnologice pentru viitor, (...) direcţii de dezvoltare tehnologică pe care Musk le consideră promiţătoare. Putin a vorbit despre cum merg lucrurile pentru noi. Cursa electorală a intrat în faza finală şi, desigur, adversarii nu se dau în lături de la nimic. Amintiţi-vă că acum o săptămână au spus că Putin se presupune că vorbeşte cu Trump toată ziua, acum se presupune că vorbeşte cu Musk. Toate astea sunt minciuni".