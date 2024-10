Mersul pe jos mai rapid vă poate ajuta să trăiți mai mult

Studiile arată că nu doar numărul de pași contează, ci și viteza acestora. Mersul pe jos la un ritm mai alert poate reduce riscurile de deces și boli cardiovasculare.

Descoperirile studiului

Stabilirea unui număr ideal de pași pe care ar trebui să-i facem zilnic pentru a ne menține sănătoși a fost mult timp un subiect de dezbatere. Un studiu recent publicat în Journal of the American College of Cardiology oferă însă câteva sfaturi mai clare, subliniind nu doar importanța numărului de pași, ci și ritmul acestora, potrivit informațiilor fortune.com.

Cercetătorii au analizat datele a peste 111.000 de participanți din 12 studii și au ajuns la câteva concluzii semnificative:

2.500 de pași pe zi reduc riscul de deces cu 8% în comparație cu 2.000 de pași.

2.700 de pași pe zi scad riscul de boli cardiovasculare fatale și nonfatale cu 11%.

7.000 de pași pe zi sunt considerați optimi pentru a diminua riscurile cardiovasculare cu 51%.

9.000 de pași pe zi scad riscul de deces din orice cauză cu 60%.

Cercetătorii au subliniat că, deși numărul de pași este important, și viteza contează. Mersul pe jos mai rapid este asociat cu o sănătate cardiovasculară mai bună, iar exercițiile moderate până la viguroase sunt cele mai eficiente. Astfel, Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor recomandă 150 de minute de activitate de intensitate moderată pe săptămână pentru majoritatea adulților.

Acest studiu nu este primul care concluzionează că, cu cât se merge mai repede, cu atât mai multe beneficii pentru sănătate ar trebui să se aștepte persoana respectivă. De exemplu, un studiu realizat în 2022 în Marea Britanie a descoperit că, pe măsură ce numărul de pași pe zi crește până la aproximativ 10.000, riscul de demență scade, iar mersul rapid pe jos poate reduce și riscul de demență. De asemenea, un studiu realizat în Brazilia a arătat că un număr mai mare de pași și un ritm mai rapid reduc rigiditatea arterială.

Cercetătorii brazilieni au declarat că "mersul pe jos într-un ritm de aproximativ 100 de pași/minut, 30 de minute pe zi, cinci zile pe săptămână, ar îndeplini cerințele săptămânale pentru exerciții fizice moderate pentru adulții în vârstă." Această observație a fost confirmată de un studiu internațional din 2011, care a afirmat că 100 de pași pe minut corespund unei activități fizice moderate.

Impactul pandemiei asupra activității fizice

Cercetarea vine pe măsură ce oamenii de știință încep să realizeze întreaga greutate a pandemiei COVID-19 asupra sănătății societății. Studiile au arătat că numărul de pași pe care oamenii îi fac a scăzut semnificativ în primele zile ale pandemiei și nu a revenit încă la nivelurile anterioare. Cercetătorii de la Universitatea Vanderbilt au analizat modelele de pași zilnici a aproape 5.500 de persoane timp de doi ani înainte și după pandemie. Conform rezultatelor, participanții au făcut cu aproximativ 700 de pași mai puțin pe zi după pandemie, ceea ce echivalează cu o treime de milă mai puțin în fiecare zi.

Înainte de pandemie, numărul mediu de pași era de aproximativ 7.808 pe zi, iar după COVID a scăzut la 7.089.

Riscurile și beneficiile mersului pe jos

Potrivit echipei internaționale de cercetare din spatele studiului, nu există un număr maxim de pași care să fie considerat periculos. „Studiul nostru a arătat că nici măcar 16.000 de pași pe zi nu reprezintă un risc”, a declarat Francisco Ortega, profesor de științe sportive la Universitatea din Granada, Spania. Cu toate acestea, reducerea suplimentară a riscului devine marginală dincolo de 10.000 de pași.

Cei care nu au ajuns la 10.000 de pași pe zi sunt încurajați să își stabilească obiective mai mari, începând cu adăugarea a 1.000 de pași suplimentari pe zi timp de două săptămâni înainte de a-și crește din nou obiectivul.

Modalități simple de a crește numărul de pași

Pentru a adăuga mai mulți pași în rutina zilnică, iată câteva sugestii:

Mersul pe jos pentru a ridica corespondența sau a ocoli blocul o dată în plus.

Plimbările după cină pentru a discuta cu cei dragi.

Urcarea scărilor în locul folosirii liftului.

Coborârea din autobuz cu câteva stații mai devreme și parcurgerea restului drumului pe jos.

Participarea la activități recreative, cum ar fi dansul, înotul sau sporturile de echipă.

Mersul pe jos rămâne una dintre cele mai simple modalități de a îmbunătăți starea de sănătate și de a reduce riscurile asociate cu un stil de viață sedentar. Prin urmare, nu doar numărul de pași contează, ci și ritmul în care îi facem.