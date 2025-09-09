Idei de gustări sănătoase și simple pentru pachetul copiilor la școală

Gustările sănătoase pentru pachetul copiilor la școală nu trebuie să fie complicate sau costisitoare: există numeroase rețete dulci și sărate, rapide și nutritive, care îi vor încânta pe cei mici și le vor asigura energia necesară pe parcursul zilei.

Ce alimente se pot pune în pachetul copilului pentru școală

Nutriția pentru copii se bazează pe aceleași idei ca și nutriția pentru adulți. Toată lumea are nevoie de aceleași tipuri de nutrienți, precum vitamine, minerale, carbohidrați, proteine și grăsimi, notează Mayo Clinic.

Pentru un pachet echilibrat, este importantă includerea unei varietăți de alimente care să asigure aportul necesar de nutrienți. Iată câteva sugestii:

Fructe proaspete: mere, banane, struguri, kiwi, portocale, pere, caise, prune sau pepene galben. Acestea sunt bogate în vitamine și fibre, fiind ușor de transportat și consumat.

mere, banane, struguri, kiwi, portocale, pere, caise, prune sau pepene galben. Acestea sunt bogate în vitamine și fibre, fiind ușor de transportat și consumat. Legume: morcovi, ardei, castraveți, roșii cherry sau țelină. Acestea pot fi consumate ca atare sau în combinație cu un sos, oferind un plus de vitamine și minerale.

morcovi, ardei, castraveți, roșii cherry sau țelină. Acestea pot fi consumate ca atare sau în combinație cu un sos, oferind un plus de vitamine și minerale. Lactate: iaurt grecesc, kefir sau brânză de vaci. Acestea sunt surse excelente de calciu și proteine, esențiale pentru dezvoltarea oaselor și a mușchilor.

iaurt grecesc, kefir sau brânză de vaci. Acestea sunt surse excelente de calciu și proteine, esențiale pentru dezvoltarea oaselor și a mușchilor. Proteine: ouă fierte, pui sau curcan fiert, brânză slabă sau hummus. Acestea contribuie la senzația de sațietate și furnizează energie pe termen lung.

ouă fierte, pui sau curcan fiert, brânză slabă sau hummus. Acestea contribuie la senzația de sațietate și furnizează energie pe termen lung. Carbohidrați complecși: pâine integrală, covrigei de casă sau biscuiți cu brânză. Aceștia asigură energie constantă pe parcursul zilei.

Idei de gustări dulci

1. Rulouri cu hummus și legume

O combinație simplă, cremoasă și plină de culoare.

Ingrediente:

Lipii integrale

Hummus

Morcov ras

Ardei gras tăiat fâșii

Castravete tăiat fâșii

Mod de preparare:

Ungeți lipia cu hummus. Așezați legumele tăiate pe toată lungimea lipiei. Rulați strâns și tăiați în bucăți de 2-3 cm.

2. Mini pizza pe lipie

O rețetă rapidă și versatilă, gata în câteva minute și pe placul întregii familii.

Ingrediente:

Lipii integrale

Sos de roșii

Mozzarella rasă

Roșii cherry tăiate felii

Busuioc proaspăt

Mod de preparare:

Preîncălziți cuptorul la 180°C. Așezați lipiile pe o tavă tapetată cu hârtie de copt. Ungeți fiecare lipie cu sos de roșii. Adăugați mozzarella, roșiile cherry și busuiocul. Coaceți timp de 10-12 minute sau până când brânza se topește și marginile sunt aurii.

3. Pizzomletă

O combinație hrănitoare între omletă și pizza, gata în câteva minute și potrivită pentru orice moment al zilei.

Ingrediente:

2 ouă

50 g brânză rasă

1 lingură sos de roșii

1 lingură ulei de măsline

Legume (ardei, ciuperci, măsline) tăiate mărunt

Mod de preparare:

Bateți ouăle cu un praf de sare. Într-o tigaie, încălziți uleiul și adăugați legumele. Turnați ouăle bătute peste legume și gătiți până se încheagă. Adăugați sosul de roșii și brânza rasă, apoi înfășurați omleta ca o ruladă.

4. Brioșe sărate cu legume și brânză

Ușor de preparat și potrivite pentru pachet, brioșele se pot personaliza cu legumele preferate ale copilului.

Ingrediente:

200 g făină integrală

3 ouă

100 ml lapte

100 g brânză rasă

1 ardei gras tăiat mărunt

50 g spanac fiert și tocat

1 linguriță praf de copt

1 lingură ulei de măsline

Mod de preparare:

Preîncălziți cuptorul la 180°C. Într-un bol, amestecați făina cu praful de copt. În alt bol, bateți ouăle cu laptele și uleiul. Adăugați amestecul umed peste cel uscat și încorporați brânza, ardeiul și spanacul. Turnați compoziția în forme de brioșe și coaceți timp de 20-25 de minute.

5. Sandvișuri cu ou fiert și legume

Practice și nutritive, ideale pentru luat la pachet.

Ingrediente:

2 felii de pâine integrală

1 ou fiert tare

Frunze de salată

Felii de roșii și castraveți

1 linguriță muștar sau iaurt grecesc

Mod de preparare:

Ungeți o felie de pâine cu muștar sau iaurt. Așezați frunzele de salată, felii de ou, roșii și castraveți. Acoperiți cu cealaltă felie de pâine și tăiați în jumătate.

Idei de gustări sărate pentru pachetul de la școală

1. Brioșe cu banane și cacao

O variantă sănătoasă, fără zahăr adăugat, care combină dulceața naturală a bananei cu aroma de cacao.

Ingrediente:

2 banane coapte

2 ouă

100 g făină integrală

50 g cacao

1 linguriță praf de copt

50 ml lapte

Mod de preparare:

Preîncălziți cuptorul la 180°C.

Într-un bol, pasați bananele și adăugați ouăle, amestecând bine.

Într-un alt bol, combinați făina, cacao și praful de copt.

Încorporați treptat ingredientele uscate în amestecul de banane și ouă, adăugând laptele pentru a obține o compoziție omogenă.

Turnați aluatul în forme de brioșe și coaceți timp de 20-25 de minute.

2. Biscuiți cu ovăz și banane

O alternativă sănătoasă la biscuiții industriali, dulceața naturală din banane și stafide aducând un aport de potasiu și fibre.

Ingrediente:

2 banane coapte 100 g

fulgi de ovăz

50 g stafide

1 linguriță scorțișoară

Mod de preparare: Preîncălziți cuptorul la 180°C.

Într-un bol, pasați bananele și adăugați fulgii de ovăz, stafidele și scorțișoara.

Formați biscuiți din compoziție și așezați-i pe o tavă tapetată cu hârtie de copt.

Coaceți timp de 15-20 de minute.

3. Smoothie de fructe

Combinații de fructe proaspete sau congelate, iaurt și lapte, care oferă un boost de energie și sunt ușor de consumat.

Ingrediente:

1 banană

100 g fructe de pădure

150 ml iaurt 50 ml lapte

Mod de preparare: Puneți toate ingredientele într-un blender.

Mixează până obțineți o consistență cremoasă.

Serviți imediat sau păstrați într-un recipient ermetic pentru a fi consumat mai târziu.

4. Brioșe cu banane și ovăz

O gustare dulce și moale, perfectă pentru micul dejun sau pachetul de școală.

Ingrediente:

2 banane coapte

2 ouă

100 g făină integrală

50 g fulgi de ovăz

1 linguriță praf de copt

Mod de preparare: Preîncălziți cuptorul la 180°C.

Într-un bol, pasați bananele și adăugați ouăle, amestecând bine.

Încorporați făina, fulgii de ovăz și praful de copt.

Turnați aluatul în forme de brioșe și coaceți timp de 20-25 de minute.

5. Batoane de granola

O gustare hrănitoare și ușor de transportat.

Ingrediente:

450 g cereale musli

70 g merișoare

70 g caise uscate

120 ml unt moale

100 g zahăr de cocos

2 ouă

100 g făină

200 g chipsuri de ciocolată cu lapte

Mod de preparare: Preîncălziți cuptorul la 180°C.

Amestecați într-un bol granola și fructele uscate.

Separat, bateți untul cu zahărul de cocos până obțineți o cremă.

Adăugați ouăle și făina și bateți până la omogenizare.

Adăugați amestecul de granola și fructe uscate.

Puneți amestecul final într-o tavă tapetată cu hârtie de copt.

Coaceți timp de 15-18 minute.