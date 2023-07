Dr. Adriana Cămuescu: „Este bine să purtăm culori închise, pentru că absorb radiațiile ultraviolete“ | INTERVIU

„Weekend Adevărul“ a discutat cu Adriana Cămuescu, medic primar Alergologie și Imunologie Clinică, despre ce reacții poate avea pielea în urma contactului cu materialele textile sintetice, la ce trebuie să fim atenți pentru a le identifica, dar și despre cum ne protejăm cu măsură de soare în timpului sezonului cald atât prin intermediul hainelor, cât și al cremelor de protecție solară.

„Weekend Adevărul“: Ce afecțiuni ale pielii pot fi cauzate de materialele textile, mai ales cele sintetice?

Dr. Adriana Cămuescu: La contactul cu materialele textile pot apărea reacții la nivelul pielii, dermatite de contact iritative în principal și dermatite de contact alergice. Sunt două afecțiuni asemănătoare, dar cu mecanisme de producere diferite: dermatita de contact alergică are mecanism imunologic, apare la persoanele sensibilizate, cu teren alergic, și necesită contact anterior cu alergenul, cel puțin o dată. Dermatita iritativă poate să survină la un prim contact cu materialul, o dezvoltă în egală măsură persoanele cu teren atopic sau cei fără istoric de alergie.

Cum putem depista din timp aceste reacții ale pielii astfel încât să nu se agraveze?

Trebuie să fim atenți la senzația de mâncărime apărută în timpul purtării anumitor haine, imediat după sau chiar la câteva ore după ce le purtăm, la reacții trecătoare de înroșire a pielii sau la zone de erupție constituită din mici puncte roșii care mănâncă, la erupții persistente de tip eczemă, adică plăci roșii, inflamate, unele cu vezicule la suprafață în reacțiile acute sau cu îngroșarea tegumentului când contactul a fost prelungit și repetat. Trebuie să fim foarte atenți dacă apar într-adevăr în urma purtării unui anumit tip de material, deoarece aceste erupții pot avea și alte cauze, de exemplu inserțiile metalice, care pot genera eczema de contact la nichel sau cobalt. De fapt, în cazul reacțiilor alergice, nu materialul este neapărat inductorul, ci produsele cu care acesta a fost prelucrat și pregătit: coloranții textili, adezivii, formaldehida, produsele de tăbăcire pentru hainele din piele, unele rășini folosite pentru finisare.

Cum se manifestă aceste reacții în cazul bebelușilor?

Pot fi reacții mai severe, pentru că au pielea mai sensibilă. În plus, anumite patologii ale pielii, din păcate nu chiar rare, precum dermatita atopică, sau pielea excesiv de uscată, se pot agrava foarte ușor în contact cu coloranții textili sau cu ţesăturile nepotrivite: iarna, lână sau fleece, iar vara, materialele sintetice. Noi recomandăm ca cei mici să poarte hăinuțe din bumbac, în culori deschise, deoarece coloranții textili închiși precum negru, albastru, maro, verde conțin pigmenți care pot sensibiliza.

Chiar se spune că vara este bine să porți culori deschise.

Contrar acestei idei, este bine să purtăm culori închise, pentru că ele sunt cele care absorb radiațiile ultraviolete, dar evident că trebuie să fim atenți la materialele din care sunt confecționate. Desigur, recomandarea nu se aplică celor care au reacții la coloranții textili.

Sunt toate aceste reacții amplificate dacă purtăm haine mai strâmte?

Sigur că da. O haină strâmtă înseamnă contact mai intens, pe o suprafață mai mare cu materialul care poate produce reacția iritativă sau alergică. De asemenea, purtarea unor astfel de haine poate genera frecare și transpirație, care împreună cu mediul excesiv de cald și umed sunt factori favorizanți pentru apariția reacțiilor menționate.

Ce materiale se împacă cel mai bine cu pielea noastră?

Recomandate sunt bumbacul, inul, mătasea naturală, mai ales pe perioada verii. De evitat materialele de tip poliester, nylon, raion, latex.

Materiale naturale și SPF

Ce se întâmplă cu pielea noastră dacă nu ne îmbrăcăm cu hainele potrivite, cu precădere în sezonul cald?

Transpirația abundentă, aerul foarte cald și umed sunt favorabile apariției reacţiilor cutanate prin factori de contact. Zonele predilecte de apariție sunt încheieturile, fesele, axilele, zonele inghinale. Mai afectate sunt femeile, care poartă mai mult decât bărbații haine strâmte, colorate, dar și persoanele obeze, lucrătorii în medii umede și calde, persoanele cu afecțiuni ale pielii, în special cu dermatită atopică.

Soarele nu este inamicul public nr. 1, avem nevoie de el în orice moment, doar să îi dozăm cu grijă generozitatea.

Cum ar fi bine să ne protejăm pielea în sezonul cald?

Pielea se protejează cu haine potrivite, recomandarea îi vizează mai ales pe cei care au probleme la expunerea la soare sau care au afecțiuni care se pot agrava la expunere. Este indicat să poarte haine lejere, din bumbac sau in, lungi, cu mânecă lungă, care să acopere o suprafață cât mai mare de piele, în special pe cea afectată. Cremele cu factor de protecție UV sunt și ele indicate când expunerea nu poate fi evitată, suplimentele cu vitaminele A, C, E, cu seleniu și zinc pot fi de ajutor. Recomand însă o discuție prealabilă cu medicul alergolog sau dermatolog.

Materiale rezistente UV, doar pentru pielea sensibilă

Materialele rezistente la UV ar putea fi o soluție?

Ar putea, dar să ținem totuși cont de faptul că ultravioletele nu sunt neapărat atât de dăunătoare pe cât se crede, că nu este întotdeauna necesar ca de la prima oră a dimineții să ne dăm cu creme-ecran (n.r. – de protecție solară). Să nu uităm că ultravioletele sunt cele sub influența cărora se sintetizează vitamina D, care este absolut esențială nu doar pentru metabolismul calciului, dar mai ales pentru buna funcționare a sistemului imun al adulților și al copiilor. Multi copii au deficit de vitamina D pentru că nu primesc doze adecvate, dar și pentru că nu stau la soare, sau dacă o fac, sunt protejați permanent cu creme cu factor SPF 50+. Nu este greșit să lăsăm copilul puțin „descoperit“ la soare la ore potrivite. Materialele tratate UV nu sunt recomandate decât în situațiile excepționale: de exemplu, la mare, pentru persoanele cu piele extrem de sensibilă. Până la urmă, și aceste materiale sunt tratate chimic și ele însele pot fi cauza reacțiilor cutanate.

Astfel de haine pot fi purtate și de copii?

Personal, nu recomand pentru copii hainele tratate UV. Sunt alte mijloace de protecție: expunerea la soare dimineața devreme sau seara, hidratarea corectă a pielii cu emoliente de calitate, folosirea de creme de protecție. În urmă cu ceva ani a fost o modă în rândul părinților de a le cumpăra copiilor haine de plajă cu protecție UV, iar unii încă o mai fac. Merg cu cei mici la mare, îi îmbracă în costume care acoperă suprafețe mari de piele, chiar dacă cel mic nu are nicio problemă. Unde este atunci beneficiul?!

Deci să ne expunem la soare, dar nu exagerat.

Da. Nu este indicat să ne expunem neprotejați la soare la orele de vârf, dar la 8-9 dimineața sau după ora 16.00 nu exista riscul de arsuri solare. Din contră, expunerea la soare la orele potrivite ajută, așa cum ziceam, la sinteza vitaminei D, pe care organismul nu o poate produce în alt mod. Ar fi util să ne relaxăm puțin, să nu ajungem la exagerări. Soarele nu este inamicul public nr. 1, avem nevoie de el în orice moment, doar să îi dozăm cu grijă generozitatea.

În cele din urmă, la ce ar trebui să fim atenți atunci când ne cumpărăm haine?

Făcând referire la persoanele cu dermatită de contact, ar fi util să aleagă bumbacul, inul, mătasea naturală. Dacă se aleg culori închise, să țină seama că trebuie întâi spălate, ca orice haină nouă de altfel. În cazul în care colorantul nu este bine fixat, va ieși din material la contactul cu transpirația, ca atare ar fi utilă spălarea repetată înainte de purtare. Este recomandată evitarea hainelor din materiale neșifonabile, pentru că acestea sunt tratate chimic. Croiala potrivită este cea lejeră, pe cât posibil cu cât mai puţine cusături care ar putea irita pielea. Și, desigur, să fim mai puțin atenți la modă și mai mult la sănătate și la comoditate, deci să purtăm ce este bine pentru noi, nu cu orice preț ce este în tendințe.