DentOP Grill Festival - un nou concept creat de clinica DentOP

DentOP a organizat pe 27 Iulie 2025 prima ediție a DentOP Grill Festival, un eveniment prin care a fost celebrată comunitatea de pacienți creată în jurul celor două clinici din București, înființate de către Dr. Cazacu Corrado - medic specialist chirurgie dento-alveolară.

„ DentOP Grill Festival este un concept simplu: ca să poţi să mănânci bine, ai nevoie de o dantură funcţională. Odată ce reabilităm zâmbetul, redăm nu doar estetica, ci și plăcerea de a te bucura din plin de fiecare moment!”, a declarat Dr. Cazacu Corrado, fondatorul clinicilor.

Evenimentul organizat în aer liber, a adus o zi întreagă de voie bună, activități interactive și – așa cum a sugerat și numele – un adevărat festin culinar în jurul preparatelor pregătite de către Chef Cătălin Scărlătescu și de echipa sa. Atmosfera a fost întregită de concertul susținut de trupa Holograf.

Prin acest eveniment, DentOP a reușit să transforme experiența pacientului într-una completă, depășind bariera tradițională dintre medic și pacient. Evenimentul a reflectat pe deplin viziunea clinicii: îngrijirea orală de calitate, oferită într-un mediu cald și uman.

Ca de fiecare dată, alături de comunitatea DentOP a fost și actrița Carmen Tănase - una dintre prezențele remarcabile ale festivalului.

„La DentOP nu vii doar ca pacient, ci ca parte dintr-o familie. Iar evenimentul de astăzi a fost exact despre asta – oameni frumoși, bucurie, mâncare bună și grijă autentică. Mă bucur să fiu alături de o echipă care pune suflet în tot ce face.” - Carmen Tănase

Pentru mai multe informații despre implanturi dentare, experiențele pacienților DentOP, costuri, puteți accesa: https://danturacompleta.dentop.ro/.

„În final, sănătatea dentară nu înseamnă doar dinți tratați corect, ci și pacienți care se simt bine, înțeleși și apreciați. Faptul că și-au putut recăpăta capacitatea de a mânca preparatelor preferate, cărora le-au dus lipsa atunci când aveau probleme dentare, ne bucură enorm. De aceea l-am invitat pe Chef Cătălin Scărlătescu, deoarece știam că va găti ceva ce le va pune dantura la încercare!”, a declarat Dr. Cazacu Corrado.

