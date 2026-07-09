Crenvurști de casă pentru copii. Rețetă sănătoasă din carne de pui, cu trucuri pentru o textură fragedă

Dacă cei mici sunt înnebuniți după crenvurști, un produs pe care medicii îl pun de obicei pe lista alimentelor cu semnul întrebării, ai varianta de a-i prepara în casă. Pentru că în bucătărie nu avem utilaje industriale și nici nu folosim ingredientele de evitat, ai nevoie și de câteva trucuri pentru a obține consistența celor din comerț.

Crenvurștii artizanali sau crenvurștii fierți de pui, fără aditivi, conservanți și exces de sare (este motivul pentru care îi evităm pe cei din comerț, nu-i așa?), nu sunt greu de preparat. Acasă avem, în plus, siguranța ingredientelor folosite. Chiar dacă folosim produse de calitate, este recomandat să nu devină alimentul principal zi de zi, iar în cele ce urmează vom explica și de ce.

Rețeta de crenvurști de casă de pui pentru copii

Rețeta de mai jos este inspirată din principiile de preparare recomandate de Healthy Little Foodies și Baby Foode, două platforme online populare, specializate în rețete și ghiduri de nutriție dedicate bebelușilor și copiilor.

Dacă pregătești crenvurști de pui pentru copii sub 1 ani (deși nu este recomandat) nu trebuie să folosești sare. Pentru copiii de peste 1 an poți să adaugi și sare, dar puțină, eventual și condimente pe care știi că le tolerează și pentru care ai permisiunea medicului.

Ingrediente pentru 8–10 crenvurști de pui

• 500 g pulpă de pui dezosată (sau 350 g pulpă + 150 g piept);

• 60 ml apă foarte rece;

• 1 lingură amidon de porumb (opțional);

• 1 linguriță ulei de măsline;

• foarte puțină sare (sau deloc, în funcție de vârsta copilului).

Cum prepari crenvurștii de pui pentru copii

- Taie carnea cuburi și răcește-o bine în frigider 30-40 de minute. Carnea rece se mixează mai ușor;

- Pune toate ingredientele în blender sau robotul de bucătărie și mixează 2-3 minute, până când obții o pastă foarte fină și omogenă;

- Împarte pasta în porții și pune fiecare porție pe o bucată de folie alimentară rezistentă la temperatură înaltă sau hârtie de copt, sau poți folosi (de preferat) membrană naturală;

- Rulează strâns, ca o bomboană, dacă folosești folia specială rezistentă la fierbere sau hârtia de copt și răsucește capetele;

- Fierbe crenvurștii în apă sub 85 grade Celsius, nu în clocot, timp de 20-25 de minute;

-. Scoate-i, răcește-i în apă rece câteva minute și îndepărtează folia;

- Pentru copiii mai mari, îi poți rumeni 2-3 minute într-o tigaie antiaderentă, fără ulei.

Crenvurștii de pui făcuți în casă îi poți păstra în frigider cel mult trei zile sau îi poți pune în congelator până la două luni.

Tehnica, cel puțin la fel de importantă precum ingredientele

La crenvurștii de pui pentru copii pe care îi facem în casă cel mai greu de obținut este consistența celor din comerț. Din acest motiv trebuie să știți că un truc cu efect garantat este să folosiți apă rece sau chiar gheață zdrobită, care are rolul de a ajuta la formarea emulsiei, împiedicând încălzirea compoziției în timpul mixării.

Pufuleţii, pe cât de îndrăgiţi, pe atât de nocivi. De ce sunt periculoşi pentru sănătate

Și carnea pe care o folosim trebuie să fie foarte rece (0-4 grade Celsius) atunci când o dăm prin blender, pentru că la această temperatură proteinele își păstrează capacitatea de a lega apa și grăsimea. Apa rece sau gheața mărunțită se adaugă treptat, în timp ce mixăm ingredientele, până când pasta devine lucioasă, fină și lipicioasă, acesta fiind semnul că s-a format corect. Dacă pasta se încălzește prea mult, rezultatul va fi un crenvurșt sfărâmicios sau cu lichid separat după fierbere. Pentru 500 grame carne de pui este de ajuns o cantitate de apă de 50-80 ml (sau gheață), adăugată în două-trei reprize.

Poți adăuga în amestec, pentru a fi sigur de rezultat, și foarte puțin amidon, care și acesta poate ajuta la stabilizarea compoziției și la obținerea unei compoziții mai fragede, însă dacă ai un robot de bucătărie foarte puternic nu va mai fi nevoie de amidon, doar carnea și apa fiind suficiente.

Pentru un rezultat care să concureze cu succes crenvurștii din comerț tehnica de preparare este cel puțin la fel de importantă ca și ingredientele. Atenție la următoarele detalii: carnea trebuie să fie foarte rece, apa să fie rece ca gheața, iar mixarea să se oprească dacă observi că pasta începe să se încălzească.

De ce să faci crenvurști în casă pentru copii

Preparând crenvurștii în casă, ai în primul rând control asupra ingredientelor folosite și vei ști că aceștia conțin minimum 90-95% carne. Spre deosebire de cei din comerț, cei făcuți în casă nu vor avea nitriți sau conservanți, nu sunt afumați, nu au coloranți și nici glutamat sau alți potențiatori de aromă.

Cu toate acestea, trebuie să știi că nici măcar crenvurștii de pui făcuți în casă nu ar trebui oferiți zilnic copiilor, chiar dacă ei sunt o variantă cu mult mai sănătoasă decât cei din comerț.

De ce? În primul rând pentru că încurajează consumul rapid, fiind foarte moi și ușor de mâncat. Copilul poate, astfel, consuma o cantitate mare fără să mestece foarte mult. O bucată de carne, în schimb, îi solicită masticația, dezvoltând musculatura maxilarului și oferind mai repede o senzație de sațietate.

Medicii mai atrag atenția și asupra faptului că dacă ne concentrăm pe un singur produs preferat de copil nu vom mai avea surse variate de proteine, or proteinele trebuie să vină, e adevărat, din carnea de pui, dar și din carnea de curcan, din pește, din ouă, din brânzeturi, din legume.

Atenție mare cu ce frecvență oferim crenvurștii (și din aceeași categorie fac parte și nuggets, chifteluțe, hamburgeri - atenție, doar cei preparați în casă, cei din comerț fiind total de evitat), pentru că am putea constata că va interveni refuzul de a consuma carnea gătită simplu, acesta fiind un alt avertisment al dieteticienilor pediatri care ne recomandă să nu-i oferim mai des de o dată pe săptămână, prin rotație cu preparate similare.