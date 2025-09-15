search
Luni, 15 Septembrie 2025
Un medic gastroenterolog a împărtășit pe rețelele de socializare micul dejun preferat, bogat în fibre, vitamine și antioxdanți, pe care îl mănâncă zilnic.

Smoothie din diverse fructe și legume FOTO: Shuterstock
Smoothie din diverse fructe și legume FOTO: Shuterstock

„Cu toții iubim opțiunile ușoare și rapide, iar eu am un mic dejun simplu, pe care îl prepar zilnic și care îmi satisface nevoile”, spune dr. Will Bulsiewicz, medic gastroenterolog și autor de cărți de bucate. Este nevoie doar de patru ingrediente pentru a recrea acest mic dejun. 

Cele patru ingrediente principale sunt: afine proaspete sau congelate, banane, lapte de soia și broccoli. 

Pentru a prepara smoothie-ul, pur și simplu adăugați ingredientele într-un blender și amestecați-le până obțineți o consistență omogenă.

„Asta este tot ce aveți nevoie. Puteți adăuga deasupra niște semințe de in măcinate sau niște cânepă pentru a-l duce la un alt nivel. Poate și niște nuci pentru a obține acele grăsimi sănătoase”, susține medicul. 

Afinele sunt catalogate ca superfood pentru proprietăţile lor dintre cele mai variate: scad tensiunea, colesterolul, glicemia, combat bolile cardio-vasculare, îmbunătăţesc imunitatea şi împiedică declinul cerebral.

De asemenea, broccoli este bogat în vitamine, minerale și antioxidanți. De asemenea, poate conține compuși care protejează împotriva anumitor tipuri de cancer.

Bananele ajută la reglarea tensiunii arteriale prin conținutul de potasiu, îmbunătățesc digestia datorită fibrelor și susțin buna funcționare a mușchilor și a nervilor. Mai mult, pot ajuta la reducerea stresului și la îmbunătățirea stării de spirit datorită magneziului și triptofanului. 

Nu în ultimul rând, laptele de soia este recunoscut pentru beneficiile sale pentru sănătatea cardiovasculară.

Aceste ingrediente vă vor ajuta să vă mențineți energizați și hrăniți pe tot parcursul dimineții, susține medicul. Personalizarea smoothie-ului în funcție de gustul și obiectivele nutriționale este esențială. 

„Smoothie-urile sunt o modalitate uimitoare de a-i determina pe copii să consume mai multe fructe și legume proaspete”, a scris gastroenterologul, în descrierea videoclipului. 

Viață sănătoasă

