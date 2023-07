Alimente care mențin creierul viu. Medicul Vlad Ciurea spune cum putem evita declinul cognitiv: „Acestea din urmă mă îngrozesc!”

Pentru a menține creierul în formă, prof.dr. Vlad Ciurea spune ce alimente ar trebui să consumăm în mod frecvent pentru a reduce efectele declinului cognitiv. Pe listă se găsesc legume și fructe, dar și nucile și semințele.

"Nucile, semințele de dovleac, toate legumele, fructele (afine, mure) - toată compoziția lor se duce direct în creier. De zahăr, trebuie să uităm, să nu-l consumăm. Facem tot ce este posibil să nu-l consumăm, mai ales zahărul rafinat. Ne luăm zahărul din amidon, din pâine, din fructe, din miere, dar nu zahărul acesta rafinat. Miere putem să mâncăm din când în când", a spus prof. dr. Vlad Ciurea, la Antena 3 CNN.

Nucile au proprietăți miraculoase

Banala nucă are proprietăţi miraculoase şi face numai minuni în organismul nostru, mai ales ca gustare. Acestea conţin un complex de vitamine, grăsimi şi proteine, astfel încât consumul lor previne îngroşarea arterelor, bolile de inimă şi producerea unui atac vascular cerebral. Conform unui studiu publicat în Advances in Nutrition, studenții tineri care au consumat 60 de grame de nuci zilnic aveau o performanță cognitivă ridicată spre deosebire de cei care nu mâncau deloc nuci.

Fructele de pădure repară țesutul creierului

Fructele de pădure(zmeură, mure, afine) proaspete sunt o alegere cu care nu dăm greș. Acestea conțin vitamina C și antioxidanți, substanțe care ajută la repararea țesutului creierului și membranelor celulare. Zmeura conţine mangan, magneziu, calciu, zinc, potasiu, fosfor, toate în forme uşor asimilabile, vitaminele A, B1, B2, D şi P, dar mai ales vitamina C. Specialiştii spun că fructul este bogat în acid elagic, un compus fenolic care ajută la prevenirea cancerului, inhibă creşterea celulelor canceroase şi opreşte dezvoltarea anumitor forme de cancer.

Luptă împotriva disfuncțiilor mentale

Datorită cantităţii însemnate însemnate de betacaroten (120 mg), de potasiu (230 mg), o cantitate modestă de sodiu (2 mg) şi puţine calorii (13 la 100 g), dovleacul, alături de semințele sale, contribuie la protecţia împotriva bolilor de inimă, cancerului şi împotriva disfuncţiilor mentale.

Dovleacul are un conţinut foarte mare de betacaroten, o substanţă care are grijă de sănătatea sistemului nervos şi de cea a pielii. Cel de-al doilea „ingredient” important pe care îl conţine dovleacul este potasiul. Acest mineral vă energizează şi ţine tensiunea sub control. În plus, conţinutul bogat în fibre asigură buna funcţionare a digestiei şi previne apariţia bolilor cardiovasculare, a asteniei, cât şi a cancerului.

Cei 5 dușmani

La polul opus, pacienții sunt avertizați să stea departe de cei 5 mari dușmani ai creierului. Medicul avertizează că sănătatea mintală se menține cu activitate pozitivă și optimism.

„Creierul are cinci dușmani: stresul, zahărul, alcoolul, tutunul - pentru că strânge vasele - şi drogurile. Acestea din urmă mă îngrozesc. Putem să menținem sănătatea mintală cu gânduri bune, optimism, zâmbet, activitate pozitivă, citit, scris şi exercițiu fizic. Memorarea şi desfășurarea activităţilor cu voce tare ne ajută nespus de mult", explică reputatul neurochirurg.