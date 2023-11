Veeam Software a anunțat lansarea soluției Veeam Backup for Salesforce v2

Veeam Software a anunțat astăzi, 15 noiembrie, lansarea Veeam Backup for Salesforce v2, disponibil pe Salesforce AppExchange. Veeam Backup for Salesforce elimină riscurile de pierdere a datelor și metadatelor Salesforce cauzate de erori umane, de erori de integrare sau de corupere a datelor.

Noua versiune oferită de Veeam oferă o securitate sporită prin intermediul autentificărilor unice (SSO) și autentificărilor multifactor (MFA), și furnizează un mediu sigur de testare și dezvoltare prin sandbox seeding. Organizațiile pot opta pentru implementarea fie la nivel local, fie în cloud. De asemenea, acestea își pot recupera cu exactitate datele de care au nevoie, atunci când au nevoie, și pot experimenta o soluție de backup proiectată special pentru datele și metadatele Salesforce.

Organizațiile pot opta pentru implementarea fie la nivel local, fie în cloud. De asemenea, acestea își pot recupera cu exactitate datele de care au nevoie, atunci când au nevoie, și pot experimenta o soluție de backup proiectată special pentru datele și metadatele Salesforce.

Pierderea datelor este foarte probabilă în cadrul unei organizații, motiv pentru care devine esențial ca acestea să se protejeze cu orice preț. În acest sens, noua versiune, având la bază iterația anterioară, aduce îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește capacitățile de recuperare rapidă, fiind special concepută pentru a satisface cerințele departamentelor IT și ale administratorilor Salesforce.

Veeam Backup for Salesforce subliniază importanța efectuării unui backup al datelor Salesforce pentru a preveni pierderile, asigurând conformitatea și facilitând recuperarea rapidă prin furnizarea unei soluții complete și specializate pentru backup Salesforce.

Noile capabilități ale Veeam Backup for Salesforce includ:

Aplicații Salesforce pentru afaceri : Suportul extins pentru platforma Salesforce, alături de Salesforce Government și Education Clouds, Field Service, CPQ, Person Accounts și pachetele gestionate sunt acum incluse în oferta de backup pentru a garanta că datele critice din serviciul pe teren respectă reglementările și sunt protejate chiar și off-site.

: Suportul extins pentru platforma Salesforce, alături de Salesforce Government și Education Clouds, Field Service, CPQ, Person Accounts și pachetele gestionate sunt acum incluse în oferta de backup pentru a garanta că datele critice din serviciul pe teren respectă reglementările și sunt protejate chiar și off-site. Salesforce SSO și MFA : Accesul bazat pe roluri pentru operatorii de backup și restaurarea prin intermediul Salesforce sunt acum disponibile pentru a simplifica și îmbunătăți securitatea sistemelor. Jurnalul de audit va ține evidența tuturor operațiunilor sensibile.

: Accesul bazat pe roluri pentru operatorii de backup și restaurarea prin intermediul Salesforce sunt acum disponibile pentru a simplifica și îmbunătăți securitatea sistemelor. Jurnalul de audit va ține evidența tuturor operațiunilor sensibile. Sandbox seeding și restaurările îmbunătățite: Datele pot fi restaurate în sandbox cu informații din producție sau dintr-un alt sandbox. Pot fi setate și chei alternative pentru un control mai bun asupra restaurărilor ierarhice. Capacitatea companiei de a testa, dezvolta și rezolva problemele poate fi îmbunătățită cu opțiunea de a restaura datele de producție în sandbox.

Veeam Backup for Salesforce este un produs separat și independent, disponibil contra cost, care a fost recent adăugat în oferta Veeam Data Platform. În prezent, poate fi achiziționat prin intermediul partenerilor tehnologici Veeam, iar licențele sunt disponibile sub formă de subscripții anuale, cu o durată cuprinsă între unu și cinci ani, licențierea fiind per utilizator.

Ediția Community a Veeam Backup for Salesforce este de asemenea disponibilă. Aceasta oferă o soluție de backup și recuperare complet funcțională și gratuită pentru datele Salesforce, destinată organizațiilor cu 50 de licențe de utilizator Salesforce sau mai puțin.