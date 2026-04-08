Un telefon HUAWEI și o fotografie originală - tot ce ai nevoie ca să participi la XMAGE Awards 2026. Ce premii poți câștiga

Când smartphone-ul tău îți susține pasiunea pentru fotografie, poți obține oricând cadre uimitoare. Nu trebuie decât să ai prezența de spirit pentru a surprinde momentul potrivit și să găsești unghiul cel mai bun.

Dacă ai un telefon HUAWEI, o astfel de clipă de inspirație te poate transforma și într-unul dintre câștigătorii XMAGE Awards 2026. Este vorba despre una dintre cele mai prestigioase competiții globale de fotografie realizată cu smartphone-ul, dedicată utilizatorilor HUAWEI din întreaga lume și unde trei români au obținut premii în ultimii ani.

Concursul XMAGE Awards a ajuns în 2026 la a zecea ediție, iar înscrierile au început pe 23 martie. Tema din acest an este „Now is Your Shot” și ai timp până pe 16 august - data limită pentru intrarea în competiție - să găsești momentul ideal pe care să-l surprinzi prin obiectivul telefonului, din perspectiva ta. În acest fel ai o șansă reală de a te alătura celor trei români care au fost premiați până acum la XMAGE Awards.

Cine sunt românii câștigători la edițiile anterioare XMAGE Awards

Gheorghe Popa s-a numărat printre cei trei mari câștigători ai XMAGE Awards 2025, fiind recompensat cu un premiu în valoare de 10.000 de dolari pentru o fotografie cu suprafața lacului de decantare de la Geamăna, județul Alba, realizată cu un HUAWEI Pura 80 Ultra. În cadru apar formele suprarealiste create de substanțele poluante în contact cu apa, o imagine uimitoare, dar care pune accent, totodată, pe nevoia de protejare a mediului.

Și Vasile Mihai-Antonio a fost premiat la XMAGE Awards 2025. Folosind tot un smartphone HUAWEI Pura 80 Ultra, el a imortalizat o „întâlnire” spectaculoasă între luna plină și luminile stradale din Constanța, fotografie care l-a făcut să fie inclus printre cei 97 de câștigători ai unui premiul de 1.500 de dolari. Iar la ediția din 2020, Mihai Antonio Vasile s-a clasat pe locul al doilea la categoria „Faces” cu o imagine surprinsă cu un HUAWEI P40 Pro.

Un alt român premiat la XMAGE Awards este Costin Mocanu, care participă constant la această competiție. În primul an în care s-a înscris în concurs, a obținut trei premii, pentru cea mai bună fotografie urbană și cele mai bune portrete, iar în 2022, una dintre fotografiile sale, făcută tot cu un HUAWEI P40 Pro, a fost desemnată câștigătoare la categoria „Sport”.

Cum te poți înscrie la XMAGE Awards 2026

Succesul acestor trei fotografi poate fi motivația de care ai nevoie ca să participi și tu la XMAGE Awards. Fie că reușești să captezi o imagine spectaculoasă sau o fotografie simplă, dar cu impact, înscrie-ți lucrarea în competiție. Pentru asta, ai la dispoziție mai multe opțiuni: site-ul oficial al concursului, aplicația My HUAWEI, VMALL, comunitatea HUAWEI, Instagram, Tuchong și 500px. Pentru înscrierea în concurs poți folosi și noua funcție one-tap post ca să partajezi fotografiile direct din galerie prin intermediul aplicației My HUAWEI.

Ediția din acest an cuprinde nouă categorii, fiecare dintre ele mizând pe creativitate în documentarea vieții de zi cu zi: „So Far So Close”, „Good Night”, „Color & Shade”, „Faces”, „A Heartwarming World”, „Experimental Lab”, „Storyboard”, „Action”, alături de noua secțiune „Active Moments”, creată pentru fotografiile din domeniul sportului, al activităților în aer liber și pentru scenele din călătorii.

Ce premii vor fi oferite câștigătorilor de la XMAGE Awards 2026

XMAGE Awards 2026 păstrează același format al ediției precedente, ceea ce înseamnă că juriul face o selecție a celor mai bune 100 de lucrări, fiecare dintre fotografi fiind recompensată cu un premiu în valoare de 1.500 de dolari. Ulterior, trei dintre ei vor primi titlul de „Fotograf al anului” și câte un premiu de 10.000 de dolari.

Imaginile câștigătoare vor fi apoi expuse, până la finalul acestui an, la Grand Palais din Paris.

Juriul ediției din 2026 a XMAGE Awards este format din experți în artele vizuale, recunoscuți la nivel internațional: Liu Heung Shing (fotojurnalist, câștigător al premiului Pulitzer), Chen Xiaobom (editor-șef la Xinhua News Agency și cercetătoare în domeniul imagisticii), Florence Bourgeois (directoare a Paris Photo), Cao Ting (decanul Școlii de Media Vizuală și Comunicare, din cadrul Academiei de Film din Beijing), Fabrice Laroche (redactor-șef al Fisheye), Dai Xianjing (fotografă și regizoare de documentare) și Li Changzhum (Brand Director, HUAWEI XMAGE).

De la prima ediție din 2017, competiția XMAGE Awards a atras participanți din peste 170 de țări și regiuni, cu aproape șase milioane de lucrări înscrise.

Mai multe detalii despre XMAGE Awards 2026 poți afla accesând acest link: XMAGE Awards - HUAWEI Global.

Credits foto: Gheorghe Popa și Vasile Mihai-Antonio - cei doi români care s-au numărat printre câștigătorii XMAGE Awards 2025