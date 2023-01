Tenda Nova MX12, sistem mesh Wi-Fi 6 pentru viteză mare pe PC [TECH REVIEW]

Am folosit sistemul mesh Tenda Nova MX12 cu standard Wi-Fi 6, timp de 3 săptămâni, și în testele de viteză a internetului am obținut pe PC cea mai mare viteză de până acum prin conexiunea wireless.

Evident vitezele sunt mari și pe dispozitivele mobile cu Android sau iOS, dar sunt deja obișnuit în cazul lor. Să lăsăm la o parte vitezele și s-o luăm treptat să descoperim dispozitivul.

Începepem cu unboxing-ul. În cutie găsim cele trei unități ale sistemului mesh Tenda NOVA MX12 (AX3000), 3 alimentatoare electrice, un cablu de rețea și manual de utilizare sau ghid de instalare rapida.

Fiecare unitate are dimensiunile 86x86x190mm și împreună cântăresc 2.19 kg.

Nova MX12 este un sistem mesh Wi-Fi 6 (AX3000) care oferă o acoperire a Wi-Fi-ului de până la 650m² datorită celor 4 amplificatoare wireless independente și tehnologiei beamforming. Prin comparație cu produsele Wi-Fi 6 (AX1800), MX12 integrează tehnologia Wi-Fi 6 dual-band și poate atinge viteze combinate de până la 2976Mbps, o îmbunătățire de 66%. Sistemul operează în bandă de 160 MHz.

Specificații Tenda NOVA MX12:

- CPU quad-core Broadcom, tactat la 1.7GHz;

- memorie RAM de 256 MB;

- moduri de operare router și AP;

- antene interne 4 x 3dBi;

- standarde și protocoale IEEE802.11a/b/g/n/ac/axIEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab ;

- rată de transfer Ethernet 3 x 10/100/1000Mbps RJ45 port per unitate;

- benzi wireless 2.4GHz: 574Mbps, 5GHz: 2402Mbps;

- securitate wireless WPA3-SAE/WPA2-PSK;

- tip conexiune internet PPPoE, Dynamic IP, Static IP, PPPoE, PPTP, L2TP;

- buton 1X Reset, 1 X Mesh

- un led tricolor (roșu, galben, verde);

- compatibil cu asistentul Alexa de la Amazon.

Tehnologii utilizate în construcția MX12, MU-MIMO și OFDMA, permit conectarea simultană a peste 160 de dispozitive.

Am activat prima unitate și apoi am folosit aplicația Tenda Wi-Fi pentru a le adăuga pe celelate două. Diferența față de alte sisteme mesh de la Tenda, pe care le-am testat până în prezent, este că trebuie apăsat butonul fizic mesh pe unitațile agent și de pe cea master (controller) în timpul operației de înrolare. Nu e ceva complicat, dar e o mică diferență.

Capturi din aplicația Tenda Wi-Fi cu înregimentarea unităților setările și lista cu dispozitivele pe care le-am conectat pentru testare.

După ce am creat rețeaua mesh am început să fac teste cu aplicațiile Speedtest by Ookla și Fast Speed Test. Unitatea centrală a fost conectată la un cablu cu viteză gigabit (1Gbps).

Acestea sunt rezultate pe un smartphone cu Android. Tip conexiune multi și single în Speedtest.

Rezulutate pe iPad (iOS).

Rezultate pe un laptop cu Windows 11. Teste realizate în browser.

Un detaliu pe care l-am sesizat scriind articolul, și având toate rezultatele în față, este că ping-ul (latența) în toate măsurătorile cu Speedtest este de 4ms, iar pe Fast două teste arată 3ms și una 4ms.

Sistemul are acoperire bună, viteză mare și latență mică, dar momentan nu l-am găsit în magazinele online românești, doar pe Amazon la un preț de 185 de lire sterline (pachetul cu 3 unități) și dacă n-ai rabdare să ajungă pe piața locală poate fi livrat în România.