Sunetul care te emoționează: Canyon este acum pe Spotify

Canyon, brandul lider în domeniul accesoriilor pentru telefoane mobile și PC-uri, cu o istorie de 20 de ani, a lansat un profil pe Spotify. Acest proiect nou urmărește scopul de îmbunătăți interacțiunea între brand și publicul său prin crearea seriei de playlist-uri list care corespund diferitelor aspecte ale poziționării brandului și stilului de viață unic al utilizatorilor.

Utilizatorii pot sa se familiarizeze cu lista de muzică urmărind acest link.

Playlisturile disponibile pe profilul Canyon de pe Spotify sunt create cu rigurozitate: de la ritmurile inspiraționale ale playlist-ului "Yes, you can", care stimulează reziliența și puterea, la piesele „My Body, My Rules”, care încurajează la pozitivitatea corporală până la melodiile incluzive „Rainbow Reflections”, care reflectă diversitatea vieții clienților brandului. Cu playlisturile „Vibrant Beats”, care captează esența spiritului tineresc, „Planet Pulse”, care încurajează conștientizarea mediului prin muzică, și „Urban rhythms”, care vă permite să simțiți pulsul marelui oraș, profilul Canyon pe Spotify explică istoria brandului care nu se ocupă doar de tehnologie, ci și de îmbunătățirea experienței umane în toate direcțiile posibile.

„Suntem încântați să prezentăm profilul nostru pe Spotify ca un loc în care comunitatea noastră poate găsi colecții de muzică care se potrivește diferitelor aspecte ale vieții”, - comentează directorul de marketing al Canyon, Olena Tokar. „Muzica are puterea de a inspira , de a vindeca și de a uni oamenii. Noi sperăm ca playlist-urile noastre vor deveni o sursă zilnică de inspirație și pozitivitate pentru ascultătorii noștri.”

Canyon își motivează consumatorii să fie ei înșiși, indiferent de forma corpului, culoarea pielii sau genul lor, și să schimbe această lume în bine. Creativitatea, istoria, eco-responsabilitatea, toleranța, umanitatea, dorința de a ajuta și de a împărtăși, precum și angajamentul lor față de un consum rezonabil reprezintă o contribuție valoroasă pentru această lume.

Profilul Canyon pe Spotify este mai mult decât o simplă colecție de playlist-uri, aceasta este tendinţa brandului de a crea simțul comunității: fiecare lplaylist povestește o istorie și îi conectează pe ascultători la nivel personal. Prin integrarea muzicii în strategia de comunicare, brandul Canyon urmărește să creeze o experiență mai bogată și mai rezonantă pentru utilizatori.

Linia de produse Canyon include o gamă largă de accesorii pentru dispozitive mobile și PC-uri, precum și dispozitive portabile, cum ar fi ceasuri inteligente și dispozitive de urmărire pentru fitness. În același timp, o atenție deosebită este acordată dispozitivelor audio, în care brandul se străduiește să combine stilul, funcționalitatea și calitatea sunetului. Căștile fără fir și boxele portabile Canyon sunt concepute pentru cei care nu doresc doar să asculte muzică, ci și care doresc să se bucure de plăcerea estetică a fiecărei note, ceea ce le face să fie tovarășii ideali pentru colecția lor de muzică de pe Spotify.