Articol publicitar

Performanțe de top pe laptopurile ROG Zephyrus și ROG Strix SCAR cu NVIDIA GeForce RTX seria 50

0
0
Publicat:

Laptopurile ROG Zephyrus și ROG Strix SCAR ridică standardele în gaming și creație vizuală, fiind echipate cu plăci grafice NVIDIA GeForce RTX din seria 50, construite pe arhitectura revoluționară NVIDIA Blackwell. 

Asus ROG SCAR 1 jpg

Acestea aduc o grafică realistă la un nivel neegalat, fără sacrificii de performanță și deschid noi posibilități pentru divertisment și productivitate.

Prin integrarea avansată a Inteligenței Artificiale de ultimă generație, experiența de utilizare este amplificată spectaculos: NVIDIA DLSS 4 accelerează performanța, redând scene complexe cu trasare completă a razelor de lumină cu o fluiditate fără precedent, iar NVIDIA Studio devine partenerul ideal pentru proiecte creative de orice nivel.

NVIDIA DLSS 4 Multi Frame Generation: viteză și claritate cu ajutorul AI

Asus ROG SCAR 4 jpg

DLSS (Deep Learning Super Sampling), tehnologia NVIDIA care folosește rețele neuronale, utilizează astfel Inteligența Artificială pentru a spori performanța grafică și a crește calitatea imaginilor în timp real, fără a necesita putere grafică suplimentară. Tehnologia DLSS procesează imaginile la rezoluții mai mici și, prin analiză inteligentă a mișcării și a cadrelor anterioare, reconstruiește imagini cu detalii la nivel nativ sau chiar mai ridicată datorită funcției Super Resolution.

DLSS 4 reprezintă următorul pas al aceste tehnologii, integrând noul model AI Transformer care îmbunătățește semnificativ calitatea imaginii, inclusiv pe generațiile anterioare de hardware. Iar pe plăcile grafice GeForce RTX seria 50, prin activarea Multi Frame Generation, pot fi create cu DLSS 4 până la trei cadre suplimentare pentru fiecare cadru randat nativ. Nu doar atât, dar recent anunțata tehnologie NVIDIA Reflex 2, poate reduce drastic latența și va răspunde fără întârzieri la comenzi datorită implementării inovatorului sistem Frame Warp care ține cont de cea mai recentă mișcare a mouse-ului în spațiul virtual.

Creație fără bariere, asistată de AI prin intermediul NVIDIA Studio

Prin intermediul NVIDIA Studio, laptopul îți este transformat într-un studio mobil de creație, iar tu obții performanțe de top în editare video, randare 3D și design grafic, cu accelerări RTX integrate intuitiv în aplicațiile profesionale, mulțumită unei serii de instrumente exclusive. Driverele Studio, constant optimizate pentru a oferi stabilitate, împreună cu instrumentele exclusive bazate pe AI reușesc să transforme fluxurile de lucru în experiențe rapide și fluide, fără frustrări.

Datorită plăcilor grafice GeForce RTX seria 50 prevăzute cu noile nuclee Tensor AI, te bucuri de cea mai avansată tehnologie AI pentru gaming, creație, productivitate și dezvoltare, totul fiind accesibil direct pe laptopul tău ROG.

Gaming și performanță absolută pe laptopurile ROG Strix SCAR și ROG Zephyrus cu GeForce RTX seria 50

Asus ROG SCAR 5 jpg

Ultima generație a tehnologiei NVIDIA RTX este disponibilă chiar acum pe laptopurile ASUS ROG Strix SCAR 18 și ROG Zephyrus G16 prevăzute cu plăci video GeForce RTX seria 50 până la configurații ultra-performante care integrează modelul de top NVIDIA GeForce RTX 5090 eliberat de un sistem de răcire care suportă un TGP maxim de 175 W prin Dynamic Boost.

Pe lângă performanța de top în rasterizare și trasare a razelor de lumină, noua generație de plăci grafice GeForce RTX seria 50 se remarcă prin performanțele AI, care în cazul modelului NVIDIA GeForce RTX 5090 cu 24 GB memorie GDDR7 ajung la un impresionant 1824 TOPS, suficient pentru a rula modele AI complexe local, în deplină siguranță a datelor confidențiale.

Pentru a obține și ultimul strop de performanță de care aceste chipuri sunt capabile, laptopurile pot direcționa în mod automat cadrele de la GPU-ul discret direct către ecran prin utilizarea unui comutator MUX cu NVIDIA Advanced Optimus, opțiune care sporește performanța reală cu aproximativ 5-10%.

Aceste laptopuri ultra-performante, subțiri și totodată silențioase nu sacrifică autonoma bateriei, folosind la maxim avantajele suitei de tehnologii avansate bazate pe Inteligența Artificială NVIDIA Blackwell Max-Q. Astfel este transformat modul în care lucrezi și te joci, obținând performanțe RTX AI de nivel următor cu ajutorul nucleelor Tensor Cores AI din generația a cincea disponibile pe toate plăcile video GeForce RTX din seria 50.

Poți comanda direct din stoc, în mai multe configurații, laptopurile ASUS ROG Strix SCAR 18 și ROG Zephyrus G16 disponibile în eShop ASUS România.

Tehnologie

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima reacție a Kremlinului la acuzațiile că Rusia a influențat alegătorii în favoarea lui Călin Georgescu
digi24.ro
image
„Da, eu sunt, îmi pare rău”. Procurorii au dezvăluit un schimb de mesaje incriminatorii dintre Tyler Robinson și colegul lui
stirileprotv.ro
image
Cum îți pregătești centrala termică pentru iarnă. Mulți români fac o greșeală BANALĂ
gandul.ro
image
Ministrul Justiției: Declarațiile lui Georgescu sunt un discurs politic. El are calitatea de acuzat pentru infracțiuni grave
mediafax.ro
image
Haos la FCSB şi CFR Cluj dacă ratează play-off-ul: “Ar fi dezastru mondial!”
fanatik.ro
image
Călin Georgescu, prima reacție după trimiterea în judecată. Invocă patru motive pentru care s-ar „dori înlăturarea lui”
libertatea.ro
image
Un doctor și-a lăsat pacientul pe masa de operație ca să întrețină relații intime cu asistenta. Acum, își poate relua cariera în Anglia
digi24.ro
image
Fiul lui Ilie Dumitrescu, reținut de polițiști » Ar fi ieșit pozitiv la cocaină la DrugTest: ce urmează
gsp.ro
image
Lovitură de proporții: și-au demis antrenorul la miezul nopții și au bătut palma cu Jose Mourinho
digisport.ro
image
VIDEO Ilie Bolojan: Autostrada Moldovei 'a zburat'. Plătim dobânzi de 11 miliarde de dolari
stiripesurse.ro
image
O femeie care a refuzat să se mute s-a trezit că locuința ei e pe traseul unei căi ferate. Cum a ajuns în această situație absurdă
antena3.ro
image
"Un coşmar!" Vecini îngroziţi de o chiriaşă care creştea 27 de câini într-o casă de 80 de mp, la Braşov
observatornews.ro
image
BREAKING! Ilie Bolojan și-a anunțat DEMISIA. PLUS amenințări de ULTIMA ORĂ pentru acești bugetari
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
prosport.ro
image
Melania şi Donald Trump, apariţie surprinzătoare în Marea Britanie! Gestul i-a lăsat pe toţi fără cuvinte, nu au mai fost văzuţi aşa
playtech.ro
image
Adi Mutu face radiografia dezastrului de la FCSB: “Echipă fricoasă şi timidă!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gigi Becali a devenit viral pe internet! A scos teancul de bani la un liceu din București
digisport.ro
image
Bolojan își ține demisia la vedere. Coaliția merge la Cotroceni, în pragul rupturii totale din cauza prețurilor
stiripesurse.ro
image
Doliu în lumea fotbalului! A murit un fost fotbalist de la Steaua București
kanald.ro
image
ANAF: Klaus Iohannis să predea casa și să returneze chiriile, altfel urmează...
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Ministerul Muncii, anunţ important pentru angajaţi şi angajatori, se aplică până la finalul anului. Amenzi de 5-10.000 de lei!
romaniatv.net
image
Alex Florența, procurorul general, a lansat avertismentul: România a fost, este și probabil va fi în perioada următoare într-un plin război hibrid 
mediaflux.ro
image
Fiul lui Ilie Dumitrescu, reținut de polițiști » Ar fi ieșit pozitiv la cocaină la DrugTest: ce urmează
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Victor Ponta, confesiuni despre divorțul cu Daciana Sârbu. Regretul care îl macină pe fostul premier: „Îmi doresc ca...”
click.ro
image
Rețeta lui Beckham pentru dulceața de prune. Cum se prepară „Beckjam” cu rom, produsul care a cucerit întreaga lume
click.ro
image
„Avea trăsături de om!” Lupul care a semănat groază într-un sat ascuns din România. A fost ucis de o localnică curajoasă: „Eram toată numai sânge!”
click.ro
Melania și Donald Trump foto Profimedia jpg
„Un gentleman elegant!” Donald Trump i se adresează greșit Regelui Charles, în timp ce Melania e ireproșabilă în ținuta aleasă pentru vizita din UK
okmagazine.ro
abstract numerology concept with woman full shot jpg
Venus și Marte aduc noroc uriaș pentru 3 zodii după 15 septembrie
clickpentrufemei.ro
Funeraliile lui Erwin Rommel, la 18 octombrie 1944 (© Bundesarchiv Bild 183-J30704)
Rommel a avut noroc: A murit la timp!
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce ar fi fugit, de fapt, fiul lui Ilie Dumitrescu, de la locul accidentului de mașină? Titi Aur: „De frică. S-a gândit că îl salvează tata și avocații”
image
Victor Ponta, confesiuni despre divorțul cu Daciana Sârbu. Regretul care îl macină pe fostul premier: „Îmi doresc ca...”

OK! Magazine

image
„Un gentleman elegant!” Donald Trump i se adresează greșit Regelui Charles, în timp ce Melania e ireproșabilă în ținuta aleasă pentru vizita din UK

Click! Pentru femei

image
Sharon Stone șochează din nou, la trei decenii de la expunerea sexy din „Instinct primar”! Are 67 de ani!

Click! Sănătate

image
Care este greutatea ideală în funcţie de înălţime