Performanțe de top pe laptopurile ROG Zephyrus și ROG Strix SCAR cu NVIDIA GeForce RTX seria 50

Laptopurile ROG Zephyrus și ROG Strix SCAR ridică standardele în gaming și creație vizuală, fiind echipate cu plăci grafice NVIDIA GeForce RTX din seria 50, construite pe arhitectura revoluționară NVIDIA Blackwell.

Acestea aduc o grafică realistă la un nivel neegalat, fără sacrificii de performanță și deschid noi posibilități pentru divertisment și productivitate.

Prin integrarea avansată a Inteligenței Artificiale de ultimă generație, experiența de utilizare este amplificată spectaculos: NVIDIA DLSS 4 accelerează performanța, redând scene complexe cu trasare completă a razelor de lumină cu o fluiditate fără precedent, iar NVIDIA Studio devine partenerul ideal pentru proiecte creative de orice nivel.

NVIDIA DLSS 4 Multi Frame Generation: viteză și claritate cu ajutorul AI

DLSS (Deep Learning Super Sampling), tehnologia NVIDIA care folosește rețele neuronale, utilizează astfel Inteligența Artificială pentru a spori performanța grafică și a crește calitatea imaginilor în timp real, fără a necesita putere grafică suplimentară. Tehnologia DLSS procesează imaginile la rezoluții mai mici și, prin analiză inteligentă a mișcării și a cadrelor anterioare, reconstruiește imagini cu detalii la nivel nativ sau chiar mai ridicată datorită funcției Super Resolution.

DLSS 4 reprezintă următorul pas al aceste tehnologii, integrând noul model AI Transformer care îmbunătățește semnificativ calitatea imaginii, inclusiv pe generațiile anterioare de hardware. Iar pe plăcile grafice GeForce RTX seria 50, prin activarea Multi Frame Generation, pot fi create cu DLSS 4 până la trei cadre suplimentare pentru fiecare cadru randat nativ. Nu doar atât, dar recent anunțata tehnologie NVIDIA Reflex 2, poate reduce drastic latența și va răspunde fără întârzieri la comenzi datorită implementării inovatorului sistem Frame Warp care ține cont de cea mai recentă mișcare a mouse-ului în spațiul virtual.

Creație fără bariere, asistată de AI prin intermediul NVIDIA Studio

Prin intermediul NVIDIA Studio, laptopul îți este transformat într-un studio mobil de creație, iar tu obții performanțe de top în editare video, randare 3D și design grafic, cu accelerări RTX integrate intuitiv în aplicațiile profesionale, mulțumită unei serii de instrumente exclusive. Driverele Studio, constant optimizate pentru a oferi stabilitate, împreună cu instrumentele exclusive bazate pe AI reușesc să transforme fluxurile de lucru în experiențe rapide și fluide, fără frustrări.

Datorită plăcilor grafice GeForce RTX seria 50 prevăzute cu noile nuclee Tensor AI, te bucuri de cea mai avansată tehnologie AI pentru gaming, creație, productivitate și dezvoltare, totul fiind accesibil direct pe laptopul tău ROG.

Gaming și performanță absolută pe laptopurile ROG Strix SCAR și ROG Zephyrus cu GeForce RTX seria 50

Ultima generație a tehnologiei NVIDIA RTX este disponibilă chiar acum pe laptopurile ASUS ROG Strix SCAR 18 și ROG Zephyrus G16 prevăzute cu plăci video GeForce RTX seria 50 până la configurații ultra-performante care integrează modelul de top NVIDIA GeForce RTX 5090 eliberat de un sistem de răcire care suportă un TGP maxim de 175 W prin Dynamic Boost.

Pe lângă performanța de top în rasterizare și trasare a razelor de lumină, noua generație de plăci grafice GeForce RTX seria 50 se remarcă prin performanțele AI, care în cazul modelului NVIDIA GeForce RTX 5090 cu 24 GB memorie GDDR7 ajung la un impresionant 1824 TOPS, suficient pentru a rula modele AI complexe local, în deplină siguranță a datelor confidențiale.

Pentru a obține și ultimul strop de performanță de care aceste chipuri sunt capabile, laptopurile pot direcționa în mod automat cadrele de la GPU-ul discret direct către ecran prin utilizarea unui comutator MUX cu NVIDIA Advanced Optimus, opțiune care sporește performanța reală cu aproximativ 5-10%.

Aceste laptopuri ultra-performante, subțiri și totodată silențioase nu sacrifică autonoma bateriei, folosind la maxim avantajele suitei de tehnologii avansate bazate pe Inteligența Artificială NVIDIA Blackwell Max-Q. Astfel este transformat modul în care lucrezi și te joci, obținând performanțe RTX AI de nivel următor cu ajutorul nucleelor Tensor Cores AI din generația a cincea disponibile pe toate plăcile video GeForce RTX din seria 50.

Poți comanda direct din stoc, în mai multe configurații, laptopurile ASUS ROG Strix SCAR 18 și ROG Zephyrus G16 disponibile în eShop ASUS România.