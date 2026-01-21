Pană globală Yahoo: Milioane de utilizatori din România și SUA, blocați miercuri dimineață

Toate serviciile Yahoo au picat miercuri în România, pe site-urile specializate în detectarea unor astfel de probleme fiind înregistrate sute de reclamații. Potrivit presei internaționale, astfel de blocaje au fost înregistrate și peste ocean.

În România, problemele au fost semnalate de sute de utilizatori din următoarele orașe marcate în harta de mai jos, conform datelor downdetector.ro

Utilizatorii serviciilor de e-mail Yahoo Mail și AOL au fost afectați de o pană generalizată miercuri, 21 ianuarie, utilizatori din întreaga Americă raportând că e-mailurile lor nu funcționează. Pana a afectat și site-urile web obișnuite ale Yahoo și AOL.

Miercuri, când utilizatorii au încercat să se conecteze la serviciile lor de e-mail, în loc să primească e-mailuri, au fost întâmpinați cu un mesaj care spunea „Edge: Prea multe solicitări”. Acesta exista pentru mai multe browsere, potrivit presei internaționale.

Site-ul web Down Detector a raportat o creștere bruscă a numărului de raportări privind indisponibilitatea serviciilor de e-mail Yahoo Mail și AOL, în jurul orei 9:30 dimineața, ora estică, miercuri, 21 ianuarie. Până în acel moment, serviciile de e-mail funcționaseră corect timp de luni de zile.

Yahoo Mail a fost lansat în octombrie 1997, după ce Yahoo a achiziționat serviciul de webmail RocketMail de la Four11 și a devenit rapid un competitor principal al Hotmail pe piața e-mailurilor. Este surprinzător faptul că Yahoo Mail și serviciile de e-mail AOL sunt încă printre cele mai populare servicii de e-mail de pe planetă.

Deși a pierdut teren în fața altor companii de motoare de căutare și e-mail, precum Google, Yahoo! Mail are încă 225 de milioane de utilizatori activi zilnic până în ziua de azi. Este departe de cei 1,8 miliarde de utilizatori activi zilnic ai Gmail , dar mult mai bine decât cei opt milioane de utilizatori ai AOL.

La momentul publicării acestui articol, serviciile Yahoo sunt din nou funcționale, nefiind furnizată nicio explicație oficială privind motivul întreruperilor.