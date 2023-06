Motorola RAZR 40 Ultra, o mare schimbare într-un pliabil mic [TECH REVIEW]

Motorola RAZR 40 Ultra, este urmașul primului smartphone care se pliază pe orizontală, lansat de Motorola în 2019 și un produs interesant care încearcă să facă pliabilele nu doar atrăgătoare ci și utile, datorită celui mai mare ecran exterior de până acum disponibil pe un flip, respectiv 3,6 inchi.

De ce este ecranul exterior mai util decât la alte modele? Motorola a înțeles că pe un smartphone pliabil partea software e la fel de importantă ca fiabilitatea mecanismului și rezistența ecranului. Degeaba ai un ecran exterior mare, dacă nu poți să faci pe el decât 5 chestii, rămâne doar aspectul.

Și Motorola a adaptat software-ul astfel încât aproape toate aplicațiile să fie disponibile și pe ecranul exterior. Sigur, unii vor spune că smartphone-urile pliabile mici sunt pentru cei intersați mai mult de design și e adevărat. Însă RAZR Ultra are ambele și design și funcționalitate.

Am testat modelul negru, Infinite Black, de RAZR 40 Ultra. Rama e metalică, iar ecranul exteriororul este protejat cu Corning Gorilla Glass Victus. Partea din spate are un finisaj mat, foarte plăcut. Eu l-am ținut în husa din plastic transparent, rigid, care se găsește în cutie.

Cum se simte ? Mic (73.95 x 88.42 x 15.1mm) când e pliat și mare (73.95 x 170.83 x 6.99mm) când e deschis, adică practic de folosit cu o mână sau două, în funcție de necesități. Cântărește în jur de 180 de grame, ceea ce-l face un smartphone ușor și are rezistență la apă și praf IP52.

Dacă am adus vorba de cutie, iată și unboxing-ul !

Cutia conține smartphone-ul, încărcătorul, husa de care am pomenit mai sus, cheiță SIM, și hârtii: manual, ghid, garanție.

RAZR 40 Ultra are un ecran LTPO, AMOLED pliabil cu diagonala de 6, 9 inchi, rezoluție 2640 x 1080 și densitate 413ppi. Raportul de aspect este 22:9, rata de refresh de 165Hz și luminozitate maximă de 1400 niți. Ecranul exterior, dreptunghiular are o diagonală de 3,6 inchi, o rezoluție 1066 x 1056 și densitate 413ppi. Rată de refresh de 144Hz și luminozitate maximă de 1100 niți.

Ambele ecrane sunt frumoase, luminoase, au culori vii și sunt fluide, dar cel principal se remarcă în soare și în orice conținut rulat pe el.

Exemple comune de aplicații pe care le poți utiliza pe cranul mic:

-vizualizare de notificări și răspuns;

- să suni/ primești apeluri și să primești trimiți SMS-uri;

- să navighezi pe Google Maps;

- să te uiți la poze;

- să te joci, chiar m-am jucat o partidă de Call of Duty: Mobile de curiozitate;

- să te uiți la clipuri video pe Youtube sau la filme pe Netflix.

Cum treci o aplicație de pe ecranul mare pe cel mic?

Intri în setări, la External Display/ Ecran extern apoi la App settings/ Setări aplicații șia legi comportamentul aplicației dorite.

Dacă nu vrei să apără pe cel extern bifezi Don't transition / Nu face tranziția, apoi ai op'iune de Tap to Transition / Atinge pentru Tranziție dacă vrei să-i dai tu acces de fiecare dată printr-o atingere sau Auto Transition / Tranziție automată cum l-am setat eu. ȘI aplicația trece automat pe ecranul exterior când îl închizi pe cel mare.

Tot în meniul External Display/ Ecran extern sunt o mulțime de opțiuni de personalizare, pentru cei interesață să facaă smartphone-ul mai al lor decât este.

Specificații

Modelul testat, RAZR 40 Ultra (XT2321-1) e dual SIM, sim fizic plus eSIM, și folosește un procesor Snapdragon 8+ Gen 1, 8 GB RAM, 256 GB de stocare UFS3.1 și rulează Android 13. Pe parte software producătorul promite 3 ani de actualizări de versiune și 4 de securitate.

La capitolul conectivitate wireless are Wi-Fi dual-band 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.3 cu A2DP, EDR, LE, poziționare GPS, GLONASS), BDS, GALILEO, QZSS, NFC. Și port USB-C 2.0.

Pe partea dreaptă a telefonului este un senzor de amprentă, comun cu butonul pornit/ oprit, care funcționează foarte bine.

Nu știm de ce folosește Motorola un procesor din 2022, dar se mișcă atât de bine încât majoritatea utilizatorilor nu vor sesiza diferența față de Snapdragon 8 Gen 2. Cel din 2023 are totuși un plus la eficiență și ținând cont de baterie ar fi fost un avantaj. M-am și jucat pe el destul de mult și o să pun în secțiunea de gaming câteva clipuri, ca să vezi cum se mișcă.

În ansamblu interacțiunea e rapidă și fluidă, totul merge instant pe smartphone, softul e curat.

Foto-video

Pe partea de camere are o principală wide de 12MP f/1.5 și una wide de 13MP f/2.2. Nu sunt tocmai camere flagship, dar nici de mid-range. Lipsește un zoom optic 2x. Camerele sunt bune ziua și noaptea cu un plus pe camera principală. Procesare software e decentă, dar Motorola mai are de lucru la acest capitol. Google face minuni pe seriile Pixel cu hardware modest.

Citește și: Motorola anunță noul edge 40

Și mi-a plăcut Madridul, l-am simțit mai așezat, mai serios, mai unitar decât ”rivalul” Barcelona. Poate a fost doar starea mea de spirit, sau poate plimbările lungi prin centru, ziua și noaptea. Am admirat arhitectura și bulevardele largi, clare și invazia norilor. Am făcut baie de turiști, cerșetori, vânzători ambulanții și localnici mândri.

Iată în acest clip o serie de imagini din calătoria la Madrid, la lansarea lui Motorola RAZR 40 Ultra și Motorola RAZR 40.

Camera de selfie e una de 32MP f/2.4, dar dacă folosești tehnologia Quad Pixel obții imagini de 8MP. Imaginile sunt bune în exterior și interior, focusul e bun. Nu sunt fan al selfie-urilor, dar cred că RAZR 40 Ultra face treabă bună și la acest capitol.

Și clipuri video.

4k/30 fps pe lumina zilei tot de prin oraș și de la evenimentul Motorola.

4k/30 fps în interior.

4k/30 fps noaptea.

Gaming

Motorola RAZR Ultra poate fi folosit la gaming ocazional și se descurcă excelent, procesorul este undeva în dreptul camerelor exterioare, puțin mai jos și vei simți acolo fierbinte la un momentdat.

COD Battle Royale.

COD Multiplayer.

Asphalt 9 fără sunet.

Teste sintetice

Rezultate bune, în concordanță cu procesorul de top din 2022.

Baterie

Majoritatea smartphone-urilor din prezent au baterii de peste 4000mAh, la pliabile e mai complicat pentru că spațiul e mai mic ca să instalezi o baterie de capacitate mare. Ținând cont că RAZR 40 Ultra are o baterie de 3800mAh cred că autonomia e una suficientă.

Încărcarea la 33W cu încărcătorul inclus e rapidă, dar față de vitezele care sunt disponibile în prezent, pe alte pliabile flip, este medie. În utilizare te duce o zi, rezultatul de 12 ore este obținut doar folosind ecranul mare. Dacă faci un mix între ecranul mare și cel mic, ar trebui să-l poți folosi mai bine de 15 ore.

RAZR 40 Ultra este o premieră nu doar pentru industrie, ci și pentru mine, este prima dată când testez un pliabil Motorola. Îmi place, m-am distrat cu el, nu e perfect, dar e ”ce trebuie”, ca să folosesc o expresie populară.

RAZR 40 Ultra a fost anunțat la Madrid la 1199 euro, iar pe piața din România vine la un preț de 5999,9 de lei. Nu e un preț mic, dar ținând cont că este sub alte smartphone-uri cu format clasic, dintr-o bucată, nu e nici foarte mult.