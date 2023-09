IBM: produsele noastre cu AI sunt folosite de 100 de milioane de utilizatori și 4000 de companii

IBM a organizat astăzi, 19 septembrie, un eveniment de presă, Media Round Table, în care s-a vorbit despre AI (inteligența artificială) și impactul acesteia asupra companiilor și societății în general.

Gazda evenimentului a fost Cerasela Baiculescu, Director General IBM România și Republica Moldova iar Adrian Nastase, Country Leader, Președinte al Consiliului de administrație, ASEE Solution (fosta ASSECO SEE), a fost invitat.

Un clip video cu evenimentul aici.

Principalele teme abordate în timpul conferinței au fost:

- Provocările actuale - cu care se confruntă companiile, cum ar fi lipsa personalului calificat, evenimente distructive, complexitatea sistemelor de gestionare a afacerilor și schimbările din piață.

- Transformarea digitală - a fost subliniată importanța transformării digitale și a adoptării tehnologiei în mediul de afaceri, inclusiv statistici despre creșterea absorbției tehnologiei în ultimii ani.

- Colaborarea și parteneriatele - a fost evidențiată importanța colaborării între companii, guverne și instituții academice în ceea ce privește dezvoltarea și utilizarea inteligenței artificiale. De asemenea, se menționează semnarea unui memorandum de înțelegere între guvernele României și Republicii Moldova și compania din text.

- Etica și transparența - paritcipanții au arătat importanța eticii și transparenței în dezvoltarea și utilizarea inteligenței artificiale, precum și a măsurilor pentru protecția datelor și securitatea cibernetică.

- Creșterea competențelor și dezvoltarea personalului - s-a pus accentul pe investiția în training-uri și certificări pentru dezvoltarea competențelor și cunoștințelor angajaților în domeniul inteligenței artificiale.

Informații interesante din conferință:

- OMS arăta în 2022 că numărul oamenilor cu vârsta peste 65 de ani a depășit numărul copiilor cu vârsta mai mică de 5 ani, iar până în 2030 se estimează că vom avea un deficit de personal de aproximativ 85 de milioane.

- 80% din companii, în momentul de față, gestionează 1000 de aplicații.

- Transformarea digitală din 2022 a avansat cât în ultimii 10 ani.

- Până în 2026 jumătate din cifra de afaceri a companiilor va proveni din linii de business care nu există astăzi.

- Companiile care înțeleg că prin tehnologie lucrurile se pot schimba și că pot câștigă cotă de piață, au un avantaj competitiv în fața celorlalți.

- IBM este unul dintre liderii globali de tehnologie transformațională și a investit în dezvoltarea inteligenței artificiale alături de alte produse pe care se concentrează.

- La începutul acestui an IBM a lansat o platformă care se numește WatsonX și care are în spate 3 componente: una care se numește WatsonX.AI, WatsonX.data și WatsonX.governance. Modelul WhatsonX este un model bazat pe transparență, pe flexibilitate și pe responsabilitate.

- În momentul de față produsele IBM cu inteligență artificială sunt utilizate de peste 100 de milioane de utilizatori și de peste 4000 de companii.

- conform Makenzie rată de absorbție a inteligenței artificiale în ultimii 5 ani s-a dublat, iar din perspectiva volumului și a pieței, EDC spune că piața va ajunge undeva la aproximativ 63 de miliarde de dolari în 2026, iar acum este undeva la aproximativ 36 de milioane.

- IBM este lider global pe parte de quantum computing și va deschide un centru de date quantum în Germania în cursul anului viitor.

Studiu IBM

În iulie 2023 IBM a lansat studiul CEO decision-making in the age of AI, Act with intention, care arată că:

- 3 din 4 companii, adică 75% dintre companiile participante consideră că organizația cu cea mai avansată inteligență artificială generativă va avea un avantaj competitiv.

- Principalele obstacole pentru adoptarea inteligenței artificiale generative sunt: linia de date, securitatea datelor, reglementarea și conformitatea. Executivii evaluează riscurile sau obstacolele potențiale ale tehnologiei, cum ar fi prejudecățile, etica și securitatea.

- Peste jumătate (57%) dintre companiile participante la studiu sunt îngrijorate de securitatea datelor, iar 48% se tem de prejudecăți sau de acuratețea datelor. Cu toate acestea, precum în cazul oricărei tehnologii în dezvoltare rapidă, businessurile sunt nepregătite și nesigure cu privire la modul în care pot utiliza inteligența artificială.

- Există o discrepanță între liderii companiilor și echipele lor în ceea ce privește pregătirea în Ai. Jumătate (50%) dintre companii declară că integrează deja AI generativă în produse și servicii, iar 43% spun că o folosesc pentru decizii strategice. Cu toate acestea, doar 29% dintre echipele executive sunt de acord că au expertiza internă necesară pentru a adopta AI generativă.

- Mai puțin de 1 din 3 companii au finalizat o evaluare a impactului potențial al AI generative asupra forței de muncă. 2 din 3 lideri pot acționa fără o viziune clară despre modul în care să-ți ajute angajații să se acomodeze cu modificările aduse de IA. Cu toate acestea, odată ce tot mai mulți adoptă IA, tendința pe termen lung este clară: doar 1 din 5 companii nu intenționează să utilizeze IA. Accesibilitatea este principalul factor care încurajează adoptarea sa.

IBM în România

- IBM este prezentă în România de peste 25 de ani, este unul dintre cei mai mari angajatori din domeniul IT și au deschis aici unul dintre cele mai mari centre de excelență din Europa.

- Sunt prezenți în patru orașe din România, iar centrul din din București este cel mai mare. În ultimii 10 ani și-au dublat atât numărul de angajați cât și cifra de afaceri.

”Un lucru cu care mă mândresc, este faptul că IBM România este unul dintre cei mai doriți angajatori din România și asta cred că este important pentru că încercăm să avem o cultură organizațională care este bazată pe încredere, pe transparență și pe colaborare. Iar pentru că vorbim despre colaborare o să vreau să povestesc despre semnarea unui memorandum de înțelegere pentru transformarea digitală cu guvernele, Guvernul României și cu Guvernul Republicii Moldova.” a spus Cerasela Baiculescu, Director General IBM România și Republica Moldova.

Parteneriatul cu ASEE Solution

Parteneriatul dintre IBM și Asseco SEE este unul de lungă durată, având peste 25 de ani. Compania Asseco SEE și-a schimbat recent numele, devenind ASEE SOLUTION, pentru că și-a extins activitățile din sud-estul Europei în alte regiuni, inclusiv America Latină, Spania și Egipt. Parteneriatul se bazează pe încredere, transparență și colaborare, acestea fiind elementele cheie care au dus la rezultate de succes.

Ambele companii văd inteligența artificială (AI) ca un instrument esențial pentru a crește performanța și a aduce valoare adăugată clienților. Interesul pentru ai a crescut semnificativ în ultimii ani, iar adaptabilitatea la această tehnologie este esențială pentru succesul în viitor. Cu toate acestea, există și o preocupare pentru aspectele etice legate de AI.

Ambele companii investesc în dezvoltarea competențelor angajaților lor prin training-uri și certificări pentru a putea profita la maximum de tehnologiile emergente. De asemenea, se concentrează pe oferirea de valoare adăugată clienților prin proiecte de înaltă calitate și soluții tehnologice avansate.

Parteneriatul a inclus proiecte semnificative, cum ar fi colaborarea cu Raiffeisen Bank pentru a furniza servicii de top și infrastructură critică. Colaborarea și transparența au fost elementele cheie în atingerea acestor obiective. Companiile consideră că succesul lor se bazează pe colaborarea între furnizori, parteneri și clienți, punând accent pe performanță, scalabilitate și inovație.