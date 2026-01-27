search
Marți, 27 Ianuarie 2026
Adevărul
Google va plăti 68 de milioane de dolari, după ce a fost acuzat că a ascultat în secret conversații private ale utilizatorilor

Publicat:

Google a acceptat să plătească 68 de milioane de dolari pentru a soluționa un proces în care este acuzat că a ascultat în secret conversațiile private ale utilizatorilor prin intermediul telefoanelor lor.

Conversațiile erau ascultate prin intermediul telefoanelor FOTO Shutterstock
Conversațiile erau ascultate prin intermediul telefoanelor FOTO Shutterstock

Utilizatorii au acuzat Google Assistant – asistentul virtual prezent pe multe dispozitive Android – că a înregistrat conversații private după ce a fost activat accidental pe dispozitivele lor, potrivit BBC.

Aceștia au susținut că înregistrările au fost ulterior partajate cu agenți de publicitate, pentru a le fi trimise reclame personalizate. Însă, într-un document depus pentru soluționarea cazului, compania a negat orice abatere și a declarat că dorește să evite un litigiu.

Ce este Google Assistant

Google Assistant este conceput să rămână în modul standby până când aude o anumită expresie – de obicei „Hey Google” – care îl activează.

Telefonul înregistrează apoi ce aude și trimite înregistrarea către serverele Google, unde poate fi analizată.

Oamenii folosesc asistentul virtual din diverse motive, de la întrebări simple despre vreme până la controlul dispozitivelor inteligente, precum luminile sau televizoarele.

Compania afirmă că nu trimite niciun fragment audio nicăieri în timp ce asistentul se află în modul standby.

Procesul susține însă că Google Assistant s-ar fi activat uneori din greșeală – telefonul interpretând eronat că cineva a rostit expresia de activare – și ar fi înregistrat conversații care erau menite să rămână private. Reclamanții susțin că aceste înregistrări ar fi fost ulterior transmise agenților de publicitate, în scopul creării de reclame direcționate.

Plângere colectivă

Acordul propus a fost depus vineri la o instanță federală din California și necesită aprobarea judecătoarei Beth Labson Freeman, de la Tribunalul Districtual al SUA.

Plângerea a fost formulată ca acțiune colectivă, nu ca un caz individual – ceea ce înseamnă că, dacă acordul va fi aprobat, suma va fi împărțită între numeroși reclamanți.

Cei eligibili pentru despăgubiri trebuie să fi deținut dispozitive Google începând din luna mai 2016.

Avocații reclamanților ar putea însă solicita până la o treime din suma acordului – aproximativ 22 de milioane de dolari – drept onorarii legale.

Cazul urmează unui proces similar din luna ianuarie, când Apple a acceptat să plătească 95 de milioane de dolari pentru a soluționa o acțiune în care era acuzată că unele dintre dispozitivele sale ascultau utilizatorii prin intermediul asistentului vocal Siri, fără permisiunea acestora.

Și Apple a negat orice abatere, precum și acuzațiile potrivit cărora ar fi „înregistrat, divulgat către terți sau nu ar fi șters conversații înregistrate ca urmare a activării Siri” fără consimțământ.

