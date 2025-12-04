Articol publicitar

Creștere masivă a cererilor pentru monitorizare video cu AI – Marius Moga, Zip e-Guard

Cererea pentru sisteme de monitorizare video bazate pe inteligență artificială crește accelerat în România, pe fondul nevoii companiilor și instituțiilor de a li se răspunde mai rapid și mai eficient la incidente. 

Tendința este confirmată de Zip e-Guard, divizia tehnologică a Zip Escort, unul dintre cei mai importanți jucători din industria securității private.

În ultimii doi ani, atât în spațiul public, cât și în cel privat, securitatea a devenit imprevizibilă. Pe fondul creșterii incidentelor și al presiunii de a reacționa rapid, piața de securitate trece prin cea mai mare tranziție din ultimul deceniu: trecerea de la sistemele clasice de supraveghere, bazate pe monitorizare exclusiv umană, la soluții video automate, susținute de algoritmi avansați de inteligență artificială. Companiile care investesc în modernizare caută tehnologii capabile să observe mai repede, să reducă erorile umane și să optimizeze costurile operaționale, iar inteligența artificială devine rapid standardul noii generații de securitate.

Fenomenul este vizibil în creșterea masivă a solicitărilor pentru astfel de servicii, confirmată de reprezentanții Zip Escort, companie cu tradiție de trei decenii în domeniul securității private.

“Observăm în cadrul companiei noastre o creștere masivă a cererilor pentru monitorizare video cu inteligență artificială. Estimăm ca până în 2027 cel puțin 50% din sistemele clasice de supraveghere video, inclusiv paza umană cu care erau obișnuiți clienții, vor fi înlocuite de soluții cu monitorizare cu ajutorul inteligenței artificiale. Zip Escort deja integrează aceste tehnologii în majoritatea proiectelor noi și modernizează infrastructura de securitate pentru clienții existenți. Sistemele noastre de monitorizare AI pot detecta automat comportamente suspecte, intruziuni, tentative de furt, dar și anomalii dificil de observat de către operatorii umani. Prin folosirea unor algoritmi avansați de analiză video, putem reacționa în timp real, înainte ca un incident să se transforme într-o problemă majoră. Astfel, nu doar reducem costurile operaționale, ci creștem eficiența și acuratețea intervențiilor. Zip Escort va continua să investească în tehnologie, în training-ul echipelor și în parteneriate strategice, pentru a rămâne lider în domeniul securității inteligente.” – Marius Moga, Zip Escort.

Cu 30 de ani în industria securității private, Zip Escort a devenit unul dintre pilonii regionali ai serviciilor integrate de protecție. Compania acoperă o zonă extinsă din sud-estul țării, asigurând paza umană și monitorizarea cu intervenție rapidă în multiple localități urbane și rurale, inclusiv prin parteneriate strategice care extind capacitatea operațională acolo unde este nevoie.

Infrastructura puternică pe care Zip Escort a construit-o în timp reprezintă fundamentul pentru noile tehnologii inteligente: peste 1000 de camere instalate, peste 100 de vehicule dedicate intervențiilor, un dispecerat conectat prin patru canale de transmisie redundante, compatibilitate cu toate sistemele de securitate de pe piață și o flotă de peste 90 de agenți instruiți la standarde profesionale. Compania monitorizează deja peste 9.000 de obiective cu alarmă sau video, oferind clienților timpi reali de intervenție și un nivel ridicat de siguranță.

Această fuziune dintre expertiza umană, infrastructura consolidată și investițiile continue în tehnologie poziționează Zip Escort ca unul dintre liderii tranziției către securitatea inteligentă, capabil să integreze inteligența artificială într-un ecosistem operațional solid și pregătit pentru viitor.

