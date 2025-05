De ce se încrețesc degetele în apă mereu în același fel. Cercetătorii au făcut noi descoperiri

Degetele noastre încrețite după ce stăm prea mult timp în apă formează un model repetitiv, unic fiecărui individ, arată un nou studiu publicat în Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials.

Autorul articolului – inginerul biomedical Guy German de la Universitatea Binghamton, New York – și colega sa, Rachel Laytin, au rugat trei voluntari să-și înmoaie degetele în apă timp de 30 de minute. Fotografiile realizate atunci și 24 de ore mai târziu au arătat că modelele de „creste și văi” formate de încrețituri s-au repetat în mod remarcabil, se arată în studiul citat de Science Alert.

Acest fenomen nu este cauzat de umflare, așa cum se credea anterior. De fapt, când apa pătrunde prin glandele sudoripare deschise, reduce concentrația de sare din piele. Fibrele nervoase detectează schimbarea și trimit un semnal către creier, care declanșează automat retragerea vaselor de sânge din piele. Astfel, suprafața pielii se strânge și apar ridurile caracteristice.

„Vasele de sânge nu-și schimbă prea mult poziția – se mișcă puțin, dar în raport cu celelalte sunt destul de stabile,” a explicat autorul studiului. „Asta înseamnă că și ridurile apar în mod similar, iar noi am demonstrat acest lucru.”

Interesant este că aceste încrețituri temporare oferă un avantaj biologic real – îmbunătățesc aderența în medii umede, ajutându-ne să apucăm mai ușor obiecte ude sau să pășim pe suprafețe alunecoase. Totuși, cercetătorii nu știu încă de ce pielea nu păstrează această textură permanent. Se suspectează că ar putea reduce sensibilitatea tactilă sau ar putea crește riscul de rănire.

Un alt detaliu fascinant: persoanele cu leziuni ale nervului median nu dezvoltă deloc riduri la expunerea prelungită la apă. Un student al lui Guy German, care suferă de astfel de leziuni, a fost testat și nu a prezentat încrețituri pe degete.

Această descoperire nu doar satisface curiozități științifice, ci poate avea aplicații practice, de exemplu, în medicină legală – în identificarea cadavrelor după expunere prelungită la apă, cum se întâmplă în caz de dezastre naturale.

Modelul unic al acestor riduri temporare vine astfel să completeze setul de „semnături” personale ale pielii umane, alături de amprentele digitale și dungile invizibile pe care le avem cu toții.