De ce ghețarul din Siberia care „sângerează” este un semn de rău augur. Explicația cercetătorilor

O mare proliferare de alge a colorat un ghețar siberian în „roșu-sângeriu”, iar oamenii de știință ruși avertizează că acest fenomen va duce la topirea mai rapidă a gheții, relatează Newsweek.com

Ghețarii se micșorează în întreaga lume, contribuind la creșterea nivelului mării, deoarece încălzirea globală continuă să provoace topirea gheții. Topirea ghețarilor poate provoca inundații care pot amenința viața oamenilor. De asemenea, aceștia provoacă schimbări în configurația terenurilor, contribuie la fenomene meteorologice extreme prin perturbarea tiparelor meteorologice și amenință mediile naturale, cum ar fi viața marină. În unele zone, ghețarii se topesc din cauza temperaturilor în creștere, dar în Rusia, o algă unicelulară care se hrănește la rece, numită Chlamydomonas nivalis, contribuie la topirea ghețarilor prin reducerea reflexivității acestora.

Oamenii de știință de la Universitatea de Stat Tomsk (TSU) din Rusia au efectuat un studiu asupra ghețarilor din Munții Altai pentru a examina reducerea gheții, ca parte a unui proiect strategic în curs de desfășurare numit „Global Earth Changes: Climă, ecologie, calitatea vieții”. Oamenii de știință lucrează la observarea unui ciclu complet al carbonului în Arctica rusă și nord-asiatică pentru a produce o prognoză pe termen lung a sistemului arctic, potrivit unei pagini web dedicate proiectului.

În timpul studiului, cercetătorii de la TSU au identificat o tendință îngrijorătoare în ceea ce privește topirea ghețarilor, cauzată de algele unicelulare care se hrănesc cu frig. Algele înfloresc în interiorul formațiunilor de gheață.

Algele verzi pot supraviețui la temperaturi scăzute prin secreția unui pigment roșu care le permite să supraviețuiască, potrivit unui raport publicat marți de The Moscow Times. Pigmentul colorează zăpada în „roșu-sângeriu” și reduce reflectivitatea ghețarului, ceea ce face ca acesta să se topească mai repede, se arată în raport. Oamenii de știință au descoperit petele roșii pe ghețarul Waterfall din grupul de ghețari Aktru din Munții Altai, în apropiere de granița Rusiei cu Kazahstan și Mongolia.

Oamenii de știință de la TSU au colectat mostre de alge și le-au trimis la Institutul de Biologie al TSU pentru a le testa și a confirma că este vorba de C. nivalis.

C. nivalis în Munții Altai nu este o surpriză, deoarece apare în fiecare an în regiunile polare alpine și de coastă și acoperă adesea ghețarii ruși. Cu toate acestea, în acest an, algele au înflorit în număr masiv, ceea ce nu s-a mai văzut de un deceniu, potrivit lui Alexander Yerofeyev, șeful Laboratorului de Glacioclimatologie al TSU.

Algele accelerează pierderile care au loc deja în ghețar, care a pierdut mai mult de 25% din masa sa în 60 de ani, potrivit The Moscow Times. Oamenii de știință nu au confirmat motivul pentru care algele au înflorit într-o cantitate atât de masivă în acest an, dar au câteva idei.

„Probabil că motivul unui astfel de fenomen este o cantitate neobișnuit de mare de zăpadă care a căzut în Munții Altai în această iarnă și a rămas până în perioada de înflorire a acestora favorabilă algelor roșii”, a declarat Yerofeyev într-un comunicat de presă al TSU despre descoperire.