NASA amână misiunea Artemis, care ar trebui să pună din nou un echipaj uman pe suprafața Lunii

Astronauții agenției spațiale americane nu vor putea păși din nou pe Lună decât cel mai devreme în septembrie 2026, scrie BBC.

Aceasta reprezintă o devansare cu un an a datei vizate anterior pentru revenirea oamenilor pe suprafața lunară, care a fost realizată ultima dată în 1972.

NASA spune că întârzierea misiunii cunoscute sub numele de Artemis III va permite dezvoltarea în continuare a tehnologiei.

În esență, agenția nu are încă o navă care să trimită astronauți pe Lună sau costume spațiale pe care aceștia să le poată purta.

Anunțând întârzierea, administratorul agenției, Bill Nelson, a declarat că siguranța a stat la baza tuturor considerentelor legate de amânare. „Nu vom zbura până când nu vom fi pregătiți“, a declarat el reporterilor.

NASA amână, de asemenea, pentru septembrie 2025, misiunea precursoare cunoscută sub numele de Artemis II. În cadrul acesteia, patru astronauți vor zbura în jurul Lunii fără a aseleniza. Acest zbor era înscris în calendar pentru sfârșitul acestui an.

Un echipaj format din Jeremy Hansen, Christina Koch, Victor Glover și Reid Wiseman se află deja în pregătire.

Artemis I a avut loc în noiembrie 2022. Aceasta a fost o demonstrație fără echipaj a rachetei SLS și a capsulei Orion pe care NASA le va folosi pentru a duce astronauții pe orbita lunară. Dar capsula necesită acum instalarea unui sistem de susținere a vieții înainte ca echipajul Artemis II să poată urca la bord, iar agenția spațială spune că există îngrijorări cu privire la componentele electronice din acest sistem care vor trebui acum revizuite.

De asemenea, inginerii doresc mai mult timp pentru a înțelege comportamentul și performanța scutului termic care protejează capsula Orion în timpul reintrării incendiare în atmosfera terestră la sfârșitul unei misiuni. Acest scut a suferit unele pierderi neașteptate de material în timpul întoarcerii Artemis I.

Dar cea mai mare problemă a NASA pentru viitor este probabil modulul de aselenizare pentru Artemis III.

Acesta va fi furnizat de compania SpaceX a antreprenorului Elon Musk și va fi o versiune a noului vehicul uriaș Starship, care este testat în prezent în Texas.

Ideea este ca astronauții să se transfere pe Starship pe orbita lunară și apoi să coboare cu acesta pe suprafața Lunii.

SpaceX trebuie nu doar să facă noul vehicul să funcționeze corect, ci și să organizeze o demonstrație fără echipaj pe Lună. Și doar pentru a duce Starship în apropierea Lunii, compania va trebui să își realimenteze mai întâi nava pe orbita Pământului - o practică complet nouă.

Într-adevăr, ar putea fi nevoie de 10 sau mai multe lansări ale altor nave Starship doar pentru a introduce suficient combustibil într-un singur vehicul deasupra Pământului, astfel încât acesta să poată face călătoria spre Lună și apoi să efectueze o aselenizare.

Administratorul asociat al NASA, Jim Free, a fost întrebat dacă este realist să credem că toată această tehnologie ar putea fi perfecționată până în septembrie 2026.

„Stabilim o dată pentru [Artemis III] pe care am stabilit-o împreună cu contractorii noștri, pe baza planurilor tehnice pe care aceștia le-au prezentat“, a răspuns el. „Ceea ce pot să vă spun este că am pus o marjă acolo pentru a ține cont de unele dintre riscurile pe care anticipăm că le vom vedea. Am încercat să abordăm necunoscutele necunoscute și să stabilim un plan realist“.

Datele care nu au fost amânate în prezent sunt cele pentru misiunile Artemis IV și V, care urmează să aibă loc în 2028 și, respectiv, 2029.

În cadrul misiunii IV va avea loc primul zbor al astronauților către noua stație spațială lunară Gateway, care va fi construită în acest deceniu. Misiunea a V-a va vedea introducerea unui al doilea sistem de aselenizare numit Blue Moon. Acesta este dezvoltat de compania spațială deținută de fondatorul Amazon.com, Jeff Bezos.