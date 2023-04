A doua cea mai mare gaură albastră din lume. „Ar putea fi o poartă către viață extraterestră”

A doua gaură albastră ca mărime din lume a fost descoperită în Mexic și ar putea fi o fereastră către forme de viață extraterestră, arată unele păreri. Gaura albastră are aproximativ 900 de metri adâncime.

Cercetătorii au provocat un șoc în comunitatea științifică după ce au dat peste o imensă gaură albastră. Și, deși nu se așteaptă să găsească extratereștri acolo, ei cred că creaturile străine care trăiesc în spațiul asemănător unei peșteri ar putea fi o poartă către forme de viață extraterestră.

Oamenii de știință care au lucrat în colaborare cu centrul public de cercetare El Colegio de la Forntera Sur au declarat că este cel mai probabil "cea mai adâncă gaură albastră din regiune".

Găurile albastre sunt peșteri marine verticale care s-au format pe parcursul miilor de ani care au urmat Epocii Glaciare și au adesea o adâncime de sute de metri.

De asemenea, acestea sunt recunoscute pe scară largă ca fiind "puncte fierbinți ecologice", cu o varietate uluitoare de specii de plante și viețuitoare care trăiesc în ele.

Gaura albastră, aproximativ 900 de metri adâncime

Cunoscută sub numele de Taam Ja', care se traduce în limba mayașă prin "apă adâncă", uriașa cavernă subacvatică are o adâncime de aproximativ 900 de metri - cu peste 5 metri mai înaltă decât Bank of America Corporate Centre, cel mai înalt zgârie-nori din sudul Americii, care are 60 de etaje. De asemenea, enorma cavernă de apă are o suprafață de 147.000 de metri pătrați, potrivit The Sun.

"Găurile albastre pot oferi o imagine a ceea ce a fost viața cu mii de ani în urmă", a relatat LiveScience. "De asemenea, ne-ar putea spune mai multe despre viața de pe alte planete".

Deși această masivă dolină a fost descoperită inițial în 2021, ea a fost documentată abia recent în prestigioasa revistă științifică Frontiers In Marine Science.

Această gaură albastră din Mexic și-a câștigat titlul de a doua cea mai mare gaură după gaura Dragon Hole din Marea Chinei de Sud, despre care se crede că are o adâncime de aproximativ 980 de metri.

Găurile albastre, greu accesibile

Potrivit Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice, găurile albastre sunt similare găurilor de scufundare de pe uscat, cu excepția faptului că sunt umplute cu apă și sunt capabile să găzduiască viață marină, corali și chiar rechini.

Însă în lumea științei se știu puține lucruri despre ele, deoarece sunt incredibil de greu de accesat. Misterioasele portaluri ultramarine sunt, de asemenea, au depozite de hidrogen sulfurat, gazul considerat mortal, în loc de oxigen, ceea ce face ca aventurarea și explorarea lor să fie fatală pentru oamenii care nu dispun de echipamentul adecvat.

Echipa mexicană de cercetători care a lucrat la acest proiect a fost alertat de un grup de pescari locali cu privire la gaura misterioasă și a determinat investigarea acestei zone specifice.

Echipa a folosit o metodă numită eco-sondaj, care analizează impulsurile sonore, pentru a înțelege cât de adâncă este gaura subacvatică.

Cercetătorii au declarat că Taam Ja are o " formă aproape circulară" la suprafață și laturi abrupte cu pante de peste 80 de grade care formează o "structură conică mare".

De asemenea, ei au afirmat că, întrucât prăpastia se află în apropierea coastelor Mexicului și Belize, descoperirea ei ar putea duce la o creștere interesantă a numărului de vizitatori locali și străini.