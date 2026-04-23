Tot ce trebuie să știi înainte de un RMN: contraindicații, riscuri și recomandări

Rezonanța magnetică (RMN) este una dintre cele mai performante metode imagistice moderne. Este non-invaziva si este utilizată pentru diagnosticarea unei game largi de afecțiuni, de la boli neurologice până la cancere sau patologii musculoscheletale.

„Indicațiile pentru examinarea RMN la ora actuală sunt destul de vaste, fiind utilizată pentru diagnosticarea, stadializarea sau clasificarea multiplelor patologii”, explică Andreia Libenciuc medic specialist imagistică la MedLife Cluj-Napoca. Cu toate acestea, investigația implică reguli stricte de siguranță, iar omiterea unor informații poate pune pacientul în pericol.

În ce situații este recomandat RMN-ul [1]

RMN-ul oferă avantaje clare față de alte metode imagistice, cum ar fi tomografia computerizată (CT) sau ecografia, furnizând informații mai detaliate cu privire la organe si asupra părților moi.

„Un avantaj major e faptul că RMN nu prezintă risc de iradiere”, semnalează dr. Libenciuc. Medicul a întocmit o listă a patologiilor în care RMN-ul este utilizat:

· Patologia neurologică: boli cerebrovasculare, tumori cerebrale, demență, epilepsie, patologia măduvei spinării;

· Patologia musculoscheletală: foarte importantă pentru descrierea leziunilor de părți moi – patologia meniscală la genunchi, ligamente, tendoane, cartilaj discuri intervertebrale, etc.;

· Patologia abdominală: caracterizarea leziunilor hepatice sau suprarenaliene, patologia pancreatică, patologia căilor biliare, alte leziuni de organ;

· Patologia pelvină: esențială atât la femei, cât și la bărbați – pentru stadializarea loco-regională a cancerului de col uterin, a cancerului de endometru, a tumorilor prostatice sau a tumorilor rectale; în patologia non-tumorală este extrem de utilă in endometrioză;

· Patologia cardiacă

· Patologia mamară

· Sarcina: în special în trimestrele 2 și 3, pentru evaluarea anomaliilor fetale suspectate ecografic.

Iar lista dr. Libenciuc poate continua. Literatura internațională confirmă aceste utilizări, RMN-ul fiind considerat standard de referință pentru evaluarea țesuturilor moi și a sistemului nervos central [2].

Când poate deveni periculos RMN-ul: contraindicații absolute și relative [3]

Medicul atrage atenția că există situații în care investigația nu trebuie efectuată. „Când vorbim de o contraindicație absolută ne referim la interzicerea efectuării examinării deoarece pune în pericol viața pacientului sau poate cauza daune importante. Pacienții care au contraindicație absolută sunt cei cu anumite dispozitive cu componente metalice, precum stimulatorul cardiac convențional, defibrilatorul cardiac implantabil, unele dispozitive de neurostimulare, pacienții cu cateter Swan-Ganz, unele clipuri metalice la pacienții operați pentru anevrism cerebral, pacienți cu gloanțe care nu au fost încă extrase sau cu corp străin metalic intraocular, pacienți cu implant cohlear, respectiv pacienți diabetici cu pompe de insulină (cu cateter sau de tip patch, ambele trebuie îndepărtate înainte de examinare)”, precizează medicul. Riscurile care pot apărea sunt migrarea implantelor sau a dispozitivelor, cu posibile leziuni de organ, încălzirea acestora cu risc de arsură, dereglarea unor setări cu funcționare defectuoasă a anumitor dispozitive în timpul și după examinare ce poate pune in pericol viața pacientului. De asemenea, unele obiecte metalice sau dispozitive pot fi atrase violent de magnetul foarte puternic și pot deveni proiectile în sala de RMN.

Există și contraindicații relative, unde examinarea poate fi efectuată după evaluarea atentă a fiecărui caz în parte și a raportului risc-beneficiu. „Pacientele cu dispozitive intrauterine, pacienții cu stent coronarian sau stent arterial periferic, cu proteze valvulare mecanice, cu proteze articulare, cu implanturi dentare vechi, pacienții cu traheostomă (trebuie înlocuită cu una din plastic dacă are componente metalice necunoscute), cei cu camere implantabile pentru chimioterapie sau pacienții cu șunt ventriculo-peritoneal” se încadrează în această categorie.

„De asemenea, dacă s-a efectuat colonoscopie recentă, în mod special în ultimele 2 luni, trebuie exclusă prezența intraluminală a oricărui dispozitiv endoscopic (capsulă/ clipuri metalice) sau verificată compatibilitatea RM a acestora”, subliniază dr. Andreia Libenciuc.

Chestionarul pacientului este esențial. Atenție la implanturi și tatuaje! [4]

Una dintre cele mai importante etape înainte de RMN este completarea corectă a chestionarului. „Este vital. Este foarte important ca pacientul să raporteze orice dispozitiv metalic cunoscut”, avertizează medicul. „Sunt necesare documente medicale.” Dacă pacientul omite informații: „ După cum am menționat, există risc de migrare, încălzire, arsură sau alte tipuri de leziuni.” În unele cazuri: „Nu continuăm examinarea până nu clarificăm natura implantului.”

Un aspect mai puțin cunoscut este legat de tatuaje. Unele tatuaje pot conține pigmenți cu metale sau urme metale precum titan, zinc, aluminiu, crom, cupru, cobalt, nichel sau fier. „Dacă pacientul urmează să efectueze o examinare RM la scurt timp după efectuarea unui tatuaj, este indicat să întrebe persoana care l-a realizat ce tip de cerneală a utilizat și compoziția acesteia. Pigmenții negru, maro sau roșu pot conține oxid de fier, care este feromagnetic. Se recomandă scanarea la cel puțin 6 săptămâni de la efectuarea unui tatuaj, mai ales daca compoziția cernelii utilizate este necunoscută”, explică medicul imagist.

RMN-ul în sarcină și soluții pentru pacienții claustrofobi

Investigația fără substanță de contrast „este considerată sigură în timpul sarcinii, în principal în ultimele două trimestre”, spune dr. Libenciuc. Deși nu s-au demonstrat efecte teratogene totuși: „trebuie cântărit raportul risc-beneficiu” în primul trimestru, fiind o perioada de organogeneza. Utilizarea substanței de contrast (a gadoliniului) trebuie limitată in sarcina, doar atunci când este necesara pentru diagnostic. [5]

Pentru pacienții care se tem de spații închise, medicul are soluții. „Există aparate de rezonanță magnetică cu tunel de examinare larg sau tunel deschis.”

Alte soluții includ:

· sedare ușoară

· muzică în timpul examinării

· comunicare constantă cu pacientul tot in timpul examinării.

„S-a observat că inclusiv ultimele doua procedee reduc anxietatea pacientului.” [6]

Ce trebuie să știi înainte de RMN

Înainte de a face o investigație RMN, medicii recomandă respectarea unor reguli esențiale pentru siguranță și acuratețea rezultatelor:

· Spune tot despre implanturi sau obiecte metalice – chiar și cele vechi sau aparent nesemnificative

· Adu documentele medicale ale implanturilor (tip, producător, compatibilitate RM)

· Anunță dacă ai tatuaje recente (in mod special cele sub 6 săptămâni)

· Menționează dacă ești însărcinată sau suspectezi o sarcină

· Informează medicul despre alergii, daca examinarea este cu substanță de contrast

· Evită obiectele metalice (bijuterii, ceasuri, agrafe) în ziua investigației

· Spune dacă suferi de claustrofobie, pentru a găsi soluții (sedare ușoară, aparat deschis)

· Respectă indicațiile de pregătire primite înainte de examinare

„Este foarte important ca pacientul să raporteze orice dispozitiv metalic cunoscut și să prezinte documentele asociate acestora,” declară dr. Libenciuc. Recomandarea medicului pentru pacienți este „să se prezinte cu toate documentele medicale [...] și să verifice dacă implanturile sunt compatibile RM.”

De asemenea:

· trebuie menționate alergiile

· trebuie respectate indicațiile de pregătire

· în unele cazuri, se poate face test de alergie la substanța de contrast .

