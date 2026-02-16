Trafic restricționat la granița cu Ucraina. Podul peste Tisa de la Sighetu Marmației intră în reparații

În urma reluării lucrărilor de reabilitare a podului peste Tisa, traficul rutier prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației va fi restricționat pe timpul zilei, până în luna aprilie.

Poliția de Frontieră anunță că, începând cu 16 februarie, vor fi impuse restricții de circulație prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației, din cauza reluării lucrărilor la podul peste Tisa.

Intervențiile vizează calea de rulare și trotuarele, pentru a asigura siguranța traficului în timpul lucrărilor.

„Poliţia de Frontieră informează că, urmare a notificării transmise de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, se reiau lucrările la calea de rulare şi trotuare ale podului istoric peste Tisa, care asigură legătura rutieră dintre România şi Ucraina, fiind astfel menţinute restricţiile de circulaţie pe acest pod. Astfel, în perioada 16.02.2026–03.04.2026, de luni până vineri, în intervalul orar 09.00–16.00, traficul rutier prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmaţiei va fi restricţionat pentru desfăşurarea lucrărilor în condiţii de siguranţă”, se arată în comunicatul transmis luni, 16 februarie, de Poliția de Frontieră.

Potrivit autorităților, traficul pietonal nu este afectat, iar șoferii sunt sfătuiți să își planifice din timp deplasările pentru a evita întârzierile.

Lucrările fac parte dintr-un program mai amplu de reabilitare a podului, considerat o cale importantă de legătură rutieră între România și Ucraina.