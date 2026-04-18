Visele în care ne apar persoane care au murit. Cum le interpretează specialiștii și ce spun ele despre noi

Visele în care apar persoane care nu mai sunt în viață îi tulbură pe mulți și lasă adesea în urmă o puternică încărcătură emoțională, motiv pentru care semnificația lor continuă să stârnească interes și numeroase întrebări.

Puține vise au un impact emoțional la fel de puternic precum cele în care apare o persoană dragă care nu mai este în viață. Mulți oameni se trezesc din astfel de experiențe cu o stare intensă de confuzie, melancolie sau chiar neliniște, întrebându-se dacă a fost doar o simplă amintire sau dacă visul are o semnificație mai profundă.

„Acționează ca oglinzi”

De-a lungul timpului, aceste vise au fost interpretate în moduri diferite, de la explicații strict științifice până la abordări simbolice sau spirituale.

Din punct de vedere al funcționării creierului, somnul nu înseamnă oprirea activității mentale, ci mai degrabă o reorganizare intensă a informațiilor acumulate. În această etapă, creierul procesează emoțiile, selectează amintiri și încearcă să le integreze. În acest flux pot reapărea figuri familiare, inclusiv ale unor persoane decedate, fără ca acest lucru să aibă neapărat o semnificație directă.

Specialiștii în somn explică faptul că astfel de vise sunt mai frecvente în perioade în care viața unei persoane trece prin schimbări importante — mutări, noi începuturi profesionale sau relaționale ori momente de instabilitate emoțională, notează Click!.

Practic, în astfel de contexte, mintea reactivează imagini și persoane cu încărcătură emoțională puternică, ca parte a procesului de adaptare.

Psihologul Rubin Naiman descrie visele ca pe un fel de reflecție a lumii noastre interioare, afirmând că „visele acționează ca niște oglinzi: reflectă ceea ce purtăm în noi, uneori fără ca noi să fim măcar conștienți de asta”.

Cu alte cuvinte, ele pot scoate la suprafață emoții, temeri sau dorințe pe care nu le conștientizăm în viața de zi cu zi.

În multe cazuri, visul în care apare o persoană decedată este interpretat ca parte a procesului natural de doliu. Mintea continuă, chiar și în somn, să lucreze cu pierderea suferită, iar visul devine un spațiu simbolic în care se „reiau” conversații sau situații care în realitate nu au avut o închidere emoțională completă.

Visele şi echilibrul emoţional

Unii specialiști consideră că aceste vise pot avea și un rol de echilibrare emoțională. Dacă persoana decedată apare liniștită sau împăcată, visul poate fi perceput ca o formă de alinare psihologică, sugerând o etapă de acceptare a pierderii.

Există însă și interpretări alternative. Analista de vise Lauri Loewenberg susține că, uneori, figura persoanei decedate din vis poate reprezenta de fapt o parte din propria noastră identitate. Dacă acea persoană este asociată cu anumite comportamente sau valori, visul poate funcționa ca un semnal subtil legat de modul în care ne comportăm în prezent sau de direcția în care evoluăm.

Pe de altă parte, din perspectiva neuroștiinței, astfel de vise pot fi explicate mult mai simplu: ca rezultate ale activității aleatorii a creierului în timpul somnului, fără o semnificație ascunsă sau un mesaj simbolic.

Totuși, există și interpretări culturale și spirituale care acordă viselor un rol mai profund. În multe tradiții, visele au fost văzute ca o formă de legătură între conștient și inconștient sau chiar între lumea materială și cea simbolică, oferind acces la zone mai puțin vizibile ale experienței umane.

În final, specialiștii atrag atenția că poate nu interpretarea exactă a visului este cea mai importantă, ci felul în care acesta ne afectează emoțional. Starea resimțită după trezire, de liniște, tristețe, nostalgie sau confuzie, oferă adesea indicii mai relevante despre ceea ce procesează mintea noastră.

Astfel, un astfel de vis poate fi privit mai degrabă ca o experiență interioară complexă, în care memoria, emoțiile și subconștientul se intersectează într-un mod profund personal.