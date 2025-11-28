Articol publicitar

Tyranozaur a cucerit Suceava la deschidere: sute de clienți și un vibe de neuitat

Deschiderea oficială a restaurantului Tyranozaur a avut loc pe 20 noiembrie, în centrul Sucevei, pe Strada Ștefan cel Mare nr. 26, și a atras peste o mie de participanți curioși să descopere cel mai nou concept de QSR cu tematică preistorică.

Imagine1 jpg

Cu o investiție de peste 350.000 de euro, restaurantul a creat 20 de locuri de muncă și a servit peste 1000 de clienți în doar două zile. Tyranozaur este un brand care susține economia locală, folosind pui proaspăt provenit de la ferme din apropiere – o alegere care contribuie atât la gustul autentic, cât și la dezvoltarea business-urilor locale.

Imagine2 jpg

Meniul este bazat pe crispy, aripioare și copănele din pui, cartofi crinkle crocanți, sosuri speciale făcute în casă, salată coleslaw homemade și nelipsitul Texas toast. Toate preparatele sunt prăjite în ulei de alune, pentru un gust unic și o calitate peste așteptări.

„Tyranozaur nu este doar un restaurant QSR , ci un proiect construit cu atenție și răbdare, în care am investit peste jumătate de an de resurse și energie si peste 350,000 euro. A fost un efort uriaș, dar cu rezultate pe măsură.  Produsele au ieșit exact cum ne-am dorit – fragede, calitative, gustoase. Am reușit să oferim consumatorului ceva rar întâlnit într-un restaurant de tip QSR - pui care este întotdeauna proaspăt, niciodată congelat. După doar câteva zile de la deschidere am primit și cel mai important indicator ca feedback al clienților, un sincer <<E mai bun decât mă așteptam! >> lucru ce ne demonstrează că am obținut ceea ce ne-am propus. ” - Gabriel Melniciuc, CEO Tyranozaur.

Imagine3 jpg

Evenimentul de lansare a inclus un moment special de Meet & Greet cu Irina Rimes, care a oferit o notă personală și caldă atmosferei, interacționând cu fanii. DJ Harra a completat atmosfera cu un set energic, în timp ce clienții s-au bucurat de mâncare, dans și activările pregătite de echipă. Primii 100 de clienți au primit comenzi dublate, iar concursul Bite Challenge a adus distracție și premii pe măsură.

Imagine4 jpg

Andrei Jitcă, alături de dinozauri, a întreținut atmosfera afară prin momente interactive, rime și energie live, menite să transforme timpul de așteptare într-o experiență memorabilă.

Succesul evenimentului de lansare confirmă interesul crescut al publicului pentru un concept fast-food care oferă nu doar mâncare de calitate, ci și o experiență completă. Tyranozaur își propune să devină un punct de referință în peisajul culinar al Sucevei și vă așteaptă în fiecare zi pentru porții generoase de gust autentic, atmosferă relaxată și good vibes.

Descoperă conceptul Tyranozaur și produsele aici https://tyranozaur.ro/

