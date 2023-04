Tentativa de sinucidere a Nadiei Comăneci. „Da, eram foarte nefericită“, a recunoscut sportiva adulată de lumea întreagă VIDEO

Cartea „Nadia și Securitatea“, scrisă de istoricul Stejărel Olaru (apărută la Editura Epica Fiction & History, în 2021, recent lansată și la Londra), descrie tentativele de sinucidere și automutilare atribuite Nadiei Comăneci, aflată sub aspra și inutila supraghere a regimului ceaușist.

În timp ce antrenoarea Marta Karolyi împărtășea apropiaților săi că este sigură că Nadia și-a făcut singură acele răni, voit, campioana avea să nege permanent gândul că ar fi vrut să-și ia viața sau să își provoace suferință.

Sunt amintite astfel episoade care au dat frisoane Securității – cum e cel din cantonamentul de la Baza 23 August din București, din 1978, în care Nadia Comăneci a băut (din greșeală, susțin unii, chiar și ea) înălbitor, clor adică. Sportiva a explicat că a încurcat paharul cu suc pus pe masă, cu cel în care împrumutase niște înălbitor pentru rufe.

Ce s-a întâmplat

Purtarea Nadiei a fost pusă la început pe seama relației extrem de tensionate, presărate cu apelative greu de suportat pentru oricine, cu antrenorul Bela Karolyi.

Nadia nu se mai regăsea în tot acest sistem comunist de pregătire de performanță, revoltându-se că nu i se îngăduie micile escapade adolescentine, care, ținute pe un făgaș normal, nu ar fi afectat pe nimeni.

„Da, eram foarte nefericită“, admitea Nadia, fata care a adus atâta fericire tuturor.

Nadia Comăneci era deja obiectul dorinței pentru oameni de pe întreg globul, și nu puțini erau cei care au bătut drumul până în România ca s-o întâlnească. Printre ei, și mulți deranjați mintal care afirmau că sunt soții Nadiei. Un american a făcut un obicei din a-i scrie zilnic Zeiței, iar gimnastele din lot cunoșteau declarațiile de dragoste și adorație pe care Nadia le primește.

Adusă la București pentru a fi scoasă de sub puterea cuplului Karolyi, Nadia și-a dat seama curând că regimul de austeritate va fi slăbit, dar nu va dispărea - astfel că în revolta ei, adolescenta spunea uneori că prefera să fi rămas la Onești, cu Bela: „Măcar acolo știam unde mă aflu“, era ea supărată.

Ingerarea acelei substanțe în cantonament, accidentală sau nu, i-a pus în alertă pe toți. Se dovedea că problema Nadiei Comăneci nu rămăsese în urmă, la Onești, odată cu despărțirea de Karolyi, ci era prezentă și încă actuală.

„Am avut un acces de furie. În fața ușii mele își făceau permanent de lucru tehnicienii de la lot întrebându-mă dacă am nevoie de ceva, unde mă duc, ce fac. N-am mai suportat și m-am întors în cameră, trântind ușa. Tremuram de nervi. Am luat o înghițitură și am simțit o arsură îngrozitoare în gură, în stomac. Băusem înălbitorul - dar din fericire, nu pe tot. Din fericire, fetele au alertat medicul și în două zile, m-am întors pe picioarele mele, de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat“, a relatat Nadia în alte scrieri.