Start la rezervări pentru hotelul care va fi amplasat pe Lună. Cât costă vacanța de vis pe unicul satelit natural permanent al Pământului

Se fac rezervări pentru sejururi în primul hotel de pe Lună. O vacanță va costa un milion de dolari. Turiștii vor beneficia, în afară de cazare, de plimbări pe Lună și de partide de golf.

Se fac primele rezervări pentru hotelul care va fi amplasat pe Lună. Pare un vis, dar o companie a anunțat că cei interesați pot face rezervări. Bineînțeles, rezervarea costă o avere. Cei care vor să se cazeze pe Lună vor plăti 1 milion de dolari pentru o cameră de hotel.

Galactic Resource Utilization Space (GRU) plănuiește să deschidă un hotel pentru turiștii spațiali. Primul model de hotel ar trebui să se deschidă în 2032 dacă totul merge conform planului, scrie Mediafax.

Hotelul va fi construit pe Pământ și livrat pe Lună cu un modul de aselenizare de mari dimensiuni. Concret, va fi o structură gonflabilă care inițial va găzdui cel mult patru persoane pentru sejururi de mai multe zile.

„Conceput să funcționeze timp de 10 ani, hotelul va oferi priveliști ale peisajului lunar și ale Pământului, împreună cu experiențe preconizate, cum ar fi experiențe la suprafață, inclusiv plimbări și condus pe lună, golf și alte activități”, a transmis compania.

Rezervări pentru hotel și camere de lux

Ca să-și convingă clienții, compania a oferit imagini realizate pe computer cu o extindere de lux a viitorului hotel. Este vorba despre camere uimitoare, căptușite cu pereți capitonați, în care oaspeții pot sări la gravitația zero.

De asemenea, compania intenționează să extindă hotelul gonflabil cu ajutorul unor structuri realizate din material lunar. Acest lucru va permite extinderea capacității hotelului la zece oaspeți simultan. Un plan și mai îndrăzneț vizează amenajarea în zonă a unei rampe de lansare pentru călătoriile între Lună și Marte.

„Dacă vom reuși, miliarde de vieți omenești se vor naște pe Lună și pe Marte și vor putea experimenta frumusețea vieții lunare și marțiene”, a declarat fondatorul Skyler Chan.

Construcția hotelului va începe în 2029 dacă va primi aprobările necesare de la autoritățile de reglementare.

Aceasta nu este singura operațiune prin care se încearcă înființarea de baze permanente pe Lună. China și Rusia își planifică propria prezență pe termen lung pe Lună. Cele două țări doresc să construiască împreună o centrală electrică, ca parte a unui vast sit lunar de dimensiunile unui Disneyland. Planul lor este ca baza spațială să fie gata până în 2036.