Spotlight – International Light Art Festival #9 transformă Bucureștiul în Capitala Luminii între 10-12 octombrie

Primăria Municipiului București, prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București, organizează între 10-12 octombrie 2025 cea de-a noua ediție a Spotlight – International Art Light Festival, primul și cel mai amplu festival al luminii din Capitală, care încântă anual peste 300.000 de participanți.     

Traseul de anul acesta se extinde de pe Calea Victoriei în zonele adiacente, la ARCUB – Hanul Gabroveni și în locațiile partenerilor Mega Mall și Promenada Mall.

Spotlight a devenit, în cei nouă ani de existență, unul dintre cele mai iubite evenimente ale Capitalei, care aliniază Bucureștiul marilor orașe europene și celebrează arta luminii. Tema de anul acesta, Simbioză, vorbește despre colaborare și despre puterea artei de a aduce oamenii împreună. Ne dorim ca Bucureștiul să fie un oraș care inspiră și care surprinde, iar prin proiecte precum Spotlight demonstrăm că spațiile noastre urbane pot căpăta noi sensuri și noi povești. Îi invit pe bucureșteni și vizitatori să se bucure, între 10 și 12 octombrie, de Capitala Luminii”a transmis Stelian Bujduveanu, Primarul General al Capitalei.

„Încă de la prima ediție, din 2015, Spotlight a introdus Bucureștiul în circuitul internațional al marilor festivaluri de artă a luminii și a devenit în timp un reper al scenei culturale. Este o platformă pentru creativitatea artiștilor români și internaționali, dar și o ocazie pentru sute de mii de bucureșteni și turiști să descopere orașul printr-o experiență colectivă a luminii și a imaginației. Prin fiecare ediție, Spotlight confirmă rolul ARCUB de deschizător de drumuri prin integrarea noilor forme de expresie artistică în spațiul public.”declară Mihaela Păun, Director ARCUB

Tema ediției din acest an, „Simbioză / Symbiosis”, propune o schimbare de perspectivă: de la competiție la colaborare, de la rezultate imediate la procese vii. Festivalul devine un laborator unde artiști, curatori, branduri și comunități experimentează și generează noi forme de expresie, într-un dialog între artă, oraș și tehnologie.

Adrian Damian, curatorul Spotlight 2025 este scenograf, creator de spații scenice și instalații multimedia, cu o predilecție pentru folosirea tehnologiei ca mijloc de expresie artistică. A semnat scenografii pentru teatre și opere din România și din străinătate, fiind premiat în repetate rânduri de UNITER și de asociații profesionale internaționale. În paralel, Adrian Damian dezvoltă proiecte de cercetare artistică prin instalații multimedia interactive, prezentate la festivaluri și evenimente precum Romanian Design Week și Cvadrienala de Scenografie de la Praga. În 2024, a condus Bienala de Scenografie București, organizată din nou, după o pauză de trei decenii.

„Sub tema SIMBIOZĂ, Spotlight 2025 propune o călătorie pe Calea Victoriei, în care instalațiile de lumină intră într-un dialog viu cu arhitectura orașului: uneori în contrast, alteori în armonie, dar mereu într-o conexiune cu spațiul urban. Publicul va fi întâmpinat de animale supradimensionate ce acaparează spațiul, de clădiri istorice care se metamorfozează prin videomapping și de spații contemplative unde lumina invită la reflecție asupra modului în care interacționăm și ne raportăm la ceilalți. Este o experiență efervescentă care celebrează arta new media și transformă orașul într-o scenă spectaculoasă, deschisă tuturor.”spune Adrian Damian, curator Spotlight 2025.

Spotlight #9 se desfășoară în parteneriat cu Lille Video Mapping Festival, consolidând schimburile culturale dintre artiștii români și francezi. Totodată, Spotlight include, în premieră, conferințe și paneluri cu invitați internaționali – reprezentanți ai celor mai importante festivaluri de profil din Europa – care vor fi avea loc la Hanul Gabroveni.

În primăvara acestui an, ca parte din platforma Spotlight și în linie cu rolul său de conector cultural, ARCUB a lansat o bază de date a artiștilor români din domeniul artei luminii și al noilor media, cu scopul de a promova creațiile lor la nivel național și internațional.

Începând cu ediția a noua, Spotlight are și o nouă identitate vizuală, care va fi folosită pe toate mediile de comunicare, care va permite ARCUB să ajungă la toate publicurile interesate – de la artiști la public larg.

Campania de comunicare pentru Spotlight #9 poartă mesajul „Când arta se aprinde, orașul te surprinde”. Campania vorbește despre adevăratul potențial al orașului, care prinde formă prin creativitatea artiștilor și prin întâlnirea publicului cu arta luminii. Două realități coexistă și dau naștere unei a treia: ORAȘUL CARE TE SURPRINDE – un spațiu în care imaginația colectivă transformă Bucureștiul într-un organism viu, dinamic și spectaculos.

Program Spotlight #9 – „Simbioză / Symbiosis” I 10-12 octombrie 2025

Programul Spotlight 2025 începe, în fiecare zi de festival, de la ora 19:00 și se încheie la ora 23:00.

Mai multe informații despre programul festivalului și instalațiile participante vor fi disponibile pe arcub.ro și spotlightfestival.ro.

Proiect organizat de Primăria Capitalei, prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București

Partener internațional: Video mapping Festival Lille (Franța)

Partener principal: Raiffeisen Bank România

Partener: NEPI Rockcastle, Mega Mall și Promenada Mall, PPC, Peroni

Cu sprijinul: Apa Nova București, Direcția Generală Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului București, Compania Municipală Iluminat Public București

Eveniment recomandat de: Kiss FM, Magic FM, Rock FM

Parteneri media: Radio România Actualități, Radio România Cultural, București FM, Radio România Muzical, AGERPRES.ro, Happ.ro, Daily Magazine, Societatea de Transport București – STB SA, Getica, Media Advertising

Mulțumim partenerilor instituționali: Hotel InterContinental Athénée Palace Bucharest, Corinthia Grand Hotel du Boulevard Bucharest, Teatrul Odeon, Palatul Telefoanelor, Hotelul Novotel, Magazinul Muzica, Biblioteca Centrală Universitară, Muzeul Național de Artă al României.

