Duminică, 15 Februarie 2026
Adevărul
Raritate medicală. O femeie, însărcinată cu gemeni pentru a treia oară: „Un sentiment minunat”

Pentru o familie din Bavaria, venirea pe lume a gemenilor a devenit aproape o rutină. O femeie de 36 de ani este însărcinată, din nou, cu gemeni, pentru a treia oară.

O femeie din Germania, însărcinată cu gemeni pentru a treia oară FOTO: Arhivă
O femeie din Germania, însărcinată cu gemeni pentru a treia oară FOTO: Arhivă

O femeie din Germania trăiește o experiență rară chiar și pentru statisticile medicale: este însărcinată cu gemeni pentru a treia oară, potrivit agenției DPA.

„Nu mai este chiar atât de neobișnuit pentru mine”, a spus Jasmin Schmidt, joi. Partenerul ei de viață, Andreas Rittner, mărturisește că, în momentul în care a aflat că Jasmin este din nou însărcinată, s-a gândit imediat la posibilitatea unei noi sarcini gemelare. „Nu m-am gândit deloc că va veni pe lume un singur bebeluș. Mi-am spus imediat că vor fi, din nou, doi copii, a declarat el.

Jasmin Schmidt, în vârstă de 36 de ani, este originară din orașul Fürth, din landul Bavaria, și urmează să nască la începutul lunii iunie, notează DPA, citată de Agerpres.

O familie tot mai numeroasă

După ce a avut trei copii din prima căsătorie, Jasmin i-a adus pe lume pe gemenii Daniel și Emilio în 2023, iar apoi pe gemenele Simone și Anastacia în 2024. Actuala sarcină gemelară vine astfel ca o a treia experiență de acest fel.

Potrivit Societatea Germană de Ginecologie și Obstetrică, sarcinile gemelare au devenit mai frecvente în ultimii ani, în principal din cauza tratamentelor pentru infertilitate, acestea reprezentând aproximativ 1,5% din nașteri în 2024. În cazul lui Jasmin Schmidt, situația este cu atât mai remarcabilă cu cât ea nu a urmat niciun tratament de fertilitate.

Medicul senior Anja Forster, de la Spitalul Fürth, explică faptul că unele femei sunt pur și simplu mai predispuse la maturarea simultană a mai multor ovule. Deși se simte bine, Jasmin primește în prezent perfuzii cu fier de două ori pe săptămână. „A avea gemeni pentru a treia oară prezintă riscuri fizice”, a avertizat Anja Forster.

Emoții, planuri și multă energie

Pe lângă pregătirile pentru venirea pe lume a noilor copii, Jasmin Schmidt și Andreas Rittner se află într-o perioadă intensă: cei doi urmează să se căsătorească în luna martie și caută, în același timp, un apartament mai mare.

Andreas Rittner spune că se așteaptă la mai multă muncă în viața de familie, dar și la mai multă bucurie odată cu nașterea următorului set de gemeni. „Este cu siguranță un sentiment minunat”, a adăugat el.

