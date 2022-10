Primul turist spațial care vrea să ajungă pe lună cu SpaceX, împreună cu soția sa, este un antreprenor care a mai zburat în spațiu în 2001.

Dennis Tito, un antreprenor american care a fost primul pământean care a plătit pentru o călătorie în spațiu în 2001, a declarat reporterilor că ceea ce l-ar determina să repete experiența este pasiunea sa pentru "spațiu și posibilitățile pe care le oferă omenirii".

Misiunea de o săptămână, la care sunt așteptați să ia parte Dennis Tito și soția sa Akiko, va presupune un zbor până la 200 km de suprafața Lunii, înainte de a se întoarce pe Pământ, scrie CNBC.

Acesta va avea loc după ce Elon Musk va finaliza prototipul navei sale spațiale și va efectua un prim zbor comercial deja planificat cu un miliardar japonez, Yusaku Maezawa.

Din cele 12 locuri disponibile, cuplul Tito a rezervat două, spre deosebire de Yusaku Maezawa, care a rezervat întregul zbor organizat de SpaceX.

Dennis Tito, în vârstă de 82 de ani, nu a precizat cât a plătit pentru călătoria cu Akiko, dar în 2001 a plătit 20 de milioane de dolari pentru a zbura cu o rachetă rusească spre Stația Spațială Internațională (ISS), deschizând astfel era turismului spațial.

„Mi-am dorit să merg pe Lună de la prima mea călătorie în spațiu”, a spus Tito în timpul unei conferințe de presă de miercuri.

Akiko, 57 de ani, este un investitor imobiliar și pilot, care s-a căsătorit cu Dennis Tito în 2020. Împreună este de așteptat să fie primul cuplu căsătorit care zboară în jurul Lunii.

Spre deosebire de celelalte două zboruri private Starship anunțate anterior, primul achiziționat de miliardarul Jared Isaacman și al doilea de miliardarul Yusaku Maezawa, Tito și soția sa nu au cumpărat întregul zbor, ci mai degrabă două locuri. Asta înseamnă că zborul lunar este „deschis pentru alți 10 să se înscrie”, a spus el.

Nu se știe când vor începe zborurile comerciale

SpaceX încă nu a anunțat când va începe misiunile spațiale comerciale la bordul Starship - o rachetă pe care Elon Musk a declarat că vrea să o folosească pentru a trimite într-o zi oameni pe Marte.

Directorul SpaceX pentru echipajul și programele de marfă, Aarti Matthews, a declarat în timpul briefing-ului că planul pentru zborul lui Tito este să petreacă trei zile zburând pe Lună, să călătorească pe o rază de 125 de mile (sau aproximativ 200 de kilometri) de suprafața lunară și apoi să se întoarcă la Pământ.

„Această misiune este cu adevărat revoluționară, deoarece ne plasează pe linia unor operațiuni asemănătoare companiilor aeriene, unde acum, pentru prima dată, puteți cumpăra un loc individual pe Lună”, a spus Matthews.

SpaceX nu a ajuns încă pe orbită cu un prototip de navă, are sub contract o misiune costisitoare și de înaltă calitate a astronauților NASA și trebuie să înceapă să folosească racheta pentru a desfășura mai rapid sateliții Starlink. În plus, zborul lui Tito este al treilea în prioritatea companiei în privința misiunilor echipajului privat anunțate până acum.

La rândul său, Tito a subliniat că înțelege că călătoria în jurul Lunii „nu se va întâmpla în termen scurt”. El a adăugat că se așteaptă ca SpaceX să finalizeze „sute” de zboruri înainte ca el și Akiko să zboare.

Între timp, NASA a ales Starship ca modul de aterizare pe Lună pentru programul său Artemis de întoarcere pe Lună.