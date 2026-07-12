Povestea adevăratei Pocahontas. Ce ascunde legenda celei mai cunoscute femei indigene din SUA

Pe 4 iulie 2026, Statele Unite ale Americii au sărbătorit un sfert de mileniu de existenţă. Parade, focuri de artificii, discursuri despre libertate şi destin. Undeva, din zgomotul festivităţilor, o figură uitată a privit din tablouri şi din manualele şcolare: o tânără indigenă cu păr negru şi privire gravă, cunoscută pentru totdeauna doar după porecla dată de tatăl ei – Pocahontas, „cea jucăuşă“. Dar cine a fost, de fapt, această femeie?

Ea s-a născut în jurul anului 1596, undeva pe malurile râului York din actuala Virginie. Numele ei adevărat era Amonute, iar în cercul familiei i se spunea Matoaka – un nume ţinut secret, potrivit obiceiurilor Powhatan, tocmai pentru a-l feri de puterea duşmanilor. Pocahontas nu era un nume: era o descriere, o glumă afectuoasă a tatălui ei, Wahunsenacah, marele paramount-chief care conducea o confederaţie de aproape 30 de triburi şi câteva zeci de mii de oameni. Amonute era, deci, prinţesă, dar nu în sensul Disney al cuvântului.

Când, în decembrie 1607, un grup de colonişti englezi epuizaţi şi înfometaţi din avantpostul Jamestown au intrat în contact forţat cu oamenii lui Wahunsenacah, Pocahontas nu era personajul romantic care avea să fie inventat mai târziu. Era o fetiţă de cel mult 11-12 ani. Căpitanul John Smith, pe care ea l-ar fi „salvat“ de la moarte aruncându-se peste el – scena pe care cinematografia americană a repetat-o obsesiv –, nu a menţionat episodul în niciun jurnal de atunci. L-a inventat, sau cel puţin l-a înflorit dramatic, ani mai târziu, în 1624, la mulţi ani după ce Matoaka murise şi nu mai putea contrazice nimic.

Istoricii moderni cred astăzi că scena ar fi putut fi un ritual al Powhatan – o ceremonie de adopţie simbolică prin care Smith era primit în trib –, nu o salvare în sensul european al cuvântului. Matoaka nu era îndrăgostita inocentă; era martoră la un rit de trecere pe care colonistul englez pur şi simplu nu l-a înţeles şi l-a transformat în poveste de aventuri.

Răpirea, episodul trecut cu vederea

Mult mai puţin romantică şi mult mai revelatoare pentru ce va urma este ceea ce s-a întâmplat în 1613. Tânăra, care ajunsese un canal diplomatic important între lumea indigenă şi cea engleză, a fost capturată – răpită – de coloniştii britanici, la ordinul guvernatorului, Sir Thomas Dale. Era un ostatic, un instrument de presiune împotriva tatălui ei.

Timp de aproape un an, Matoaka a locuit în captivitate la Henricus, o colonie britanică de pe râul James. Acolo a fost convertită la religia creştină, şi-a schimbat numele în Rebecca şi, în 1614, s-a căsătorit cu un cultivator de tutun pe nume John Rolfe. Mariajul a adus pace temporară între triburi şi colonişti – dar despre ce a vrut, cu adevărat, Matoaka, nu ştim aproape nimic. Sursele sunt toate englezeşti. Vocea ei nu există în niciun document.

În 1616, John Rolfe a adus-o la Londra, ca probă vie că indigenii americani pot fi civilizaţi şi convertiţi. A fost prezentată Regelui Iacob I şi curții regale ca o curiozitate exotică, un argument de marketing pentru investitorii Virginia Company. A impresionat înalta societate londoneză, a fost pictată în veşminte europene – acel portret celebru în care nimic nu mai aminteşte de Matoaka –, şi în primăvara lui 1617, bolnavă de o afecţiune pulmonară (tuberculoză, cel mai probabil), s-a stins la Gravesend, la 21 de ani, pe când corabia care o ducea înapoi în America abia ieşise din Tamisa. A murit în Anglia. Nu şi-a mai văzut vreodată pământul natal.

Mitul: cum o naţiune şi-a ales eroina care îi convenea

Matoaka moare în 1617. Mitul Pocahontas se naşte în secolul al XIX-lea. Distanţa dintre cele două momente spune totul.

Pe măsură ce Statele Unite ale Americii se consolidau ca naţiune şi extinderea spre vest accelera coliziunea cu popoarele indigene, au avut nevoie de o naraţiune care să justifice cucerirea fără să recunoască violenţa ei fundamentală. Soluţia a fost elegantă şi perversă în acelaşi timp: construirea unui mit al colaborării voluntare, al indigenului care alege de bună voie să se alăture proiectului european.

Matoaka a devenit personajul perfect pentru acest mit. O femeie – deci nu o ameninţare militară. O prinţesă – deci nobilă, demnă de romantizat. Una care s-a convertit, s-a căsătorit cu un englez, a mers la Londra. Cineva care, în lectura convenabilă, a ales lumea albă. Faptul că a fost răpită, că nu a ales nimic în mod liber, că a murit la 21 de ani departe de casă – aceste detalii au fost sistematic omise.

În 1995, Disney a sigilat mitul pentru generaţiile moderne printr-un film de animaţie în care Pocahontas este o femeie de 18 ani care cântă cu vântul şi se îndrăgosteşte de colonistul blond şi chipeş. Istoriografia solidă a ultimelor decenii nu a putut concura cu puterea acelei imagini.

La 250 de ani: ce mai spune Matoaka despre America

Reparaţii. Recunoaştere. Acestea sunt cuvintele care circulă azi în dezbaterile despre drepturile popoarelor indigene din SUA. La 250 de ani de la Declaraţia de Independenţă, țara se confruntă cu un bilanţ pe care festivităţile oficiale preferă să îl evite: din cei aproximativ 10 milioane de indigeni care trăiau pe teritoriul actual al SUA în 1492, populaţia a ajuns, în urma bolilor, războaielor şi deportărilor sistematice, la un minimum de sub 250.000 la începutul secolului XX.

Astăzi, aproximativ 3,7 milioane de americani se identifică drept Native American sau Alaska Native. Rezervaţiile ocupă circa 56 de milioane de acri – o fracţiune din teritoriile originale. Rata sărăciei în comunităţile indigene este de două ori mai mare decât media naţională. Speranţa de viaţă este semnificativ mai scăzută. Violenţa împotriva femeilor indigene este, proporţional, printre cele mai ridicate din ţară – o tragedie pe care activiştii o numesc epidemia femeilor indigene dispărute şi ucise. Matoaka este o poveste istorică, dar este şi o oglindă. Felul în care o naţiune alege să spună povestea acestei femei – ca eroină romantică sau ca victimă a colonialismului – reflectă ce este dispusă acea naţiune să recunoască despre propria ei fundaţie.

Epilog

La 250 de ani de la Declaraţia care proclama că toţi oamenii sunt creaţi egali, paradele sunt pregătite şi retorica despre excepţionalismul american e lustruită. Pocahontas rămâne fundal pitoresc. Undeva în aceeaşi imagine, independenţa a costat, dar nu toţi au plătit acelaşi preţ.

Amonute, Matoaka, Pocahontas – trei nume pentru aceeaşi femeie, fiecare aparţinând altcuiva. Primul îi aparţinea ei. Al doilea era ţinut secret, după obiceiul Powhatan. Al treilea i l-a dat tatăl ei, în glumă. Cel care a rămas e gluma – transformată în simbol, în film, în fundal decorativ pentru o aniversare naţională. Celelalte două au dispărut odată cu ea, la Gravesend, în 1617. O societate care ştie să aleagă ce nume păstrează şi ce nume uită ştie, de fapt, destul de multe despre sine.

Urmaşii lui Matoaka

Matoaka a murit în 1617, la 21 de ani, în Anglia, însă linia ei nu s-a stins. Fiul ei, Thomas Rolfe, s-a născut cu puţin timp înainte ca mama lui să plece spre Londra şi nu a mai văzut-o niciodată întorcându-se – a rămas în Virginia în grija unui unchi. La maturitate, a revendicat legal pământurile familiei Powhatan moştenite de la ea. Un gest mic în istoria mare a coloniei. Un gest imens pentru ce reprezenta. S-a căsătorit cu Jane Poythress şi a avut cel puţin o fiică, Jane Rolfe.

Jane Rolfe s-a căsătorit cu Robert Bolling – unul dintre primii colonizatori englezi din Virginia. Prin această uniune, linia lui Matoaka a intrat în una dintre familiile fondatoare ale Virginiei coloniale. De aici înainte, urmaşii sunt documentabili genealogic până în prezent. Printre ei, Edith Wilson – soţia preşedintelui Woodrow Wilson – care, după accidentul vascular al soţului său în 1919, a gestionat efectiv o parte din treburile prezidenţiale timp de luni de zile. O femeie care a condus din umbră, la fel ca strămoaşa ei.

Glenn Strange, actor american care a jucat monştri şi eroi de western în peste 300 de filme, cunoscut mai ales pentru rolul lui Frankenstein (anii ’40), şi-a revendicat public descendenţa din Matoaka. O ironie discretă: urmaşul unei femei transformate în legendă romantică şi-a câştigat existenţa jucând personaje pe care lumea le privea cu frică.

Edward Norton – actor american cunoscut pentru roluri în „Fight Club“, „American History X“ sau „Glass Onion“ – a aflat că Matoaka îi este străbunica a douăsprezecea într-un episod al emisiunii Finding Your Roots de pe PBS. Crescuse cu aceste poveşti în familie, dar nu le dăduse importanţă. A descoperit-o ca orice om care îşi caută rădăcinile: prin arhive, nu prin tradiţie de familie.

Tribul Pamunkey, parte a confederaţiei Powhatan din care făcea parte Matoaka, a obţinut recunoaştere federală abia în 2015, după un proces de peste două decenii. Rezervaţia se află pe malul râului Pamunkey din Virginia, la câţiva kilometri de locul unde s-a născut. Naţiunea Mattaponi păstrează până azi tradiţia de a oferi anual guvernatorului Virginiei o dare simbolică din vânat şi peşte – un obicei care datează după tratatul din 1646, cel semnat după războaiele în care unchiul lui Matoaka a fost ucis în captivitate. Lumea în care s-a născut Matoaka supravieţuieşte, îmbrăcată în alte forme.

Cum a fost cucerită America. Războaie, tratate şi popoare uitate

Trei secole de confruntări armate, tratate încălcate şi rezistenţă indigenă – de la primele capete de pod europene pe Coasta de Est până la ultimele focuri ale Vestului Sălbatic

Matoaka a murit la Gravesend în 1617, la 21 de ani, pe un vas englezesc pregătit să o ducă înapoi acasă. Nu a ajuns niciodată. Ceea ce a urmat după moartea ei nu a fost o creştere firească a coloniei, o înflorire paşnică a Lumii Noi, a fost o succesiune de războaie, tratate şi deportări care s-a întins trei secole şi a cuprins întregul continent. Nu este povestea celor care au câştigat. Este, pe cât posibil, povestea celor care au pierdut – şi a tot ceea ce s-a pierdut odată cu ei.

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Lumea care exista deja

Istoria occidentală a tratat multă vreme continentul american ca pe un spaţiu gol înainte de sosirea europenilor – o tabula rasa aşteptând să fie scrisă. Arheologia şi demografia modernă au revizuit profund această imagine. În jurul anului 1491, populaţia indigenă a Americii de Nord era estimată la aproximativ 10 milioane de oameni.

Existau sute de naţiuni distincte, fiecare cu limbă, structură politică şi economie proprii. Confederaţia Irocheză – Liga celor Cinci Naţiuni – era un sistem de guvernare suficient de sofisticat încât mai mulţi istorici au argumentat că Părinţii Fondatori s-au inspirat din el la redactarea Constituţiei americane. Mississippienii construiseră oraşe precum Cahokia care, la apogeul său în jurul anului 1100, număra probabil 20.000 de locuitori – mai mult decât Londra medievală.

Confederaţia Powhatan, lumea în care s-a născut Matoaka, era unul dintre cele mai complexe sisteme politice din estul Americii de Nord: 30 de triburi, un teritoriu de circa 8.000 de mile pătrate, o economie bazată pe agricultură, pescuit şi comerţ. Când coloniştii englezi au debarcat la Jamestown în 1607, nu au sosit în sălbăticie, au intrat într-un stat.

Prima armă: boala

Primul şi cel mai devastator război purtat de europeni împotriva popoarelor indigene nu a avut loc pe câmpul de luptă. A fost biologic. Exploratorii europeni circulaseră de-a lungul coastei americane încă din primele decenii ale secolului al XVI-lea – cu zeci de ani înainte de orice colonizare permanentă. Odată cu ei au sosit variola, pojarul, gripa, tifosul. Comunităţile indigene nu aveau nicio imunitate faţă de aceşti agenţi patogeni. Efectul a fost catastrofal. Epidemiologii istorici estimează că peste jumătate din populaţia indigenă a estului Americii de Nord a murit de boală înainte de primul contact prelungit cu colonizatorii. Când coloniştii de la Jamestown au pătruns, găseau sate pustii şi câmpuri nelucrate – nu un pământ virgin, ci un pământ îndoliat, decimat de o molimă invizibilă care venise cu două generaţii înaintea lor.

35 de ani de foc

Pacea fragilă adusă de căsătoria lui Matoaka cu John Rolfe în 1614 a ţinut câţiva ani. Wahunsenacah, marele şef, a murit în 1618. Fratele şi succesorul său, Opechancanough, era un om dintr-o altă generaţie, cu o altă viziune a situaţiei: văzuse cum colonia engleză creştea, cum pământurile bune erau luate, cum triburile de la marginea confederaţiei erau împinse. El nu credea în coexistenţă.

Pe 22 martie 1622, la răsăritul soarelui, după luni de pregătire secretă, războinicii Powhatan au atacat simultan 31 de aşezări engleze de-a lungul râului James. Au murit circa 347 de colonişti în câteva ore – aproape un sfert din totalul populaţiei coloniei. Jamestown a scăpat pentru că un băiat indian pe nume Chanco i-a avertizat pe englezi cu o noapte înainte – un act ale cărui motivaţii rămân disputate până azi. Răspunsul englez a fost la fel de violent: expediţii punitive, sate arse, recolte distruse, necombatanţi ucişi. Timp de zece ani, confruntările au continuat, transformând Virginia într-un spaţiu al terorii permanente pentru ambele tabere.

Opechancanough era aproape orb când, în aprilie 1644, la o vârstă estimată la aproape 100 de ani, a ordonat al doilea atac coordonat împotriva coloniei. Trebuia purtat pe targă. Circa 500 de colonişti au murit, dar numărul lor era de peste 8.000 de oameni. A fost prins, adus în lanţuri la Jamestown, expus ca trofeu. Un soldat l-a împuşcat pe la spate, în captivitate.

Tratatul din 1646 care a încheiat Al Treilea Război Powhatan a împins oficial triburile confederaţiei la nord de râul York, interzicându-le accesul la pământurile lor ancestrale. Era primul dintr-un lung şir de tratate prin care popoarele indigene pierdeau – la masa negocierilor – ceea ce nu pierduseră pe câmpul de luptă.

Călătoria până la Drumul Lacrimilor

Modelul din Virginia s-a repetat, cu variaţii, de-a lungul întregii Coaste de Est şi apoi spre vest: contact comercial, relaţii relativ paşnice, creşterea coloniei, presiunea asupra pământului, conflict, război, tratat, pierdere de teritoriu. Ciclul s-a reluat de zeci de ori, cu zeci de naţiuni, pe parcursul a două secole.

Metacom – cunoscut de englezi drept Regele Philip – era fiul marelui sachem Massasoit, acelaşi care în 1621 împărţise o masă cu pelerinii la prima sărbătoare știută azi drept Ziua Recunoștinței. O generaţie mai târziu, fiul său vedea cum fiecare tratat era încălcat. A organizat o coaliţie de mai multe naţiuni şi a declanşat cel mai sângeros război din istoria colonială a Noii Anglii. Timp de 14 luni, coaliţia sa a atacat peste 52 din cele 90 de oraşe coloniale din New England, distrugând complet 12. Raportat la populaţie, Războiul Regelui Philip a fost printre cele mai distrugătoare conflicte din istoria americană: pierderile proporţionale le-au depășit, după unii cercetători, chiar pe cele ale Războiului Civil. Metacom a fost ucis în august 1676, iar capul său a fost expus pe o ţeapă la Plymouth timp de 25 de ani.

Cum a evoluat miracolul american în ultimii 250 de ani de la idealurile libertății la capcana curentelor woke și MAGA

Până la începutul secolului al XIX-lea, cele Cinci Naţiuni Civilizate – Cherokee, Chickasaw, Choctaw, Creek şi Seminole – adoptaseră agricultura europeană, coduri juridice scrise, ziare proprii, constituţii. Nu contase. Preţul bumbacului american creştea, iar pământul lor era prea fertil. Preşedintele Andrew Jackson a semnat în 1830 Indian Removal Act, care autoriza strămutarea forţată a triburilor la vest de Mississippi. A urmat Drumul Lacrimilor: zeci de mii de oameni deplasaţi cu forţa, circa 4.000 de Cherokee morţi pe drum – de foame, de frig şi din cauza bolilor.

Ultimele focuri

Când doctrina Manifest Destiny – ideea că SUA erau menite să se extindă de la un ocean la altul – a căpătat formă politică după 1840, s-a declanşat ultimul şi cel mai sistematic val de cucerire indigenă. Căile ferate şi vânătoarea industrială a bizonului – justificată economic prin piei şi carne, dar aplicată şi deliberat, pentru a elimina sursa de hrană a triburilor de câmpie – au transformat Vestul într-o zonă de conflict permanent.

Pe 29 noiembrie 1864, colonelul John Chivington a condus circa 700 de soldaţi împotriva unui sat Cheyenne şi Arapaho la Sand Creek, Colorado. Satul se afla sub protecţia unui steag american şi a unui steag alb. Chivington a atacat oricum. Aproape 200 de oameni au murit, dintre care majoritatea femei, copii şi bătrâni. Soldaţii au defilat ulterior prin Denver cu trofee scalpate. Chivington nu a fost niciodată judecat.

Pe 25 iunie 1876, generalul Custer a atacat o tabără de circa 10.000 de Sioux şi Cheyenne pe râul Little Bighorn. Lupta a durat mai puţin de o oră. Toţi cei 210 soldaţi ai batalionului său au murit. A fost cea mai decisivă victorie militară indigenă împotriva armatei americane – şi, se va dovedi, ultima.

Pe 29 decembrie 1890, soldaţii Regimentului 7 Cavalerie – fosta unitate a lui Custer – au dezarmat un grup de Sioux Lakota la Wounded Knee Creek, în Dakota de Sud. Nu se ştie cu certitudine cine a tras primul foc. Ce se ştie este că mitralierele Hotchkiss ale armatei au deschis focul asupra mulţimii. Circa 250-300 de Lakota au murit, în majoritate femei şi copii. Morţii au rămas în zăpadă zile întregi înainte de a fi îngropaţi într-o groapă comună. 18 soldaţi americani au primit Medalia de Onoare. Niciuna nu a fost retrasă oficial.

Ce a rămas

Statele Unite ale Americii au semnat peste 370 de tratate formale cu naţiunile indigene între 1778 şi 1871. Potrivit concluziilor explicite ale rapoartelor Senatului american din 1977, numeroase tratate au fost încălcate, reinterpretate unilateral sau anulate prin acte ale Congresului ori prin forţă. Cherokee au semnat un prim tratat cu SUA în 1785. Până în 1838, fuseseră deportaţi cu forţa de pe toate pământurile garantate prin acel tratat. Naţiunile indigene nu au dispărut. Astăzi, SUA recunosc oficial 574 de naţiuni tribale, iar circa 3,7 milioane de americani se identifică drept nativi americani sau nativi din Alaska. Există universităţi tribale, legislaţie tribală, economii tribale. Totuşi, rata sărăciei în comunităţile de pe rezervaţii rămâne de aproximativ două ori mai mare decât media naţională.

Sistemul de internate guvernamentale care separau forţat copiii indigeni de familiile lor a funcţionat între 1860 şi 1970. Le interzicea să vorbească în propria limbă, să practice propriile obiceiuri, să rămână în contact cu familiile. În 2022, un raport federal a identificat cel puţin 53 de cimitire pentru copii pe proprietatea acestor instituţii – unele nemarcate, unele uitate administrativ, toate prezente. Comunităţile indigene ştiuseră întotdeauna că sunt acolo. Raportul din 2022 nu a adus informaţii noi; a adus o semnătură oficială pe ce era deja ştiut.