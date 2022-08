Portret celebru al lui Churchill, furat și înlocuit cu un fals. Poliția canadiană investighează jaful „nerușinat”

Poli╚Ťia canadian─â investigheaz─â furtul ÔÇ×neru╚ÖinatÔÇŁ al unui portret celebru al lui Sir Winston Churchill, dup─â ce fotografia original─â a fost schimbat─â ├«n mod misterios cu un fals, noteaz─â The Guardian.┬á

S─âpt─âm├óna trecut─â, un angajat al hotelului Ch├óteau Laurier din Ottawa a observat c─â ceva nu era ├«n regul─â cu portretul cunoscut sub numele de ÔÇ×Leul r─âcnindÔÇŁ, care a fost realizat dup─â ce liderul din timpul r─âzboiului s-a adresat parlamentului canadian ├«n 1941.

Rama de pe fotografie nu se potrivea cu celelalte cinci portrete din camer─â, toate fiind realizate de renumitul portretist canadian-armean Yousuf Karsh, printre subiec╚Ťii s─âi num─âr├óndu-se Martin Luther King Jr, Albert Einstein, Ernest Hemingway ╚Öi Regina Elisabeta a II-a.

Hotelul l-a contactat pe Jerry Fielder, care administrează moștenirea artisitcă a lui Karsh, pentru a evalua semnătura de pe portretul suspect.

ÔÇ×Am v─âzut aceast─â semn─âtur─â timp de 43 de ani. A╚Öa c─â mi-a luat doar o secund─â s─â ╚Ötiu c─â cineva a ├«ncercat s─â o copiezeÔÇŁ, a declarat Fielder pentru The Guardian. ÔÇ×Era un falsÔÇŁ.

Odat─â ce furtul a fost descoperit, a fost anun╚Ťat─â poli╚Ťia din Ottawa, care a ├«nceput s─â investigheze.

ÔÇ×Suntem profund ├«ntrista╚Ťi de acest act neru╚ÖinatÔÇŁ, a declarat hotelul Fairmont ├«ntr-un comunicat, ad─âug├ónd c─â este m├óndru de colec╚Ťia sa ÔÇ×uimitoareÔÇŁ de lucr─âri ale lui Karsh.

Nu este clar când a dispărut prima dată fotografia lui Churchill, care a fost expusă în hotel timp de 24 de ani.

Hotelul a primit în dar 15 lucrări originale ale lui Karsh, dintre care șase se aflau în salon. Cele cinci rămase au fost îndepărtate recent până când vor putea fi securizate corespunzător, a precizat hotelul.

Povestea din spatele celebrului tablou cu Winston Churchill

Fielder, care a lucrat ├«ndeaproape cu Karsh, spune c─â fotograful a avut o rela╚Ťie ├«ndelungat─â cu hotelul. Acesta a g─âzduit prima sa expozi╚Ťie din istorie ├«n 1936, iar el ╚Öi so╚Ťia sa au locuit la etajul al treilea timp de aproape dou─â decenii. De asemenea, a avut un studio la etajul ╚Öase p├ón─â ├«n 1992.

Karsh, care a fugit ├«mpreun─â cu familia sa ├«n timpul genocidului armean ╚Öi ╚Öi-a petrecut o mare parte din via╚Ť─â ├«n Canada, era renumit pentru m─âiestria sa ├«n crearea de imagini, at├ót ├«n studio, c├ót ╚Öi atunci c├ónd lucra cu subiec╚Ťii s─âi.

Imaginea unui Churchill ├«ncruntat a fost o ÔÇ×excep╚ŤieÔÇŁ, a spus Fielder.

Dup─â ce l-a urm─ârit pe Churchill ╚Ťin├ónd un discurs ÔÇ×electrizantÔÇŁ ├«n fa╚Ťa Parlamentului canadian ├«n 1941, Karsh a a╚Öteptat ├«n camera pre╚Öedintelui pentru a avea ╚Öansa de a face un portret al lui Churchill ╚Öi al premierului canadian, Mackenzie King.

Dar c├ónd cei doi au intrat ├«n camer─â cu bra╚Ťele legate, Churchill ÔÇ×a m├ór├óitÔÇŁ, ╚Öi-a amintit mai t├órziu Karsh.

ÔÇ×Am f─âcut timid un pas ├«n fa╚Ť─â ╚Öi am spus: ┬źDomnule, sper c─â voi fi suficient de norocos pentru a face un portret demn de aceast─â ocazie istoric─â┬╗. S-a uitat la mine ╚Öi a ├«ntrebat: ┬źDe ce nu mi s-a spus?┬╗ÔÇŁ.

Karsh ╚Öi-a amintit c─â Churchill ╚Öi-a aprins un trabuc proasp─ât, l-a puf─âit ÔÇ×cu un aer r─âut─âciosÔÇŁ ╚Öi apoi a cedat pentru a permite o singur─â fotografie.

ÔÇ×M-am ├«ntors la aparatul meu de fotografiat ╚Öi m-am asigurat c─â totul este ├«n regul─â din punct de vedere tehnic. Am a╚Öteptat; el a continuat s─â ron╚Ť─âie viguros din trabucul s─âu. Am a╚Öteptat. Apoi am f─âcut un pas spre el ╚Öi, f─âr─â premeditare, dar cu tot respectul, i-am spus: ┬źIerta╚Ťi-m─â, domnule┬╗, ╚Öi i-am smuls ╚Ťigara din gur─â. C├ónd m-am ├«ntors la aparatul meu de fotografiat, p─ârea at├ót de agresiv ├«nc├ót m-ar fi putut devora. ├Än acel moment am f─âcut fotografia.ÔÇŁ

Portretul, care ÔÇ×a devenit viral, dar ├«ntr-o form─â mai lent─âÔÇŁ, a declarat Fiedler, a fost folosit pe bancnota britanic─â de cinci lire ├«n 2016.

ÔÇ×├Än mod evident, acest furt a fost foarte atent planificat. Nu ╚Ötiu dac─â cineva, un super-fan, poate, a vrut ca acest lucru s─â fie at├órnat ├«n sufrageria sa. Dar este, de asemenea, foarte valoroas─â. Am presupus c─â a fost furat─â pentru valoarea eiÔÇŁ, a declarat Fielder.

Nu a fost permisă nicio imprimare a lucrărilor lui Karsh de când negativele sale au fost date Bibliotecii și Arhivelor din Canada în anii 1990.

ÔÇ×Nu permitem reproduceriÔÇŁ, a spus Fielder. ÔÇ×Nu permitem copiiÔÇŁ.