Video O piramidă veche de peste 1.000 de ani s-a prăbușit în Mexic. Explicația specialiștilor

O parte dintr-o piramidă antică din Mexic, veche de peste un mileniu, s-a prăbușit după o perioadă marcată de secetă severă și fenomene meteorologice extreme. Incidentul a avut loc în statul Michoacán și readuce în atenție efectele schimbărilor climatice asupra unor situri istorice de importanță majoră.

Monumentul afectat face parte din situl arheologic de la Ihuatzio, unul dintre cele mai importante vestigii ale fostului Regat Michoacán. Zona este cunoscută pentru piramidele sale, mormintele și alte structuri care datează de aproximativ 1.100 de ani, notează Science Alert.

Potrivit Institutul Național de Antropologie și Istorie din Mexic, una dintre cele două piramide principale ale sitului a suferit daune importante. Cel puțin șase dintre nivelurile în trepte ale construcției s-au deteriorat, inclusiv peretele exterior și zidul de susținere, transformând o parte a monumentului într-un morman de moloz.

Reprezentanții institutului mexican susțin că prăbușirea a fost favorizată de condițiile meteorologice extreme din ultimele luni.

„Temperaturile ridicate înregistrate anterior în zonă și seceta consecventă au provocat fisuri care au favorizat infiltrarea apei în interiorul construcției prehispanice”, au transmis autoritățile.

După apariția fisurilor, ploile abundente au permis pătrunderea apei în structura monumentului, ceea ce a accelerat degradarea și a dus, în final, la prăbușirea unei porțiuni importante.

Autoritățile mexicane au anunțat că lucrează deja la evaluarea pagubelor și la stabilirea măsurilor necesare pentru restaurarea sitului.

Situl de la Ihuatzio a fost locuit inițial de comunități indigene vorbitoare de nahuatl, înainte de a deveni unul dintre centrele de putere ale poporului P’urhépecha.

Istoricii subliniază că imperiul P’urhépecha a fost singurul mare stat din regiune pe care aztecii nu au reușit să îl cucerească înainte de sosirea europenilor în America.

Pe lângă piramide, situl mai cuprinde un turn ceremonial și mai multe morminte, fiind considerat unul dintre cele mai bine conservate complexe arheologice din vestul Mexicului.

Schimbările climatice amenință patrimoniul mondial

Specialiștii atrag atenția că monumentele istorice din întreaga lume sunt tot mai vulnerabile în fața schimbărilor climatice. Creșterea frecvenței fenomenelor extreme, alternanța dintre secetă și ploi torențiale, precum și eroziunea accelerată afectează numeroase situri arheologice.

Studii recente au arătat că patrimoniul cultural din Europa și America Latină este expus unui risc tot mai mare de deteriorare din cauza precipitațiilor abundente și a variațiilor climatice extreme.

Prăbușirea piramidei din Mexic a avut loc la doar câteva zile după ce celebrul arc natural Double Arch din statul american Utah s-a surpat, fenomen pe care experții îl pun, de asemenea, pe seama eroziunii și a schimbărilor condițiilor de mediu.