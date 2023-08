Factorii care duc la subțierea rapidă a sprâncenelor: „Firele de păr devin tot mai rare”

Sprâncenele, acele arcade delicate care se conturează deasupra ochilor noștri, au un impact mult mai mare asupra expresiei faciale decât ne-am putea imagina. Ele nu au doar un rol estetic, definind forma și mimica feței, ci și unul ncesar, protejând ochii de diverși factori externi, precum praful, lumina excesivă sau transpirația. La fel ca și pielea sau părul de pe cap, sprâncenele sunt susceptibile la procesul natural de îmbătrânire.

Când vorbim despre sprâncene, mulți dintre noi tindem să le asociem cu tinerețea și vitalitatea. Dar, în realitate, schimbările hormonale, factorii genetici, dieta, expunerea la soare sau chiar stilul de viață pot influența aspectul și densitatea acestora.

Ce spun experții despre subțierea sprâncenelor în timp

Dr. Lian Mack, un dermatolog renumit din New York, confirmă că majoritatea persoanelor vor observa că sprâncenele lor devin mai rare odată cu înaintarea în vârstă. Explicația stă în faptul că, la fel ca și în cazul părului de pe cap, foliculii de păr din zona sprâncenelor devin, cu timpul, mai puțin activi, generând fire de păr mai fine și mai subțiri, scrie Huffpost.com.

„Dacă o persoană are de la natură mai puține fire de păr pe sprâncene, poate părea pur și simplu că pierde fire de păr mai rapid decât cineva care, din punct de vedere biologic, are mai multe fire de păr de la naștere și are o vârstă similară.", a explicat Dr. Lian Mack.

Odată cu atingerea pragului de 40 de ani, unele persoane chiar și mai devreme, majoritatea oamenilor experimentează schimbări hormonale semnificative. Nivelul de estrogen sau testosteron începe să scadă, având ca efect imediat subțierea și căderea părului.

De asemenea, există și factori externi sau comportamentali care influențează sănătatea sprâncenelor. De exemplu, epilarea excesivă, care a fost o tendință în anii '90, a lăsat multe femei cu sprâncene subțiri și rarefiate. Pe lângă asta, afecțiunile tiroidiene, tratamentele medicale precum chimioterapia sau o alimentație inadecvată pot fi, de asemenea, factori declanșatori.

Îmbătrânirea și efectele sale asupra sprâncenelor

O altă specialista în domeniu, Dr. Ife Rodney, explică faptul că, odată cu trecerea anilor, ciclul natural de regenerare a părului se schimbă, determinând o densitate mai redusă și o subțiere vizibilă a sprâncenelor. Mai mult, melanina, pigmentul care oferă culoare părului, își reduce producția, ducând la sprâncene mai palide și subțiri.

Nutriția inadecvată, lipsa anumitor vitamine esențiale, bolile de piele, afecțiunile autoimune - toate acestea sunt potențiali factori care pot influența sănătatea și aspectul sprâncenelor.

Pași în protejarea și revitalizarea sprâncenelor

Dacă ai observat o schimbare în densitatea sprâncenelor tale, nu e timpul să intri în panică. Există numeroase soluții, de la remedii casnice la tratamente profesionale, pentru a contracara subțierea sprâncenelor.

Pentru început, este esențial să ai o alimentație echilibrată, să eviți produsele cosmetice agresive și să folosești protecție solară. Pe piață există și seruri special create pentru a stimula creșterea și fortifierea sprâncenelor, iar în cazul în care vrei un rezultat rapid, poți apela la serviciile unui estetician pentru procedura de microblading.

Microbladingul reprezintă o metodă semipermanentă de "tatuație" a sprâncenelor, cu ajutorul căreia se desenează fir cu fir, obținându-se un aspect natural și plin. Dr. Rodney subliniază că, deși eficient, microbladingul trebuie efectuat doar de profesioniști calificați.

În concluzie, sprâncenele nu reprezintă doar un detaliu estetic al feței, ci și o reflexie a stării de sănătate fizică și emoțională. Cu grijă și atenție adecvată, ele pot fi păstrate frumoase și sănătoase indiferent de vârstă.