Monștri marini gigantici, cu tentacule de 21 de metri, aduși de valuri pe mai multe plaje din SUA. Ce este „Pink meanie”

Plajele din Texas (SUA) au fost invadate de o creatură marină rară, cu tentacule uriașe, care încearcă să extermine meduzele obișnuite, de-a lungul coastei Golfului. Este vorba de „Pink meanie”, o altă meduză care nu era cunoscură ca specie până în 2011, potrivit Daily Mail.

Într-un videoclip realizat de Institutul de Cercetare Harte din Texas, directorul departamentului de implicare comunitară, Jace Tunnell, a dezvăluit că meduzele roz au invadat coasta Texasului, în căutarea „meduzelor lunare” cu care se hrănesc.

Ajung până la 22 de kilograme

Drymonema larsoni, denumirea oficială a meduzelor roz, pot cântări până la 22 de kilograme și au tentacule care pot ajunge la 21 de metri lungime.

Potrivit lui Tunnell, creaturile au fost văzute pentru prima dată în Golful Mexic acum aproximativ 25 de ani, însă aparițiile lor pe plajele din Texas sunt destul de rare.

Jace Tunnell spune că a căutat această specie timp de aproape un an.

Dat fiind că hrana lor preferată a ajuns în apele calde ale Golfului Mexic în această vară, a început să fie văzute mai des aici, Tunnell precizând că a descoperit peste 10 dintre aceste meduze gigantice pe o porțiune de doar 16 km a plajelor americane.

Pe rețelele de socializare, oamenii au semnalat că au văzut și mai multe meduze uriașe roz în ocean.

Un bărbat a mărturisit pe Facebook că a văzut 30-40 la câteva sute de mile sud de Galveston în această lună.

„Când meduzele lunare sunt acolo, acestea se hrănesc cu ele, iar odată ce meduzele lunare dispar, nu le mai găsești”, a explicat Tunnell.

Prinderea acestor creaturi gigantice în sălbăticie poate fi o sarcină extrem de dificilă.

Expertul marin din Corpus Christi a explicat că meduzele roz mor repede dacă „aprovizionarea” lor cu meduze lunare scade. Și dacă apa devine prea rece, meduzele roz mor înainte să atingă dimensiunea maximă în sălbăticie.

Creaturile prosperă în apele calde ale oceanului de la sfârșitul verii și începutul toamnei, în special în Golful Mexic, Marea Mediterană și de-a lungul coastei Africii de Sud.

„Am văzut una dintre acestea pentru prima dată în timp ce făceam snorkeling în acest weekend!”, a comentat o persoană pe Facebook, unde a postat o fotografie cu o meduză roz gigantică.

În apă, aceste creaturi pot arăta ca un nor roz uriaș, cu o masă lungă de tentacule care se întinde pe câțiva metri. Când ajung pe țărm, arată ca niște bile de jeleu de un roz intens, ceea ce le face ușor de observat.

Tunnell a avertizat că acest tip de meduză nu este comestibil și a adăugat că aceste creaturi înțeapă atunci când sunt atinse.

„Am fost înțepată pe spate și m-a durut destul de tare”, a scris o femeie pe rețelele de socializare.

„Am întâlnit una astăzi la South Packery, înotând liber. Și sunt răutăcioase, cu siguranță lovesc tare”, a notat o altă persoană.

Când oamenii de știință au catalogat meduzele roz drept o specie nouă, au concluzionat că Drymonema larsoni merită propria familie biologică, cunoscută sub numele de Drymonematidae, potrivit National Geographic.

Numele vine de la omul de știință marin Ron Larson, care a efectuat primele cercetări asupra speciei.

Porecla sa mai populară provine de la culoarea sa strălucitoare și natura agresivă față de meduza lunară obișnuită.