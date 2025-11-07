„Micuța Lacrimă”, o mașină rară de colecție, a primit undă verde de la RAR să circule în România

„Micuța Lacrimă” a ajuns la RAR București și a atras atenția tuturor celor pasionați de autoturisme de colecție.

Mașina albastră - un SAAB 96 fabricat în 1973 - a atras imediat atenția tuturor pasionaților de autoturisme de colecție. SAAB 96 a fost o mașină de succes în raliuri și în alte competiții din motorsport, beneficiind de extraordinara sa manevrabilitate și de o construcție mecanică extrem de fiabilă.

”Ne-a atras atenția o pată de culoare în decorul cenușiu din aceste zile și credem că nu ați văzut prea multe astfel de modele în trafic, așa că vă prezentăm un SAAB 96. Printre mașinile care au venit astăzi la RAR București-Grivița, micuța “lacrimă” fabricată în 1973 a fost o prezență din alte timpuri. Exemplarul din imagini are un motor de 1.498 cmc, cu 4 cilindri în V și 65 CP.

Cartea de vizită a mașinilor produse de SAAB a fost coeficientul remarcabil al aerodinamicii, ceea ce reflectă originile producătorului în industria aeronautică. Din orice unghi ai privi un SAAB 96, forma sa de lacrimă este evidentă. Proprietarul actual povestește că a adus mașina din Olanda și a recondiționat-o în ultimii doi ani”, potrivit unui mesaj postat de RAR pe pagina de Facebook.

Compania de automobile Saab a intrat în faliment în anul 2011, după 61 de ani de existenţă. Falimentul a venit ca urmare a refuzului fostului proprietar General Motors Co, care deţinea linia tehnologică Saab, de a încheia un parteneriat cu potenţialii investitori chinezi.

Saab a fost renumită pentru intoducerea motoarelor turbo pe maşinile de la sfârşitul anilor 70, începutul anilor 80. Saab 900 turbo, lansat în 1979, a fost cea mai bine vândută maşină, aproape un milion de unităţi. Acesta a fost şi ultimul moment de glorie al companiei Saab, care a pierdut în timpul crizei din 1989, 2 miliarde de coroane suedeze.