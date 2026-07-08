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Mâncărurile pentru care trebuie să faci împrumut la bancă să le guști. Cele mai scumpe alimente, de la icre care costă cât o garsonieră la vită adăpată cu bere

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Toată lumea știe că mâncarea pot fi foarte scumpă. Mai ales dacă vorbim de preparate de lux, servite în restaurante cu pretenții. Dar puțini și-ar putea imagina că există preparate culinare care pot să fie mai scumpe decât un automobil nou sau un apartament. 

caviar din iran
Caviar Almas, cel mai scump din lume FOTO tasteatlas

Mâncarea poate fi foarte scumpă. O știm cu toții. Mai ales dacă vorbim despre preparate exclusiviste, restaurante de lux, bucătari faimoși sau alimente rare. Dar puțini își pot imagina cu adevărat cât de scumpă poate fi, totuși, mâncarea. Există alimente sau preparate culinare care pot depăși orice imaginație când vine vorba de preț. Au prețuri atât de pipărate, încât aproape riști să-ți dispară pofta de mâncare. Și aici vorbim despre produse gastronomice care pot costa cât o mașină nouă sau cât o garsonieră confort I.

Icrele care costă cât un SUV, făcute celebre de țarii Rusiei

Caviarul este, fără îndoială, cel mai luxos și exclusivist aliment al gastronomiei mondiale. Cuvântul „caviar” vine din persanul khag-avar, care înseamnă, mot-a-mot, „producător de icre”. De altfel, vechii perși au fost primii care au consumat, încă din Antichitate, icre de sturion. Ei credeau că acest caviar sporește vitalitatea și forța fizică, fiind o mâncare de lux întâlnită la curțile marilor împărați persani și apoi ale șahilor medievali.

Ulterior, negustorii greci, mai ales după campaniile lui Alexandru Macedon în Persia, au început să importe caviar și în zona europeană. Era, evident, un aliment al elitelor. Mai târziu, a fost preluat de romani și transmis de-a lungul secolelor.

Țarii ruși au avut o pasiune aparte pentru caviar și îl considerau un apanaj, un simbol al nobleții și aristocrației. Cel mai scump caviar din lume și unul dintre cele mai scumpe alimente de pe Terra este caviarul Almas. Practic, este o delicatesă exclusivistă, extrem de rară. Un singur kilogram de caviar Almas costă peste 35.000 de euro, intrând în Cartea Recordurilor ca una dintre cele mai luxoase mâncăruri din lume.

Este recoltat de la sturionul Beluga (Huso huso), considerat unul dintre cei mai valoroși pești din lume. Este, practic, un sturion uriaș, cu o lungime de peste 6 metri și o greutate de peste 1,3 tone. Trăiește în Marea Caspică, iar icrele acestuia au fost recoltate încă din vechime de persani (iranienii de astăzi). Ulterior, a devenit o delicatesă a curții imperiale ruse.

Se spune că numele acestui tip de caviar a fost dat de Petru I cel Mare. Acesta l-a numit „Almas”, care în rusă înseamnă „diamant”. Și asta fiindcă icrele aveau un aspect strălucitor și reflectau, totodată, raritatea și valoarea lor extraordinară pe piață. De altfel, Petru I cel Mare a făcut caviarul Almas cunoscut drept o delicatesă extravagantă și exclusivistă la toate curțile imperiale din Europa.

Dar, până la urmă, ce are atât de special acest caviar? Ei bine, icrele trebuie să provină neapărat de la o femelă Beluga albinos, o caracteristică genetică foarte rară. În timp ce majoritatea sturionilor Beluga au pielea gri-închis sau verzuie și abdomenul alb, exemplarele albinoase au o culoare albă strălucitoare, aproape translucidă, și ochi roz intens.

Sturionii Beluga au o longevitate incredibilă, trăind între 60 și 100 de ani. Caviarul Almas provine de la o femelă Beluga albinoasă cu o vârstă de aproximativ 100 de ani. Acela este adevăratul caviar Almas.

Caviarul Almas are o aromă delicată, total diferită de cea a caviarului tradițional, cu o textură cremoasă și ușor untoasă și un gust cu note fine de nucă. Se topește efectiv pe cerul gurii. Pregătirea sa implică multă dexteritate și atenție. Este comercializat în cutiuțe din aur de 24 de karate, în loturi restrânse. Se spune că, anual, nu se pot obține mai mult de 10 kilograme de caviar Almas. Doar 100 de grame de caviar Almas costă peste 3.300 de euro.

Carnea exclusivistă de la vaci masate și adăpate cu bere

Unul dintre cele mai scumpe alimente din lume este carnea de vită Kobe. Originară din Prefectura Hyōgo din Japonia, aceasta este renumită pentru frăgezimea, marmorarea și gustul său excepțional.

Prețul său extrem de ridicat vine și din faptul că această carne este supusă unor reglementări foarte stricte privind producția, astfel încât fiecare bucată să îndeplinească cele mai înalte standarde de calitate. Este cea mai exclusivistă carne de vită din lume și costă, pe kilogram, peste 1.000 de euro.

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Carnea provine exclusiv de la vite din rasa „Japanese Black”, crescute, după cum am precizat, doar în Prefectura Hyōgo din Japonia. Se numește carne de vită Kobe fiindcă reședința prefecturii Hyōgo este, bineînțeles, orașul Kobe.

O bucată de carne marmorată
carne de vită Kobe FOTO wikipedia

Prețul său ridicat se datorează, în parte, procesului meticulos și îndelungat de creștere a bovinelor. Aceste animale sunt crescute într-un mediu lipsit de stres, sunt hrănite cu o dietă specială ce include cereale și, potrivit tradiției, chiar bere în anumite etape ale creșterii. De asemenea, beneficiază de masaje menite să contribuie la menținerea frăgezimii musculaturii.

În plus, oferta foarte limitată de carne de vită Kobe autentică contribuie la prețul său ridicat, deoarece doar un număr restrâns de bovine îndeplinește criteriile stricte necesare pentru a primi certificarea de „Kobe Beef”.

Pe de altă parte, prețul este justificat și de gustul unic al acestei cărni. Are o textură bogată, untoasă și o aromă intensă, plăcută și savuroasă. Gradul foarte ridicat de marmorare face ca grăsimea să se topească la temperaturi scăzute, oferind o senzație unică, în care carnea pare să se topească în gură, o experiență greu de egalat de orice alt tip de carne de vită.

Atunci când este gătită corespunzător, carnea Kobe oferă un echilibru delicat între aromele sărate și cele ușor dulci. Ea poate fi preparată într-o varietate de feluri, de la fripturi suculente și burgeri Kobe până la rafinatul mușchi tartar sau sushi cu carne de vită. De asemenea, reprezintă ingredientul principal în numeroase preparate japoneze, precum teppanyaki, shabu-shabu și sukiyaki.

Fiecare producător și distribuitor plătește taxe anuale substanțiale pentru autorizații, iar rețeaua strictă de distribuție japoneză adaugă costuri suplimentare pentru a garanta autenticitatea cărnii.

Pepene zemos, la „numai” 2.000 de dolari

Dacă vă plângeți că pepenii sunt scumpi la piață, poate ar trebui să aflați despre pepenele Densuke, sau pepenele negru japonez. Acesta este un fruct extrem de rar și exclusivist, originar din insula Hokkaido, Japonia. Cunoscut pentru coaja sa de un negru intens, lipsită de dungi, acest pepene este considerat o delicatesă de lux.

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Prețul unui singur pepene poate ajunge și la 2.000 de dolari. Există exemplare care au fost vândute și cu 4.500 de dolari. Adevărații pepeni Densuke au coaja de un negru intens, asemănătoare onixului, miezul roșu aprins, textura fermă și o dulceață excepțională, fiind considerați un produs de colecție și un simbol al luxului gastronomic.

Prețul este dat atât de gustul incredibil, cât și de faptul că este foarte rar. Se cultivă cu mare atenție, la fel cum sunt crescute bovinele Kobe, și în cantități reduse. De exemplu, anual sunt recoltați doar 10.000 de pepeni Densuke.

pepene negru
Pepenele Densuke FOTO newsncr.com

Datorită conținutului ridicat de zahăr, pepenii Densuke sunt considerabil mai dulci decât pepenii verzi obișnuiți. Ei pot fi utilizați într-o gamă variată de preparate culinare, de la salate răcoritoare, agua fresca și cocktailuri până la deserturi rafinate și sorbeturi, punând în valoare atât aroma lor unică, cât și aspectul impresionant.

Pentru consumatorii care nu își permit prețul ridicat al pepenilor Densuke, alte soiuri apreciate, precum Crimson Sweet sau Sugar Baby, pot constitui alternative excelente, oferind un gust dulce și o textură zemoasă asemănătoare, la un preț mult mai accesibil.

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