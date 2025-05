Cercetările privind obiceiurile de igienă și îngrijire a sănătății la primate sugerează perspective noi asupra originilor comportamentelor de îngrijire la oameni.

Oamenii nu sunt unici în ceea ce privește obiceiurile de igienă și îngrijire a sănătății, după cum au descoperit cercetătorii: cimpanzeii își șterg posteriorul, îngrijesc rănile altora și chiar se curăță după contactul sexual, conform unui studiu recent.

Această descoperire vine în completarea altor studii care au arătat că cimpanzeii folosesc tactici de tip militar pentru a obține avantaj asupra rivalilor.

Cercetarea recentă, realizată de Universitatea Oxford („Self-directed and prosocial wound care, snare removal, and hygiene behaviors amongst the Budongo chimpanzees”), nu este prima care arată că marile primate au grijă de ele însele. Oamenii de știință au mai observat, de exemplu, că cimpanzeii folosesc insecte pentru a trata răni — atât proprii, cât și ale altor indivizi — iar orangutanii aplică pe răni seva și frunzele mestecate ale unor plante cu proprietăți medicinale.

Totuși, autorii acestui nou studiu susțin că observațiile lor aduc o perspectivă inedită: cimpanzeii aplică intenționat material vegetal mestecat pe răni, iar acest comportament sugerează că îngrijirea legată de sănătate ar putea fi mai răspândită printre primate decât se credea anterior.

Empatie în sălbăticie: Animalele nu doar că se îngrijesc singure, dar ajută și pe altele

„Nouă, oamenilor, ne place să ne considerăm unici în multe privințe. Mult timp am crezut că îngrijirea sănătății este unul dintre domeniile în care suntem speciali”, a spus dr. Elodie Freymann, unul dintre autorii studiului.

Dar, a adăugat ea, studiile, inclusiv această nouă cercetare, arată că animalele din sălbăticie știu să aibă grijă de ele însele – și cum să folosească aceste abilități pentru a ajuta alte animale – atunci când sunt bolnave sau rănite.

Aceasta, a spus Freymann, nu are doar implicații pentru originile sistemelor moderne de îngrijire a sănătății umane, ci și pentru ideea mult dezbătută că speciile non-umane sunt capabile de empatie sau altruism.

Cum își îngrijesc primatele rănile: Dovezi noi despre tratamentele naturale pentru sângerare și vindecare

„Cred că, pe măsură ce găsim tot mai multe cazuri în care animalele se ajută între ele fără un beneficiu imediat pentru ele însele, cu atât adunăm mai multe dovezi care arată că acest lucru nu este atât de unic pentru oameni, cum am crezut odată”, a spus cercetătoarea.

Scriind în revista Frontiers in Ecology and Evolution, dr.Freymann și colegii săi relatează cum au studiat comunitățile de cimpanzei Sonso și Waibira din pădurea Budongo din Uganda.

Echipa a combinat observațiile recente, realizate pe parcursul a patru luni pentru fiecare comunitate, cu observațiile din comunitatea Sonso, efectuate pe o perioadă de trei decenii.

Datele au relevat că cimpanzeii erau de obicei răniți fie în urma luptelor între ei, fie din cauza capcanelor. Echipa a identificat 23 de cazuri de auto-îngrijire a rănilor în ambele comunități, care variau de la linsul rănilor, tamponarea cu frunze și apăsarea cu degetele, până la aplicarea de frunze mestecate, toate aceste tactici având rolul de a opri sângerarea, a curăța rănile și a preveni infecțiile.

Cimpanzeii și igiena: folosirea plantelor medicinale și ștergerea penisului partenerului după sex

„Unele dintre plantele pe care cimpanzeii le folosesc pentru a-și trata rănile au proprietăți dovedite de vindecare și de prevenire a infecțiilor”, a explicat dr. Freymann, adăugând însă că nu este clar dacă primatele sunt conștiente de aceste trăsături.

Cimpanzeii au demonstrat și alte comportamente de auto-îngrijire, cum ar fi utilizarea frunzelor pentru a-și șterge organele genitale după sex sau pentru a-și curăța fundul după defecare. De asemenea, au fost observați îndepărtând capcanele de pe corpul lor.

Echipa de cercetători a observat și cazuri de ajutor reciproc între cimpanzei, chiar și atunci când nu erau înrudiți, prin gesturi precum îndepărtarea capcanelor, îngrijirea rănilor sau, într-un caz, ștergerea penisului unui partener după actul sexual.

„Comportamentele de auto-îngrijire ale cimpanzeilor sugerează originile îngrijirii medicale umane”

Dr. Caroline Schuppli, de la Institutul Max Planck pentru Studierea Comportamentului Animal din Germania, care nu a fost implicată în studiu, a recunoscut că cercetarea este valoroasă și informativă și că va ghida viitorii cercetători în identificarea comportamentelor-cheie din teren.

Schuppli a subliniat, de asemenea, că existența acestor comportamente la cimpanzei are implicații importante pentru înțelegerea originilor îngrijirii medicale la oameni: „Cred că este clar că abilitățile cognitive necesare pentru astfel de comportamente sunt împărtășite de oameni și cimpanzei. Și este foarte probabil ca strămoșii noștri comuni să fi avut deja aceste capacități”.