ISOMAT lansează clubul IsoPro by Isomat – sprijinul dedicat profesioniștilor din construcții

Pentru ISOMAT România, unul dintre cei mai importanți producători de materiale pentru construcții din Europa de Sud-Est, ultimii trei ani au reprezentat o perioadă intensă de transformare și consolidare strategică.

Compania a făcut mulți pași importanți nu doar în dezvoltarea infrastructurii de producție, ci și în întărirea echipei și a relației cu partenerii săi din piață.

„Primul pas major a fost în anul 2023 - inaugurarea noii linii de mortare uscate – o investiție care ne-a permis să creștem capacitatea de producție locală și să răspundem mai rapid cerințelor tot mai variate ale pieței din România,” explică Tiberiu Pop, Director General ISOMAT România.

„A urmat o etapă esențială în dezvoltarea echipei de vânzări, pentru că performanța comercială vine întotdeauna din oameni bine pregătiți, care înțeleg în profunzime nevoile clienților și partenerilor noștri.”

Astăzi, compania continuă parcursul său investițional prin lansarea clubului IsoPro by Isomat, o inițiativă dedicată profesioniștilor din domeniul construcțiilor care pun mereu calitatea pe primul loc. „Această investiție marchează un pas natural în strategia noastră – acela de a consolida parteneriatul cu aplicatorii produselor ISOMAT. Prin intermediul IsoPro by Isomat, ne dorim să sprijinim concret dezvoltarea lor profesională și să construim împreună un ecosistem bazat pe încredere, expertiză și beneficii reale,” subliniază Tiberiu Pop.

Clubul IsoPro by Isomat - Un pas strategic pentru experții din construcții

Noul club de loialitate IsoPro by Isomat marchează o investiție strategică a companiei ISOMAT România în relația cu partenerii săi și aduce o combinație între know-how, resurse digitale și suport concret în situații neprevăzute de pe șantier.

Clubul IsoPro by Isomat nu înseamnă doar beneficii, ci și siguranța că faci parte dintr-o comunitate unde calitatea primează. Clubul îi sprijină pe profesioniști să își consolideze abilitățile și să transforme fiecare proiect într-o oportunitate de creștere, prin cursuri de specialitate. În același timp, membrii au acces la resurse practice atunci când apar urgențe, fie că se strică o unealtă, fie că apare nevoia de a avea echipamente de protecție corespunzătoare sau alte situații neprevăzute.

Din meșter priceput, expert recunoscut - Înscrierea în club este gratuită și se face simplu, prin platforma online dedicată. Din prima zi, membrii pot transforma achizițiile de produse ISOMAT în puncte de loialitate, disponibile în portofelul virtual. Astfel, în baza punctelor acumulate, membrii clubului pot comanda unelte și echipamente profesionale, vouchere cadou, produse electronice, produse pentru casă și grădină, dar și gadgeturi moderne, laptopuri, telefoane sau echipamente de călătorie.

Înscrierile în club se fac pe platforma oficială: IsoPro by Isomat

Beneficii exclusive pentru membri

Membrii clubului IsoPro by Isomat au acces la:

● Instruire de specialitate și workshop-uri gratuite;

● Resurse digitale actualizate pentru documentare rapidă;

● Consultanță tehnică direct de la experții ISOMAT;

● Campanii și oferte dedicate exclusiv profesioniștilor;

● Premii utile și practice pentru meșteri.

Membrii IsoPro by Isomat câștigă mai mult decât puncte, câștigă siguranța că brandul ISOMAT îi sprijină în activitatea de zi cu zi. Accesul la unelte și echipamente esențiale, la resurse digitale și la consultanță tehnică de specialitate înseamnă sprijin real atunci când contează cel mai mult.

Nivelurile IsoPro by Isomat – recunoaștere pas cu pas

Clubul recompensează în mod progresiv nu doar loialitatea, ci și încrederea în calitatea produselor ISOMAT. Astfel, adițional valorificării în premii a punctelor acumulate, membrii clubului primesc extra beneficii, în funcție de numărul de puncte acumulate.

● Platinum (100.000 puncte acumulate/an): cursuri tehnice și practice la sediul partenerului, echipamente complete pentru echipă, cursuri personalizate și o vizită la fabrica ISOMAT din Salonic, Grecia.

● Gold (50.000 puncte acumulate/an): cursuri gratuite pentru trei angajați, echipamente suplimentare, un voucher de 25% discount și cursuri de aplicare susținute de experții ISOMAT.

● Silver (30.000 puncte acumulate/an): curs gratuit pentru un angajat, echipament de partener (tricou polo, șapcă, salopetă premium), voucher de 15% discount pentru o achiziție anuală și consultanță tehnică direct în șantier.

Despre ISOMAT

ISOMAT este o companie internațională cu peste 40 de ani de experiență în producția de materiale pentru construcții. Cu 3 fabrici (inclusiv una în România), 7 filiale și o prezență în peste 60 de țări, ISOMAT oferă soluții inovatoare pentru profesioniști: de la hidroizolații și adezivi, până la vopsele, tencuieli, pardoseli decorative și aditivi. Brandul este recunoscut pentru fiabilitate, know-how și suport tehnic constant.

IsoPro by Isomat reunește profesioniștii care aleg constant produsele ISOMAT. Loialitatea lor este apreciată și răsplătită prin beneficii dedicate și raport calitate preț imbatabil.

Prin clubul IsoPro by Isomat, compania demonstrează că investiția în parteneri înseamnă mai mult decât produse – înseamnă loialitate recunoscută, expertiză susținută și un parteneriat solid construit pe încredere, comunicare și obiective comune.