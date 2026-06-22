From IQOS Boutique Walls to Design Festival Halls

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Prezența într-un festival de design nu înseamnă doar vizibilitate, ci și capacitatea de a contribui la dialogul cultural al orașului. La Bucharest Design Festival (BDF), IQOS aduce această perspectivă prin „Studioul Curiozității”, un concept care depășește granițele boutique-urilor și se transformă într-o expoziție despre felul în care locurile, oamenii și creativitatea se influențează reciproc. Prin întâlnirea dintre artiști și interpretările lor asupra diferitelor orașe, proiectul invită publicul să privească spațiul urban nu doar ca decor, ci ca sursă de inspirație și de povești care merită descoperite.

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Totul a început la finalul anului trecut, odată cu lansarea boutique-ului IQOS din AFI Cotroceni, primul din noua generație de boutique-uri IQOS 2.0, urmat de inaugurări de magazine în mai multe orașe din țară. Fiecare spațiu a fost gândit atât ca un loc de interacțiune cu brandul, precum și ca o extensie a comunității, prin intervenții artistice dezvoltate împreună cu creativi local

Unicitatea proiectului stă în felul în care tratează arta dincolo de dimensiunea estetică. Fiecare lucrare este ancorată într-o relație vie cu orașul, explorând memoria locului și experiențele subiective prin care artiștii îi interpretează identitatea.

Artiștii care au contribuit la intervențiile artistice dezvoltate în boutique-urile IQOS sunt SADDO, Loredana Ilie, Cristian Blesnoc, Diana Barbu, Bianca Bideac, Adelina Gavrilă, Ink Anda, Bianca Veșteman, Livia Fălcaru și OBERT, iar fiecare a adus o perspectivă distinctă asupra relației dintre oraș și propria viziune artistică. Bianca Bideac, artista care a creat lucrarea pentru Brașov,  ne relatează schimbarea perspectivei prin acest proiect: „Cred că am realizat că arta nu își are locul 100% doar în galerii”, iar apoi completează cu una dintre cele mai bune definiții ale direcției în care merge proiectul: „cred că ar fi frumos cumva să o regăsim peste tot.” Fie că este vorba despre intervenții minimaliste sau despre compoziții vizuale complexe, toate lucrările au în comun același punct de plecare: identitatea locală.

Expoziția din cadrul Bucharest Design Festival (BDF), care poartă numele de „ From IQOS Boutique Walls to Design Festival Halls”, reunește toate ilustrațiile create în cadrul proiectului special „Studioului Curiozității” și aduce împreună 10 artiști din 8 orașe din România. Proiectată de studioul I.O.G. Arhitectura in spațiul din Clădirea CINA, expoziția funcționează ca o hartă vizuală a unei scene creative aflate în plină mișcare.

O hartă creativă a orașelor, nu doar un line-up de artiști

Participarea la BDF marchează momentul în care orașe, artiști, stiluri și procese se întâlnesc într-un singur cadru, transformând expoziția dintr-o simplă colecție de lucrări într-o hartă creativă a României, care reunește perspective locale într-o poveste coerentă despre designul contemporan.

„Studioul Curiozității a fost gândit ca un spațiu deschis, în care artiștii pot experimenta și publicul poate descoperi perspective noi.”, spune Andrei Borțun, CEO The Institute. „E firesc ca proiectul să ajungă într-un context mai larg, cum este un festival de design.”

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„Mi-a plăcut ideea că lucrările noastre pleacă din contexte foarte diferite, dar ajung să dialogheze între ele”, spune Cristian Blesnoc. Pentru artiști, miza a fost felul în care își traduc orașul în limbaj vizual. „Am vrut să aduc în lucrare partea aceea liniștită a orașului pe care o iubesc eu”, spune Bianca Bideac despre Brașov, în timp ce Adelina Gavrilă descrie Galațiul printr-o atmosferă „vaporosă”, legată de „seninătatea” pe care am resimțit-o. Din zona de street art, OBERT vorbește despre energia directă a intervențiilor urbane: „are o super-putere, e in your face”, explicând cum lucrările ajung „să concureze cu panourile publicitare și cu mobilierul urban”. Mai multe perspective ale artiștilor pot fi descoperite în seria video Studioul Curiozității powered by IQOS – ep. 7: Bianca Bideac, Adelina Gavrilă, Obert”.

Proiectul adună stiluri și identități locale într-un format coerent, iar prezența la BDF – cu amploarea sa – confirmă o evoluție firească a colaborării dintre IQOS și The Institute. „Parteneriatul acesta a crescut foarte firesc, pentru că există o afinitate reală între ce înseamnă designul ca formă de expresie și deschiderea spre dialog pe care o propune IQOS. Pentru noi, la The Institute, e important ca proiectele să aibă sens și să creeze conexiuni – între artiști, între orașe, între idei. Faptul că acest demers a pornit din spații comerciale și a ajuns să fie parte din Bucharest Design Festival spune mult despre potențialul lui de a construi o comunitate creativă coerentă.”, spune Andrei Borțun, într-un interviu acordat jurnalistului Eduard Enache pentru podcastul „Buzunar de Arta”.

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De la experiență de brand la platformă culturală

Pentru IQOS, „Studioul Curiozității” nu este doar un proiect punctual, ci o direcție clară de construire a brandului în jurul relevanței culturale și al dialogului cu comunitățile locale. Colaborările cu artiștii nu funcționează ca simple activări vizuale, ci ca o modalitate de a conecta experiența de brand cu realitatea orașelor și a oamenilor care le animă.

Pentru noi, «Studioul Curiozității» este despre a construi relevanță dincolo de produs, prin proiecte care au sens în comunitățile în care suntem prezenți.”, spune Marek Gębski, Director Smoke-Free Products, Philip Morris România. „Credem că un brand poate deveni cu adevărat parte din cultura unui oraș atunci când creează contexte autentice de colaborare și susține creativitatea locală, nu doar o expune. Faptul că acest proiect ajunge la Bucharest Design Festival confirmă că direcția este una relevantă.”

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Ce urmează

Bucharest Design Festival marchează un punct de vârf, dar nu și finalul. Proiectul continuă cu noi deschideri de boutique-uri în București, Bacău și Timișoara, unde „Studioul Curiozității” revine în spațiul public și duce mai departe această întâlnire dintre artă, oraș și comunitate.

Material susținut de IQOS.

IQOS nu este lipsit de riscuri. Eliberează nicotină, care provoacă dependență. IQOS este destinat adulților care altfel ar continua să fumeze sau să folosească produse cu nicotină.

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