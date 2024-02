„Febra de sâmbătă după-amiază", un concept la modă pentru britanicii afectaţi de lipsa somnului

În faţa unui club de noapte din Londra, o mulţime de oameni aşteaptă cu o emoţie palpabilă ca uşile să se deschidă pentru a putea merge să danseze. Este ora 14:00 într-o sâmbătă din luna februarie, iar petrecerea se va încheia la ora 20:00.

„Am 52 de ani şi nu prea se obişnuieşte ca un bărbat de vârsta mea să se afle într-un club de noapte la ora două dimineaţa. Aşa că m-am gândit să încerc să organizez acest lucru în timpul după-amiezii", a declarat pentru AFP Jonny Owen, organizatorul evenimentului de la clubul Here at Outernet din centrul Londrei, împreună cu soţia sa, actriţa Vicky McClure, relatează Agerpres.

După o primă ediţie organizată în luna decembrie la Sheffield, în nordul Angliei, cuplul încearcă acum să implementeze noul concept şi la Londra. Iar următoarele şapte evenimente similare, programate în toată Marea Britanie (Nottingham, Glasgow, Newcastle, etc.), sunt sold-out până în luna mai.

Vârste cuprinse între 40 și 50 de ani

La Londra, cei mai mulţi dintre norocoşii care au reuşit să cumpere un bilet de intrare - în jur de 17 lire sterline (19 euro) - s-au pretat acestui joc, purtând rochii de seară şi paiete, în cazul femeilor, şi cămăşi elegante în cel al bărbaţilor, care au fost mai puţin numeroşi.

Este vorba în principal despre persoane în vârstă de 40 sau 50 de ani, dintre care unele au responsabilităţi profesionale sau copii, altele sunt încă tinere şi nu doresc să mai sufere în timp ce încearcă să îşi revină după o noapte de distracţie energică sau marcată de un consum mare de alcool. Şi care nu mai găsesc o bucurie în actuala viaţa de noapte londoneză.

În această situaţie se află şi Katy Magrane, o tânără mamă de 41 de ani, care a venit însoţită de câteva prietene şi care speră să experimenteze „o recâştigare a tinereţii".„Sper să mă distrez, să beau ceva, să am impresia că este seară şi să am parte de o petrecere bună, aşa cum am fi făcut-o cu nişte ani în urmă... dar să pot dormi. Este perfect pentru noi", a declarat ea.

„Nu am mai fost într-un club de 35 de ani", spune nerăbdător Daren Mew, în vârstă de 58 de ani, care lucrează în construcţii şi care regretă în prezent că singurele sale ocazii de a dansa sunt cele oferite de nunţi şi aniversări.

„Putem să fim noi înşine”

Sara Willats, în vârstă de 58 de ani, este încântată că poate să se distreze alături oameni „de o anumită vârstă" într-un loc în care „putem să fim noi înşine şi să ne distrăm fără ca tinerii să te arate cu degetul şi să spună: 'ia uite-o şi pe asta'".

În interiorul clubului, senzaţia de întoarcere în timp este foarte puternică. Hituri lansate Billy Joel, Pulp, George Michael, Blur şi Cindy Lauper se succed, în timp ce ecrane gigantice prezintă un caleidoscop de imagini de epocă: extrase din videoclipuri ale lui David Bowie, din filme precum „ET", „Footlose" şi „Dirty Dancing", precum şi desene animate din aceeaşi perioadă. Pe ringul de dans, mulţimea a cântat la fel de mult cum a dansat, fiecare piesă nouă provocând strigăte de bucurie. O reacţie deosebită a stârnit piesa „It's Raining Men" a grupului The Weather Girls.

„Mină de aur""

„Nici nu-ţi vine să crezi că este o sâmbătă după-amiază la Londra", spune entuziasmată Kelly Tipton, o funcţionară în vârstă de 50 de ani care lucrează într-o agenţie publică.

„Când am intrat (în club), parcă aş fi avut din nou 20 de ani. ... Este grozav", a adăugat această locuitoare din Dover, care s-a bucurat de faptul că a ieşit la timp din club pentru a se întoarce acasă cu trenul de la ora 21:00.

„Cred că am fost un pic uitaţi", deplânge Jonny Owen, referindu-se la generaţia sa, care încă îşi doreşte „experienţe ca aceasta" şi „să se distreze", a adăugat el.

Pentru Joe Richardson, director adjunct al clubului Here at Outernet, evenimentul reprezintă, de asemenea, o oportunitate pentru clubul său, mai degrabă obişnuit cu muzica electronică, de a atrage o nouă clientelă în sectorul vieţii de noapte care arată în prezent destul de gri.

„După COVID-19, industria ospitalităţii şi a cazării a avut de suferit. Cele mai multe cluburi s-au închis, localurile sunt cu adevărat în dificultate", a explicat el pentru AFP. „Evenimentele de zi care se adresează acestui tip de public sunt o mină de aur", a adăugat Joe Richardson.