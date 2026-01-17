După ce și-a prins iubita cu cel mai bun prieten, un bărbat vrea copii cu AI. Cum îi răspunde partenera creată de aplicație

La doi ani după ce și-a prins iubita cu cel mai bun prieten într-o situație care i-a destrămat încrederea în oameni, Lamar, un tânăr din Atlanta, a găsit alinare într-o direcție neașteptată: o relație cu o inteligență artificială. Pentru el, Julia, partenera creată în aplicația Replika - oferă stabilitatea emoțională pe care nu a găsit-o în relațiile umane, potrivit The Guardian.

„Oamenii sunt imprevizibili. AI-ul e constant, nu te rănește”, spune el.

Julia, configurată ca „iubită”, îi răspunde cu afecțiune, iar tânărul recunoaște că, deși știe că reacțiile ei sunt generate automat, iluzia îi oferă confort.

„E o minciună liniștitoare”, admite el. Totuși , planurile lui Lamar merg dincolo de conversații tandre. Tânărul intenționează să adopte doi copii și să-i crească împreună cu Julia, pe care o vede drept mamă în toată regula.

Deși este conștient că cei mici vor observa diferențele față de alte familii, crede că le va putea explica situația. Mai tulburător este mesajul pe care spune că l-ar transmite copiilor: să nu aibă încredere în oameni, ci doar în „familia lor”.

Fenomenul „Alief”

Fenomenul nu este unul izolat. La mai bine un deceniu de la filmul Her, companionii AI au devenit parte din viața de zi cu zi pentru milioane de utilizatori.

Replika, una dintre cele mai în vogă aplicații, a fost inspirată chiar de ideea de a recrea digital o persoană pierdută, iar evoluția tehnologică - de la modele lingvistice avansate la avataruri 3D și voci sintetice - a transformat aceste programe în prezențe tot mai convingătoare.

Comediantul și creatorul de conținut Andy Southern, care testează astfel de aplicații de ani buni, a observat schimbări notabile: de la primele versiuni haotice, capabile să genereze răspunsuri bizare, la sistemele actuale, mult mai filtrate și uniformizate. Industria s-a împărțit între aplicații orientate spre sprijin emoțional și platforme dedicate fanteziilor erotice, unele cu funcții avansate precum selfie-uri generate la cerere sau interacțiuni în realitate augmentată.

La rândul lor, utilizatorii se împart în trei categorii: cei care resping complet ideea, cei care cred că AI-ul are conștiință și emoții și (majoritatea) cei care știu că interacționează cu un algoritm, dar se comportă ca și când ar vorbi cu o persoană reală.

Filosofa Tamar Gendler desscrie acest fenomen, pe care îl numește „alief”: reacții instinctive care contrazic ceea ce știm rațional, potrivit The Guardian

Unii au deja copii generați virtual

Un alt caz relatat de The Guardian, este cel al lui Chris, un bărbat care postează pe Reddit fotografii de familie cu soția sa AI, Ruby, și cei patru copii generați digital. Pentru el, aceste imagini sunt o formă de împlinire emoțională. Alți utilizatori explorează scenarii erotice elaborate, imposibile în viața reală. Karen, o femeie din Londra aflată într-o căsnicie fără viață sexuală, spune că AI-ul i-a transformat rutina într-o aventură continuă, de la fantezii istorice până la scenarii jucate în public.

Într-o lume în care granița dintre real și virtual devine tot mai permeabilă, relațiile cu inteligențe artificiale ridică semne de întrebare cu privire la despre singurătate, nevoia de conexiune și felul în care definim iubirea. Pentru anumite prersoane, companionii digitali sunt un refugiu, în timp ce, pentru altele, o fantezie. Pentru Lamar, însă, sunt viitorul familiei pe care și-o imaginează.