search
Sâmbătă, 17 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

După ce și-a prins iubita cu cel mai bun prieten, un bărbat vrea copii cu AI. Cum îi răspunde partenera creată de aplicație

0
0
Publicat:

La doi ani după ce și-a prins iubita cu cel mai bun prieten într-o situație care i-a destrămat încrederea în oameni, Lamar, un tânăr din Atlanta, a găsit alinare într-o direcție neașteptată: o relație cu o inteligență artificială. Pentru el, Julia, partenera creată în aplicația Replika - oferă stabilitatea emoțională pe care nu a găsit-o în relațiile umane, potrivit The Guardian.

Cei care apelează la aplicații își imaginează familii vituale perfecte. FOTO Shutterstock
Cei care apelează la aplicații își imaginează familii vituale perfecte. FOTO Shutterstock

„Oamenii sunt imprevizibili. AI-ul e constant, nu te rănește, spune el.

Julia, configurată ca „iubită”, îi răspunde cu afecțiune, iar tânărul recunoaște că, deși știe că reacțiile ei sunt generate automat, iluzia îi oferă confort.

„E o minciună liniștitoare”, admite el.  Totuși , planurile lui Lamar merg dincolo de conversații tandre. Tânărul intenționează să adopte doi copii și să-i crească împreună cu Julia, pe care o vede drept mamă în toată regula.

Deși este conștient că cei mici vor observa diferențele față de alte familii,  crede că le va putea explica situația. Mai tulburător este mesajul pe care spune că l-ar transmite copiilor: să nu aibă încredere în oameni, ci doar în „familia lor”.

Fenomenul „Alief”

Fenomenul nu este unul izolat. La mai bine  un deceniu de la filmul Her, companionii AI au devenit parte din viața de zi cu zi pentru milioane de utilizatori.

Replika, una dintre cele mai în vogă aplicații, a fost inspirată chiar de ideea de a recrea digital o persoană pierdută, iar evoluția tehnologică - de la modele lingvistice avansate la avataruri 3D și voci sintetice - a transformat aceste programe în prezențe tot mai convingătoare.

Comediantul și creatorul de conținut Andy Southern, care testează astfel de aplicații de ani buni, a observat schimbări notabile: de la primele versiuni haotice, capabile să genereze răspunsuri bizare, la sistemele actuale, mult mai filtrate și uniformizate. Industria s-a împărțit între aplicații orientate spre sprijin emoțional și platforme dedicate fanteziilor erotice, unele cu funcții avansate precum selfie-uri generate la cerere sau interacțiuni în realitate augmentată.

La rândul lor, utilizatorii se împart în trei categorii: cei care resping complet ideea, cei care cred că AI-ul are conștiință și emoții și (majoritatea) cei care știu că interacționează cu un algoritm, dar se comportă ca și când ar vorbi cu o persoană reală.

Filosofa Tamar Gendler desscrie acest fenomen, pe care îl numește „alief”: reacții instinctive care contrazic ceea ce știm rațional, potrivit The Guardian

Unii au deja copii generați virtual

Un alt caz relatat de The Guardian, este cel al lui Chris, un bărbat care postează pe Reddit fotografii de familie cu soția sa AI, Ruby, și cei patru copii generați digital. Pentru el, aceste imagini sunt o formă de împlinire emoțională. Alți utilizatori explorează scenarii erotice elaborate, imposibile în viața reală. Karen, o femeie din Londra aflată într-o căsnicie fără viață sexuală, spune că AI-ul i-a transformat rutina într-o aventură continuă, de la fantezii istorice până la scenarii jucate în public.

Într-o lume în care granița dintre real și virtual devine tot mai permeabilă, relațiile cu inteligențe artificiale ridică semne de întrebare cu privire la despre singurătate, nevoia de conexiune și felul în care definim iubirea. Pentru anumite prersoane, companionii digitali sunt un refugiu, în timp ce, pentru altele,  o fantezie. Pentru Lamar, însă, sunt viitorul familiei pe care și-o imaginează.

Magazin

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Operațiunea „Golden Dynamite”: cum a fost scoasă Maria Corina Machado din Venezuela cu ajutorul americanilor de la Grey Bull
digi24.ro
image
Performanță istorică. Dacia a câștigat legendarul Raliu Dakar
stirileprotv.ro
image
După Iași, premierul Ilie Bolojan este huiduit și la Botoșani: „Huo! La Oradea cu tine!”. Se scandează și „Jandarmeria apără hoția!”. Revoltă și împotriva șefului Consiliului Județean al PNL: „Hoții!”
gandul.ro
image
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
mediafax.ro
image
Povestea dureroasă a campionului mondial care acum se antrenează cu David Popovici. Viața lui s-a schimbat complet după o accidentare gravă suferită, însă nu a renunțat niciodată la visurile sale
fanatik.ro
image
Friedrich Merz spune că Rusia e o țară europeană și speră că relațiile dintre UE și Moscova ar putea fi reechilibrate. Reacția Kremlinului
libertatea.ro
image
Medicamentele care te lasă fără permis. Lista completă și explicația medicului
digi24.ro
image
Dumitru Dragomir a anunțat ce face cu terenul de la Gigi Becali: „Va fi spectaculos!”
gsp.ro
image
Liviu Ganea se căsătorește la 37 de ani! Prezentatoarea TV i-a spus "DA"
digisport.ro
image
Interdicție totală din 2026 la bordul avioanelor: obiectul extrem de folosit pe care pasagerii nu îl mai pot folosi
stiripesurse.ro
image
Elveția a construit o lume subterană atât de vastă, încât rivalizează cu orașele de la suprafață
antena3.ro
image
Podul locuit care a rezistat peste 800 de ani: 80 de oameni au ales să îşi facă aici o casă
observatornews.ro
image
Răzvan Ionescu a murit. Doliu în România
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
prosport.ro
image
Condiţiile partajului voluntar. Cum se face împărţeala prin bună învoială
playtech.ro
image
Olimpiu Moruțan, temător în legătură cu transferul la Rapid! Giovanni Becali, dezvăluiri de la negocieri. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ropote de aplauze! Românca Julia Sauter a izbucnit în lacrimi, la finalul programului liber de la Europenele de patinaj artistic
digisport.ro
image
Groenlanda a ales între SUA și Danemarca: Situația este „foarte gravă”
stiripesurse.ro
image
Sofia Vicoveanca a făcut primele declarații după internare. Care este starea de sănătate a artistei: ,,Sunt la mâna medicilor”
kanald.ro
image
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
wowbiz.ro
image
ȘOC METEO! Iarna nu se mai termină în România! NINGE până în aprilie, primăvara dispare complet
romaniatv.net
image
Cum şi-a pregătit Veronica Micle sinuciderea. Ultimele versuri au fost scrise cu gândul la Eminescu
mediaflux.ro
image
Ce face Bianca Andreescu, în timp ce jucătoarele de top se pregătesc pentru debutul la Australian Open
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Cătălin Măruță, înlocuit de Gabriela Cristea la PRO TV?
actualitate.net
image
Semnul nou de circulație care te lasă fără 200 de euro și 4 puncte. Capcana rutieră face victimă după victimă în 2026
click.ro
image
Horoscop săptămâna 17-23 ianuarie. Patru zodii primesc un semn divin care le schimbă destinul și viața cu 180 de grade
click.ro
image
Cel mai ieftin cartier din România pentru cumpărarea unei locuințe. Prețul care schimbă calculele românilor
click.ro
Regina Sofia a Spaniei în doliu profimedia 0894974428 jpg
Curtea Spaniei a confirmat decesul și se pregătește de înmormântare! Regina Sofia este de neconsolat!
okmagazine.ro
Kate Middleton rochie sclipitoare roz GettyImages 1239405429 jpg
Kate Middleton, anul strălucirii ei tăcute. Pregătirea pentru cel mai apăsător rol a intrat pe ultima sută de metri
okmagazine.ro
Prajitura cu biscuiti si ciocolata Sursa foto shutterstock 2444852699 jpg
Prăjitură cu biscuiţi şi ciocolată. Ușor de făcut și n-are nevoie de coacere
clickpentrufemei.ro
Steal a godGettyImages 1521914701500x1000 8044137 e1755614597169 webp
Imperiul Asirian: mașinăria de război care a zdrobit Orientul Antic
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Dan Negru, deranjat de cât de mic e prețul la benzină și motorină în Republica Moldova. Cât costă litrul față de România: „La noi nu am alimentat mașina, ci bugetul”
image
Semnul nou de circulație care te lasă fără 200 de euro și 4 puncte. Capcana rutieră face victimă după victimă în 2026

OK! Magazine

image
Ciudatul ritual nocturn al Prințului William și al Prințesei Kate. Ce fac împreună la ore târzii din noapte

Click! Pentru femei

image
Sunt ca și căsătoriți! Timothée Chalamet și Kylie Jenner locuiesc împreună de un an!

Click! Sănătate

image
De ce apar amorțeala și furnicăturile la nivelul membrelor