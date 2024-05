Două femei arestate după ce au scris cu spray pe un tablou cu un vagin. „O operă de artă nu este un afiș pe care să îl colorezi cu mesajul zilei”

Două femei au scris cu spray cuvintele „MeToo” pe o pictură din secolul al XIX-lea reprezentând vaginul unei femei, realizată de artistul francez Gustave Courbet. Artista franco-luxemburgheză Deborah de Robertis spune că ea este cea care a organizat acțiunea în urma căreia două femei au fost arestate.

„Originea lumii”, un nud extrem de detaliat, pictat în 1866 de Gustave Courbet, un important reprezentat al realismului francez, era protejat de un „geam de sticlă”, iar poliția solicitată la muzeu evaluează pagubele, a declarat luni un reprezentant al Centrului Pompidou din orașul Metz.

Lucrarea fusese împrumutată de Centrul Pompidou din Metz de la Musee d'Orsay din Paris, în cadrul unei expoziții axate pe psihanalistul francez Jacques Lacan, care a deținut tabloul, potrivit The Guardian.

Yves Badorc, procurorul care se ocupă de acest caz de vandalism, a declarat că două femei, una în vârstă de 38 de ani şi cealaltă de 31 de ani, au fost arestate după ce cinci lucrări în total, inclusiv nudul semnat de Gustave Courbet, au fost inscripționate, folosind spray pentru graffiti, cu cuvintele „MeToo”.

Procurorul a mai precizat că implicată în această acţiune ar mai fi o a treia persoană, care nu a fost însă reţinută şi care ar fi furat o operă de artă. Este vorba despre o broderie roșie pe material alb a artistei franceze Annette Messager, intitulată „I think therefore I suck” („Cred, deci sunt nașpa”).

Artista franco-luxemburgheză Deborah de Robertis a declarat pentru AFP că ea a organizat acţiunea pe care au pus-o în practică cele două femei reţinute de poliţie, ca parte a unui spectacol intitula: „You don't separate the woman from the artist”.

Într-o înregistrare video trimisă la AFP de Deborah de Robertis se poate vedea cum o femeie scrie cu vopsea roşie pentru graffiti pe celebrul tablou al lui Courbet şi apoi trece la o altă operă de artă aflată în muzeu. Se aude, de asemenea, cum cele două femei scandează „MeToo”, înainte de a fi scoase afară cu forţa de agenții de securitate.

Deborah de Robertis a pozat goală în faţa mai multor picturi celebre

Deborah de Robertis a explicat că a vrut să „sfideze istoria artei”, în special prin marcarea „MeToo” pe celebrul tablou „pentru că femeile sunt la originea lumii”. De altfel, într-o scrisoare deschisă, ea a denunțat comportamentul a șase bărbați din lumea artei, calificându-i drept „prădători” și „cenzori”, motivând acţiunile recente de vandalizare a tablourilor ca fiind necesare, în condiţiile în care „lumea foarte închisă a artei contemporane a rămas în mare parte tăcută până acum”.

Deborah de Robertis a avut şi ea o lucrare expusă la Centrul Pompidou din Metz, o fotografie a unui performance din 2014 la Musee d'Orsay, în care a pozat arătându-și părţile intime sub tabloul lui Gustave Courbet. În 2017 a făcut acelaşi lucru şi la Muzeul Louvre, din Paris, în fața celebrei picturi Mona Lisei a lui Leonardo da Vinci.

Un tribunal francez a condamnat-o în 2020 la plata unei amenzi de 2.000 de euro pentru că a apărut goală, în 2018, în fața unei peșteri din orașul Lourdes, în sud-vestul Franței, un loc de pelerinaj catolic pentru cei care cred că acolo a apărut Fecioara Maria.

Ministrul Culturii, Rachida Dati, a scris pe X: „Pentru «activiștii» care cred că arta nu este suficient de puternică pentru a transmite singură un mesaj... O operă de artă nu este un afiș pe care să îl colorezi cu mesajul zilei.”

La rândul său, primarul din Metz, Francois Grosdidier, a condamnat ceea ce a descris ca fiind „un nou atac asupra culturii, de data aceasta de către feministe fanatice”.

Potrivit Muzeului Orsay, nudul semnat de Courbet a fost inițial proprietatea unui diplomat turco-egiptean pe nume Khalil Bey. O figură extravagantă în Parisul anilor 1860, înainte de apierde totul la jocurile de noroc, el a adunat o colecție de artă impresionantă care celebra corpul feminin.