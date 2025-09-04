Documentar despre povestea chitarei bas furată a lui Paul McCartney, unul dintre cele mai vechi mistere ale rock'n'roll-ului

Povestea despre chitara bas furată a lui Paul McCartney, care i-a fost returnată în 2024 după 51 de ani, va fi relatată într-un nou documentar de lungmetraj regizat de Arthur Cary („Surviving 9/11”, „The Last Survivors”), conform Variety.

Intitulat „The Beatle and the Bass”, documentarul este produs de Passion Pictures, care a câştigat premiul BAFTA din acest an cu filmul de succes de la Sundance „Super/Man: The Christopher Reeve Story”, pentru BBC Arts. Fremantle se ocupă de distribuţia globală.

Documentarul este anunţat ca parte a împlinirii a 50 de ani de BBC Arena, alături de „Turner: The Secret Sketchbooks” (produs, de asemenea, de Passion Pictures) şi „Lost Tapes” al lui LS Lowry, scrie News.

Povestea urmăreşte saga chitarei bas originale Höfner a lui McCartney, a cărei dispariţie în urmă cu 51 de ani a devenit unul dintre cele mai vechi mistere ale rock'n'roll-ului.

McCartney, care va apărea în film, a declarat: „Cred că orice lucru furat vrei să-l recuperezi, mai ales dacă are valoare sentimentală. A dispărut pur şi simplu în univers şi ne-a lăsat cu întrebarea: unde a ajuns? Trebuie să existe un răspuns...”, a spus el.

Documentarul va include şi interviuri cu alte persoane care au o legătură personală cu basul, printre care fratele lui McCartney, Mike, prietenul şi artistul Klaus Voormann, care i-a cunoscut pe Beatles încă de la început, colaboratori precum Elvis Costello, precum şi fani, experţi şi jurnalişti din spatele proiectului „The Lost Bass Project”, care s-au angajat într-o misiune de a găsi basul, de a-l salva şi de a-l restaura.

McCartney şi-a cumpărat basul Höfner în 1961, când era un tânăr necunoscut de 18 ani, în Hamburg, pentru 30 de lire sterline. Acesta i-a fost alături pe tot parcursul naşterii formaţiei The Beatles, dar la începutul anilor 1970 a dispărut şi s-a crezut că s-a pierdut pentru totdeauna.

Emily Jeal, şefa departamentului de documentare de lung metraj al Passion Pictures, a declarat: „Încă de la început, am ştiut că „The Beatle and the Bass” era exact genul de poveste distinctivă, emoţionantă şi înălţătoare pe care ne place să o spunem”.