search
Miercuri, 19 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Video Un tablou de Gustav Klimt, vândut la prețul record de peste 200 de milioane de euro. Devine a doua cea mai scumpă operă adjudecată vreodată la licitaţie

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Un portret pictat de austriacul Gustav Klimt, care s-a vândut marţi la New York de către Sotheby's pentru suma de 204 milioane de euro a devenit a doua cea mai scumpă operă adjudecată vreodată la licitaţie, informează miercuri AFP.

Singura lucrare vândută cu o sumă mai mare este „Salvator Mundi”, atribuită lui Leonardo da Vinci, adjudecată la 450 de milioane de dolari (circa 380 de milioane de euro la acel moment) la New York, în 2017, scrie Agerpres, care citează agenția internațională de știri.

Timp de 20 de minuite, șase cumpărători şi-au disputat „Portretul Elisabethei Lederer" („Bildnis Elisabeth Lederer”, 1914-1916), estimat la 150 de milioane de dolari, care o reprezintă pe fiica principalului mecena al lui Gustav Klimt, într-o rochie imperială chineză albă, în faţa unei tapiserii bleu, cu motive de inspiraţie asiatică.

Numele cumpărătorului nu a fost dezvăluit de Sotheby's.

Portrete „extrem de rare"

Marile portrete în picioare realizate de pictorul austriac în perioada sa de vârf (între 1912 şi 1917), cum este și acest tablou, sunt „extrem de rare", a explicat Sotheby's într-un comunicat.

Majoritatea fac parte din colecţiile marilor muzee şi foarte puţine se află în proprietatea unor colecţionari privaţi.

Şase cumpărători şi-au disputat timp de 20 de minute lucrarea. FOTO captură YouTube Kronen Zeitung
Şase cumpărători şi-au disputat timp de 20 de minute lucrarea. FOTO captură YouTube Kronen Zeitung

Vânzarea record are loc în contextul în care încasările mondiale din licitaţiile de opere de artă au scăzut cu 33,5% în 2024, până la 9,9 miliarde de dolari, cel mai scăzut nivel din 2009, potrivit raportului anual Artprice, dat publicităţii în martie.

Motivul îl constituie, pe lângă contextul economic dificil, lipsa unor lucrări de mare valoare.

La aceeași licitaţie organizată marţi, la New York, a mai atras atenția o piesă:  vasul de toaletă din aur masiv al provocatorului artist italian Maurizio Cattelan, vândut unei „celebre mărci americane” pentru suma de 12,1 milioane de dolari (10,4 milioane de euro), a indicat Sotheby's într-un comunicat.

O primă versiune a operei, intitulată „America", a fost furată în 2019 dintr-un castel din Anglia. Niciodată recuperată, piesa a fost probabil topită pentru a fi revândută. Trei bărbaţi au fost condamnaţi în acest caz.

Ce alte lucrări ale lui Gustav Klimt au mai fost adjudecate

În cadrul aceleiași ligitații au fost adjudecate mai multe alte lucrări de Gustav Klimt, printre care „Blumenwiese" (circa 1908), vândută pentru 86 de milioane de dolari (74,2 milioane de euro), şi „Waldabhang bei Unterach am Attersee" (1916), adjudecată pentru 68,3 milioane de dolari (58,9 milioane de euro).

Aceste tablouri cu peisaje rurale, precum şi două studii pentru un portret, făceau parte din colecţia lui Leonard A. Lauder, moştenitor al imperiului de cosmetice Estée Lauder, decedat în iunie, la vârsta de 92 de ani.

„Un eveniment istoric pentru piaţa de artă” 

Vânzarea celor 24 de loturi ale acestei colecţii a generat 527,5 milioane de dolari (455,6 milioane de euro), dintre care 391,7 milioane (338,3 milioane de euro) doar pentru Gustav Klimt.

„Un eveniment istoric pentru piaţa de artă", a apreciat Charles Stewart, directorul general al Sotheby's, citat într-un comunicat.

Pentru artistul austriac, precedentul record fusese stabilit de pictura "Dame mit Fächer" (1917-1918), adjudecată pentru 85,3 milioane de lire sterline (98,9 milioane de euro, 108,8 milioane de dolari) la Londra, în 2023

Cultură

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
George Simion pune egal între moartea conspiraționistei Flavia Groșan și cea a eroului Ilie Ilașcu
digi24.ro
image
ANIMAȚIE cu accidentul din Capitală, unde patru femei au fost spulberate într-o stație de autobuz. La volan era un polițist
stirileprotv.ro
image
Ninge și în București! Meteorologii ACCUWEATHER anunță 6 zile consecutive de ninsori în Capitală. Pe ce dată vin zăpezile
gandul.ro
image
Se apropie o minivacanță pentru români. Ce zile libere mai sunt în 2025
mediafax.ro
image
David Popovici, imagine emoționantă cu tatăl său: ”Iubirea adevărată nu se spune, se face”
fanatik.ro
image
Cum recunoaștem un prădător sexual atunci când este o persoană influentă. Constantin Cornea, psiholog: „Va încerca să te aibă într-o formă sau alta”
libertatea.ro
image
Statul român renunță la preluarea rafinăriei Lukoil. Vânzarea va fi făcută în două etape (surse)
digi24.ro
image
Scandal! Senatorii au aprobat noile amendamente la Legea Sportului, dar coaliția PSD-PNL-AUR, în frunte cu Elisabeta Lipă, se opune: „Să fie și funcționarii premiați, nu doar sportivii”
gsp.ro
image
Lovitură de proporții: 3.500.000€ pentru transferul lui Ianis Hagi! Clubul care vrea să-l ia în iarnă
digisport.ro
image
Cel mai periculos tip de cafea. În cazurile grave se poate ajunge la pierderea vederii
stiripesurse.ro
image
A murit Flavia Groșan. Doctorița antivaccinistă avea cancer și era internată de o lună în spital
antena3.ro
image
Câştigă 10.000 € pe lună şi lucrează doar 8 luni pe an. Amalie munceşte într-un domeniu dominat de bărbaţi
observatornews.ro
image
S-a aflat substanța care a ucis familia de turiști cazați în hotelul din Istanbul, Turcia. Nu ar fi avut nicio șansă să scape
cancan.ro
image
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
prosport.ro
image
Cât costă să repari un acoperiș vechi la casă: calcule complete pentru 2025
playtech.ro
image
Gigi Becali, prima reacţie după ce „legea Novak” a trecut de Parlament: „Am votat-o şi eu! Intră în vigoare din sezonul viitor!”. Amenda uriaşă pentru încălcarea legii. Exclusiv
fanatik.ro
image
Primul președinte al României care face asta. Avertisment la adresa lui Nicușor Dan: „Există acest risc”
ziare.com
image
Ion Țiriac a intervenit în scandalul uriaș: ”E corect? Nu, este crimă! Maică-sa știe mai bine”
digisport.ro
image
Bolojan unește primarii PSD și PNL împotriva lui. Premierul, înfruntat în ședință de Olguța Vasilescu: „Exclus! Exclus! Exclus!”
stiripesurse.ro
image
Incredibil care au fost ultimele cuvinte ale Flaviei Groșan! Medicul antivaccinist pare să-și fi prevestit sfârșitul: „Să nu regreți nimic”
kanald.ro
image
O familie economisește 90% la încălzirea locuinței cu un sistem neobișnuit, testat ca posibilă soluție pentru viitorul energiei
playtech.ro
fără imagine
Primele informații despre autopsie în cazul lui Marius, polițistul găsit împușcat în cap, într-un apartament din Giurgiu. Ce a mai ieșit la iveală la scurt timp după tragedie? Ar fi avut o dramă imensă în familie
wowbiz.ro
image
Mihaela Rădulescu, prima apariție la TV, după moartea tragică a lui Felix Baumgartner. Cum a venit îmbrăcată. Cei prezenți au fost uimiți când au văzut-o
romaniatv.net
image
Doliu imens în lumea medicală. Celebrul doctor Flavia Groșan a încetat din viață
mediaflux.ro
image
Scandal! Senatorii au aprobat noile amendamente la Legea Sportului, dar coaliția PSD-PNL-AUR, în frunte cu Elisabeta Lipă, se opune: „Să fie și funcționarii premiați, nu doar sportivii”
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Ținutele care au făcut senzație la aniversarea PRO TV. Cum s-a îmbrăcat Mihaela Rădulescu la patru luni de la moartea lui Felix Baumgartner
click.ro
image
Care este cel mai mare „viciu” al Dacianei Sârbu?! De abia acum a recunoscut! „De patru-cinci ori pe zi!”
click.ro
image
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
click.ro
Sayyida Ahad bint Abdullah foto Casa Regala a Omanului 2 jpg
Prima Doamnă din Oman primește o distincție fără precedent! I-a fost înmânată chiar de soțul ei, sultanul Haitham bin Tarik Al Said
okmagazine.ro
Varza la cuptor Sursa foto shutterstock 2466533191 jpg
Varză la cuptor. În mai puţin de o oră ai cina gata cu doar 3 ingrediente de bază!
clickpentrufemei.ro
Camera sovietica Krasnogorsk 3 film 16 mm (© CNSAS)
Eșecuri și gafe ale securiștilor, dezvăluite de un document de uz intern al Securității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Confesiunile lui Dragoș Dolănescu, la 50 de ani. Totul despre soția lui din Costa Rica: „A avut grijă de fiul meu orfan de mamă”. Ce meserie are femeia cu inimă de aur?
image
Ținutele care au făcut senzație la aniversarea PRO TV. Cum s-a îmbrăcat Mihaela Rădulescu la patru luni de la moartea lui Felix Baumgartner

OK! Magazine

image
HALUCINANT! ”Sarah Ferguson făcea sex cu iubitul ei în biroul lui Andrew, după ce acesta mergea la culcare”

Click! Pentru femei

image
Ups, se întâmplă și la case mai mari! Regina Camilla a umilit o femeie în public!

Click! Sănătate

image
În ce moment al zilei beneficiezi cel mai mult dacă mănânci banane?