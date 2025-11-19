Video Un tablou de Gustav Klimt, vândut la prețul record de peste 200 de milioane de euro. Devine a doua cea mai scumpă operă adjudecată vreodată la licitaţie

Un portret pictat de austriacul Gustav Klimt, care s-a vândut marţi la New York de către Sotheby's pentru suma de 204 milioane de euro a devenit a doua cea mai scumpă operă adjudecată vreodată la licitaţie, informează miercuri AFP.

Singura lucrare vândută cu o sumă mai mare este „Salvator Mundi”, atribuită lui Leonardo da Vinci, adjudecată la 450 de milioane de dolari (circa 380 de milioane de euro la acel moment) la New York, în 2017, scrie Agerpres, care citează agenția internațională de știri.

Timp de 20 de minuite, șase cumpărători şi-au disputat „Portretul Elisabethei Lederer" („Bildnis Elisabeth Lederer”, 1914-1916), estimat la 150 de milioane de dolari, care o reprezintă pe fiica principalului mecena al lui Gustav Klimt, într-o rochie imperială chineză albă, în faţa unei tapiserii bleu, cu motive de inspiraţie asiatică.

Numele cumpărătorului nu a fost dezvăluit de Sotheby's.

Portrete „extrem de rare"

Marile portrete în picioare realizate de pictorul austriac în perioada sa de vârf (între 1912 şi 1917), cum este și acest tablou, sunt „extrem de rare", a explicat Sotheby's într-un comunicat.

Majoritatea fac parte din colecţiile marilor muzee şi foarte puţine se află în proprietatea unor colecţionari privaţi.

Vânzarea record are loc în contextul în care încasările mondiale din licitaţiile de opere de artă au scăzut cu 33,5% în 2024, până la 9,9 miliarde de dolari, cel mai scăzut nivel din 2009, potrivit raportului anual Artprice, dat publicităţii în martie.

Motivul îl constituie, pe lângă contextul economic dificil, lipsa unor lucrări de mare valoare.

La aceeași licitaţie organizată marţi, la New York, a mai atras atenția o piesă: vasul de toaletă din aur masiv al provocatorului artist italian Maurizio Cattelan, vândut unei „celebre mărci americane” pentru suma de 12,1 milioane de dolari (10,4 milioane de euro), a indicat Sotheby's într-un comunicat.

O primă versiune a operei, intitulată „America", a fost furată în 2019 dintr-un castel din Anglia. Niciodată recuperată, piesa a fost probabil topită pentru a fi revândută. Trei bărbaţi au fost condamnaţi în acest caz.

Ce alte lucrări ale lui Gustav Klimt au mai fost adjudecate

În cadrul aceleiași ligitații au fost adjudecate mai multe alte lucrări de Gustav Klimt, printre care „Blumenwiese" (circa 1908), vândută pentru 86 de milioane de dolari (74,2 milioane de euro), şi „Waldabhang bei Unterach am Attersee" (1916), adjudecată pentru 68,3 milioane de dolari (58,9 milioane de euro).

Aceste tablouri cu peisaje rurale, precum şi două studii pentru un portret, făceau parte din colecţia lui Leonard A. Lauder, moştenitor al imperiului de cosmetice Estée Lauder, decedat în iunie, la vârsta de 92 de ani.

„Un eveniment istoric pentru piaţa de artă”

Vânzarea celor 24 de loturi ale acestei colecţii a generat 527,5 milioane de dolari (455,6 milioane de euro), dintre care 391,7 milioane (338,3 milioane de euro) doar pentru Gustav Klimt.

„Un eveniment istoric pentru piaţa de artă", a apreciat Charles Stewart, directorul general al Sotheby's, citat într-un comunicat.

Pentru artistul austriac, precedentul record fusese stabilit de pictura "Dame mit Fächer" (1917-1918), adjudecată pentru 85,3 milioane de lire sterline (98,9 milioane de euro, 108,8 milioane de dolari) la Londra, în 2023