Expoziție de meșteșuguri tradiționale transilvănene, premiată la nivel internațional cu Oscarul designului

Una dintre cele mai respectate competiții de design la nivel mondial, adesea comparată cu Oscarurile din industria designului, patronată de International Forum of Design - iF Design Awards 2025 – și-a desemnat câștigătorii. Printre ei se află și proiect românesc: „Crafting Transylvania / Făurind Transilvania”.

→ Imaginea 1/8: Expoziția permanentă de la Sibiu premiu internațional pentru design iF Design Awards 2025 Foto Muzeul Astra / Sebastian Tătaru

Distincția a fost acordată studioului de design timișorean Synopsismedia™ din Timișoara la categoria „Interior Architecture – Cultural Exhibition” pentru un proiect dezvoltat în parteneriat cu Muzeul Astra din Sibiu, care a vizat restaurarea unui monument istoric - Casa Artelor–Centrul de Activități și Resurse Regionale.

Juriul iF Design Awards 2025, format din 131 de specialiști și designeri de top din 23 de țări, a analizat în acest an peste 11.000 de candidaturi din 66 de țări în cadrul a nouă categorii principale de concurs. În cadrul competiției de la Berlin, proiectul românesc s-a remarcat pentru sustenabilitate – un nou criteriu în jurizarea tuturor candidaturilor, introdus din acest an, datorită folosirii unor materiale prietenoase cu mediul, fără compuși organici volatili și prin designul modular al mobilierului expozițional care permite reutilizarea sa.

„Expoziția «Făurind Transilvania. Oameni și meșteșuguri», inaugurată în aprilie 2024 la Casa Artelor, prezintă 200 de ani de meșteșug transilvănean, punând în valoare arta prelucrării lemnului, ceramicii și textilelor”, a explicat, printre altele, Mirela Iancu, director general adjunct Muzeul ASTRA.

Expoziția inovatoare din Sibiu care a transformat tradițiile într-o experiență imersivă

Proiectul creativ, conceput de o echipă de specialiști români cu „soluții de design integrat, adaptate conceptului curatorial”, a avut ca scop transformarea unui spațiu muzeal – mansarda Casei Artelor din Sibiu – într-o experiență interactivă și memorabilă, menită să inspire și să educe. Ceremonia de acordare a premiilor iF Design Awards 2025 va avea loc pe 28 aprilie, la Berlin.

Conducerea Muzeului ASTRA a menționat despre proiectul expoziției permanente de la Sibiu: „Demersul creativ a transformat un spațiu muzeal cu provocări de amenajare într-o experiență culturală interactivă și captivantă. Designul expoziției a fost conceput și coordonat de Synopsismedia™, sub direcția artistică a renumitului designer timișorean Ovidiu Hrin. Proiectul a implicat, alături de echipa internă coordonată de Mirela Iancu, directorul general adjunct al Muzeului ASTRA, o echipă complexă de specialiști și artiști timișoreni, punând accent pe sinergia dintre conceptul expozițional, componentele media și ambientul sonor curatoriat special”.

Rezultatul obținut a reprezentat în final un parcurs imersiv, destinat să implice vizitatorii în redescoperirea tradițiilor și valorilor regionale.

„Făurind Transilvania”, premiată la iF Design Awards 2025

Fondat în 1953, iF Design Awards este recunoscut ca un reper global în materie de excelență în design. Aceste premii, organizate de iF International Forum Design din Germania, onorează inovația și promovează proiecte de top din diverse domenii, de la design de produs și design de interior, până la experiențe digitale și concepte de servicii.

Proiectul românesc distins cu prestigiosul premiu iF Design Awards 2025 reprezintă expoziția permanentă „Crafting Transylvania. People & Trades” (Făurind Transilvania. Oameni & meșteșuguri) de la Muzeul ASTRA ce pune în evidență meșteșugurile care au consacrat Sibiul și Transilvania ca epicentru al României în ultimele două secole. Obiectele expuse provin dintr-o arhivă de patrimoniu impresionantă și sunt prezentate într-un mod multistratificat, grupate în clustere care evidențiază conexiunile complexe dintre meșteșugurile tradiționale. De la exponate inedite, la videoclipuri documentare, povești și peisaje comunitare conturate prin imagini de arhivă, toate sunt completate cu informații tehnice și educative, redate prin grafică ilustrativă și baze de date detaliate.

Decorul sonor imersiv, alcătuit din soundscape-uri ASMR, înregistrări de teren și compoziție muzicală dedicată, ghidează vizitatorii într-o explorare senzorială liberă și adaptată propriului ritm. Astfel, parcursul devine o experiență emoțională, încurajând interpretările personale asupra moștenirii meșteșugurilor transilvănene. Coloana sonoră ambientală ce însoțește călătoria culturală imersivă servește drept identitate sonoră, panotaj discursiv, instalații multimedia și chioșcuri interactive, toate contribuind la crearea unei povești captivante și subtile, ce onorează bogata moștenire artizanală a regiunii.

Studioul timișorean de design Synopsismedia™, fondat de Ovidiu Hrin în 2001, distins cu premiul iF Design Award 2025, este cunoscut pentru abordările sale strategice și creative în designul vizual. De-a lungul timpului, a primit o serie de premii și recunoașteri internaționale, inclusiv din partea unor instituții prestigioase precum Red Dot Design Prize, Graphis International New York, Type Directors Club New York, The European Design Awards, Joseph Binder Award (Viena), Museum of Design Zurich și The Cooper Union New York. Mai mult, studii de caz ale proiectelor Synopsismedia™ au fost publicate în reviste și cărți internaționale de design, fiind considerate exemple de bune practici în domeniu.